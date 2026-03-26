Das Wichtigste in Kürze

Der Digital Asset Market Clarity Act entstand als parteiübergreifende Initiative der Ausschüsse für Finanzdienstleistungen und Landwirtschaft des Repräsentantenhauses.

Er wurde am 29.Mai 2025 eingebracht, um die lang umstrittene Frage zu klären, ob digitale Vermögenswerte als Wertpapiere unter der Aufsicht der SEC oder als Rohstoffe unter der Zuständigkeit des Commodity Exchange Act (CEA) der CFTC reguliert werden sollten.

Coinbase hat es erneut abgelehnt, den aktualisierten Entwurf des Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) zu unterstützen. Dabei handelt es sich um eine vom Repräsentantenhaus verabschiedete Gesetzgebung, die darauf abzielt, die Regulierungsbefugnisse über digitale Vermögenswerte zwischen der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aufzuteilen.

Der anhaltende Widerstand der Kryptobörse, der zuletzt von Chief Executive Brian Armstrong auf X artikuliert wurde, erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Unterhändler im Senat versuchen, einen 278-seitigen Entwurf des Bankenausschusses mit konkurrierenden Branchenprioritäten und Zeitplänen des Weißen Hauses in Einklang zu bringen.

Die Ablehnung unterstreicht ein zweites Mal mit Nachdruck, dass Coinbase seine institutionelle Unterstützung für eine umfassende legislative Überarbeitung des CLARITY Act verweigert hat, was bereits zu messbaren parlamentarischen Reibungen geführt hat – der Bankenausschuss des Senats verschob eine geplante Sitzung (Markup) innerhalb weniger Stunden nach Armstrongs Post vom 14. Januar 2026.

Wir vermuten, dass die wiederholten Einwände der Börse eher auf einer strukturellen Kalkulation als auf taktischem Geplänkel beruhen: Das USDC-Belohnungsmodell, das Coinbase betreibt, ist durch Bestimmungen zur Renditebeschränkung, die mehrere Entwurfsüberarbeitungen überdauert haben, direkt bedroht.

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CLARITY Act: Legislative Lage und jurisdiktionale Interessen

Der Digital Asset Market Clarity Act entstand als parteiübergreifende Initiative der Ausschüsse für Finanzdienstleistungen und Landwirtschaft des Repräsentantenhauses. Er wurde am 29. Mai 2025 eingebracht, um die lang umstrittene Frage zu klären, ob digitale Vermögenswerte als Wertpapiere unter der Aufsicht der SEC oder als Rohstoffe unter der Zuständigkeit des Commodity Exchange Act (CEA) der CFTC reguliert werden sollten. Das Repräsentantenhaus verabschiedete den Gesetzentwurf am 17. Juli 2025 mit einer Mehrheit von 294 zu 134 Stimmen – ein Votum, das trotz der Einwände der Demokraten bezüglich Lücken beim Anlegerschutz zustande kam.

🚨BERNSTEIN: MARKET MISREADING CLARITY ACT Circle shares plunged nearly 21% over the last five days, dragging down broader crypto stocks. The drop followed investor fears around a proposed ban on stablecoin yield. The concern stems from new language in the Clarity Act bill.… pic.twitter.com/qXkglh9Gi5 — BSCN (@BSCNews) March 26, 2026

Der Fortschritt im Senat geriet nach einem parteiübergreifenden Diskussionsentwurf der Senatoren John Boozman (R-AR) und Cory Booker (D-NJ) vom 10. November 2025 ins Stocken. Der Entwurf des Senats-Bankenausschusses vom Januar 2026 enthielt Bestimmungen, die in der Version des Repräsentantenhauses nicht enthalten waren – darunter Renditebeschränkungen für Stablecoins, Einschränkungen für tokenisierte Aktien und neue Meldepflichten für dezentrale Finanzen (DeFi).

Das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) verschärfte das Patt am 25. Februar 2026 mit einem 376-seitigen GENIUS-Act-Regelungsvorschlag. Dieser sieht vor, die meisten Renditevereinbarungen für Stablecoins durch Drittanbieter während einer 60-tägigen Kommentierungsfrist zu verbieten, was zwar den Prioritäten der Bankenlobby entspricht, der Produktarchitektur von Coinbase jedoch widerspricht.

Die umfassendere Bedeutung des Gesetzentwurfs – die Einrichtung spezieller Vertragsmärkte (DCMs) für Krypto, die Klärung von Verwahrungsrahmen und die Beilegung der Überschneidungen zwischen SEC und CFTC – bleibt bestehen. Doch die Anhäufung strittiger Änderungsanträge hat das, was als Gesetz zur Marktstruktur begann, in eine mehrfrontige politische Verhandlung verwandelt.

Einwände von Coinbase gegen den Clarity Act: Renditebeschränkungen und DeFi-Überwachung

Armstrongs Erklärung im Januar war deutlich. In seinem Post auf X nannte der Coinbase-Chef vier spezifische Einwände: Beschränkungen bei Renditezahlungen für Stablecoins, Limits für tokenisierte Aktieninstrumente, Bestimmungen zur DeFi-Überwachung und das, was er als Schwächung der CFTC-Autorität in Gegenüberstellung zur Version des Repräsentantenhauses bezeichnete. Die Tatsache, dass der Bankenausschuss des Senats seine Sitzung nur wenige Stunden später verschob, unterstreicht das politische Gewicht, das die Position von Coinbase im aktuellen legislativen Umfeld einnimmt.

Great to see more banks leaning into crypto and stablecoins. pic.twitter.com/cvohoJEkm2 — Brian Armstrong (@brian_armstrong) March 24, 2026

Ein parteiübergreifender Änderungsantrag der Senatoren Angela Alsobrooks (D-MD) und Thom Tillis (R-NC) zielte darauf ab, Renditezahlungen für Stablecoins noch aggressiver einzuschränken als die im Entwurf bestehende Ausnahme für Treueprogramme. Dies betrifft direkt das USDC-Belohnungsangebot von Coinbase. Armstrongs Formulierung – „Es gibt zu viele Probleme“ – war gewohnt kompromisslos. John D’Agostino, Leiter von Coinbase Institutional, gab gegenüber CNBC eine moderatere Einschätzung ab und erklärte, er habe „volles Verständnis“ dafür, warum eine Lösung Zeit brauche, doch die öffentliche Haltung von Armstrong gab den Ton an.

Die Position der Börse blieb innerhalb der Branche nicht unwidersprochen. Chris Dixon, General Partner bei Andreessen Horowitz (a16z), postete auf X, dass „es jetzt an der Zeit ist, den Clarity Act voranzutreiben“. Er wertete den Rückzug von Coinbase als Risiko für legislative Verbündete und die allgemeine Agenda zur Marktstruktur. Die Divergenz zwischen a16z und Coinbase spiegelt eine echte strategische Spaltung wider: Firmen, deren Einnahmen weniger von Stablecoin-Renditeprodukten abhängen, gewichten die jurisdiktionale Klarheit durch die CFTC möglicherweise stärker als die Kosten durch Renditebeschränkungen.

Auswirkungen auf die Marktstruktur: Institutionelle Klarheit aufgeschoben

Die wiederholten Ablehnungen durch Coinbase stellen eine messbare Komplikation für den Weg des Gesetzentwurfs durch den Senat dar. Große Börsen fungieren als De-facto-Validatoren für Gesetze zur Kryptomarktstruktur – ihre Unterstützung signalisiert Gesetzgebern und institutionellen Anlegern, denen die technische Expertise zur eigenständigen Bewertung der Entwürfe fehlt, die operative Machbarkeit. Ein Gesetzentwurf, den die größte US-Spotbörse zweimal abgelehnt hat, sieht sich erhöhter Skepsis sowohl vonseiten der Demokraten als auch von republikanischen Haushaltsplanern gegenüber, die vor Widerstand aus der Industrie zurückschrecken.

Dear @brian_armstrong , It’s time to stop. This started back in January with a narrative that made sense — letting people earn with their own money. Respect for that. But now, enough. You’re protecting your business. Fair. But this industry is bigger than @coinbase . If this… — Nico Cabrera (@NicoCabrera92) March 25, 2026

Die Folgewirkungen für institutionelle Marktteilnehmer sind erheblich. Ohne einen kodifizierten jurisdiktionalen Rahmen zwischen SEC und CFTC wird sich institutionelles Kapital weiterhin auf CFTC-regulierte Derivateprodukte an der Chicago Mercantile Exchange (CME) konzentrieren, während Spotmärkte und DeFi-Plattformen unter einer „Regulierung durch Unklarheit“ operieren. Falls das Gesetz ohne die Rückendeckung von Coinbase – oder ohne Überarbeitungen der Rendite- und DeFi-Bestimmungen – voranschreitet, könnte sich seine Umsetzung in der Praxis als enger erweisen, als die von den Sponsoren beworbene Marktstrukturklarheit verspricht. Coinbase selbst schätzt, dass die Umsetzung eines endgültigen Gesetzes unabhängig vom Zeitpunkt 12 bis 18 Monate nach der Verabschiedung in Anspruch nehmen würde.

Die Frist für einen Kompromiss des Weißen Hauses zu Stablecoin-Renditen am 1. März 2026, auf die der stellvertretende Finanzminister Scott Bessent angesichts der Dringlichkeit der Zwischenwahlen gedrängt hatte, verstrich ohne Ergebnis. Ein darauf folgender Post von Präsident Trump auf Truth Social, der ein legislatives Engagement an die Verabschiedung des SAVE America Act knüpfte, verdrängte CLARITY weiter von der kurzfristigen Tagesordnung des Senats.

Vorausschauende Entscheidungspunkte

Drei spezifische Entwicklungen sollten in den kommenden Wochen genau beobachtet werden.

Erstens: Die Kommentierungsfrist für die GENIUS-Act-Regelsetzung des OCC, die etwa Ende April 2026 endet. Sie wird festlegen, ob Renditevereinbarungen für Stablecoins durch Drittanbieter in einem endgültigen bundesweiten Rahmen überleben – ein Ergebnis, das den Kernpunkt der Einwände von Coinbase entweder beseitigen oder verhärten würde.

Zweitens: Der Zeitplan des Senats-Bankenausschusses für das Markup nach dem Frühjahr. Er wird darüber entscheiden, ob überarbeitete Entwurfsformulierungen den Alsobrooks-Tillis-Änderungsantrag und die von Armstrong identifizierten DeFi-Meldepflichten berücksichtigen. Jeder Entwurf, der vor diesem Markup zirkuliert, wird als praktischer Indikator dafür dienen, ob die Einwände von Coinbase eingeflossen sind.

Drittens: Das eigene Richtlinienteam von Coinbase hat bisher nicht signalisiert, welche spezifischen Formulierungen eine akzeptable Schwelle für eine Unterstützung darstellen würden. Bevor diese Schwelle nicht explizit gemacht wird, stehen die Unterhändler im Senat vor der strukturell schwierigen Aufgabe, um einen Einwand herum zu entwerfen, für den es kein definiertes Lösungskriterium gibt. Bis die Frage der Renditebeschränkung geklärt ist – sei es durch einen legislativen Kompromiss oder eine OCC-Regelsetzung –, wird das institutionelle Engagement im Rahmen des CLARITY Act unter Vorbehalt stehen und die versprochene jurisdiktionale Klarheit zwischen SEC und CFTC aufgeschoben bleiben.

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