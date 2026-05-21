CME-Analyse: Bitcoin-Korrelation und der Clarity Act

Das Wichtigste in Kürze

Der Digital Asset Market Clarity Act ging aus den Ausschüssen für Finanzdienstleistungen und Landwirtschaft des Repräsentantenhauses hervor, nachdem jahrelange Kompetenzstreitigkeiten zwischen der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) den Sektor geprägt hatten.

Das Gesetz passierte das Repräsentantenhaus im Jahr 2025, geriet jedoch im Senat ins Stocken, wo der Bankenausschuss eine Abstimmung für Mitte Mai 2026 angesetzt hat.

Die CME Group, die nach Open Interest weltweit größte Derivatebörse, hat eine Marktanalyse veröffentlicht, in der Jim Iuorio, Analyst bei JI Financial, die anhaltende Korrelation von Bitcoin mit dem Nasdaq sowie die regulatorischen Auswirkungen des Digital Asset Market Clarity Act untersucht. Die Entwicklung dieses Gesetzentwurfs im US-Senat gilt mittlerweile als ebenso entscheidend für die institutionelle Positionierung wie klassische Preiskatalysatoren.

Dabei handelt es sich nicht bloß um einen Videokommentar zum kurzfristigen Kursverlauf von Bitcoin. Es ist vielmehr ein Signal dafür, dass die Derivate-Infrastruktur des US-Finanzsystems ihre Produkt-Roadmap explizit an einer einzigen legislativen Variablen ausrichtet: Die Klärung der Zuständigkeitsfrage zwischen der CFTC und der SEC hat sich von einer abstrakten politischen Debatte zu einem unmittelbar relevanten Handelsfaktor entwickelt.

Das Marktverhalten von Bitcoin in den Wochen vor der Analyse untermauerte diese Einschätzung: Nachdem der Kurs von den Tiefständen Anfang April auf über 80.000 US-Dollar gestiegen war, driftete er anschließend wieder in Richtung der 77.000-Dollar-Marke ab – ein Muster, das die Schwäche des Nasdaq mit beunruhigender Präzision widerspiegelte.

Für institutionelle Akteure, die Bitcoin als nicht-korrelierten Reserve-Asset oder zur Absicherung gegen den US-Dollar eingeführt haben, stellt diese Angleichung an Tech-Aktien ein strukturelles Problem dar. Rahmenbedingungen zur Bitcoin-Regulierung, wie sie der Clarity Act vorsieht, könnten diese Verbindung nun entweder auflösen oder dauerhaft festigen.

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Architektur des Clarity Act: CFTC-Einstufung und das Ende der Howey-Test-Ambivalenz

Der Digital Asset Market Clarity Act ging aus den Ausschüssen für Finanzdienstleistungen und Landwirtschaft des Repräsentantenhauses hervor, nachdem jahrelange Kompetenzstreitigkeiten zwischen der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) den Sektor geprägt hatten. Das Gesetz passierte das Repräsentantenhaus 2025, geriet jedoch im Senat ins Stocken, wo der Bankenausschuss eine Abstimmung für Mitte Mai 2026 angesetzt hat.

Die zentrale Bestimmung des Entwurfs ist eindeutig: Bitcoin und Ethereum würden explizit als „digitale Rohstoffe“ (digital commodities) eingestuft und damit der primären Aufsicht der CFTC unterstellt. Damit stünden sie in derselben regulatorischen Kategorie wie Rohöl, Gold oder Agrar-Futures. Dies würde die Rechtsunsicherheit durch den Howey-Test beenden, die die Durchsetzungspraxis der SEC seit der ICO-Welle von 2017 maßgeblich bestimmt hat.

Der Mechanismus sieht vor: Sobald ein digitaler Vermögenswert die Kriterien für eine Rohstoff-Klassifizierung erfüllt – insbesondere Dezentralisierung und das Fehlen eines aktiven Emittenten mit maßgeblicher Kontrolle über das Netzwerk –, geht die Zuständigkeit auf die CFTC über. Die Registrierungs- und Offenlegungspflichten der SEC wären in diesem Fall nicht länger der maßgebliche Compliance-Rahmen.

Darüber hinaus sieht das Gesetz Registrierungssysteme für Börsen, Broker und Händler digitaler Rohstoffe vor. Damit wird eine Marktstruktur geschaffen, die den Krypto-Handel mit den bestehenden Regeln für Futures und Swaps unter dem Commodity Exchange Act harmonisiert. Dies ist keine geringfügige Umverteilung von Zuständigkeiten, sondern die umfassende Übertragung von Standards der Terminkontrakt-Infrastruktur auf den Spotmarkt für digitale Assets.

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Verzögerungen im Senat bis weit in das Jahr 2026 wurden von CME-Kommentatoren direkt als Grund für Verkaufsdruck und Zurückhaltung bei der Einführung neuer Krypto-Derivate angeführt. Der Coinbase Premium Index blieb das gesamte Jahr 2025 über negativ – ein Muster, das Analysten als eine durch Futures getriebene Erholung interpretieren, während institutionelle Spot-Allokationen in Erwartung einer definitiven Krypto-Gesetzgebung vorerst zurückgehalten werden.

Prognosemärkte beziffern die Wahrscheinlichkeit für eine Verabschiedung durch den Senat 2026 derzeit auf etwa 56 %. Dieser Wert ist mittlerweile selbst zu einem Faktor für die Berechnung der Volatilitätskurven bei den an der CME gelisteten Bitcoin-Optionen geworden.