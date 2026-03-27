Coinbase führt cbBTC auf Solana via Wormhole ein

Das Wichtigste in Kürze

Nach dem erfolgreichen Start auf Ethereum und Base zielt cbBTC darauf ab, Bitcoin-Inhabern den Zugang zu DeFi-Möglichkeiten (Decentralized Finance) innerhalb des Solana-Ökosystems zu ermöglichen.

Durch die Nutzung von Wormhole können Nutzer ihre Bitcoin-Bestände effektiv in hocheffizienten Solana-basierten Protokollen wie Kamino Finance, Meteora und Jito einsetzen.

In einem strategischen Schritt zur Stärkung der Cross-Chain-Liquidität hat Coinbase die Einführung seines Wrapped Bitcoin (cbBTC) auf der Solana-Blockchain via Wormhole bekannt gegeben. Diese erstmalige Integration wird dadurch ermöglicht, dass Coinbase ein natives Asset auf Solana emittiert und dazu das Wormholes Interoperabilitätsprotokoll für einen nahtlosen Transfer zwischen den Netzwerken nutzt.

Erweiterung des cbBTC-Ökosystems

Nach dem erfolgreichen Start auf Ethereum und Base zielt cbBTC darauf ab, Bitcoin-Inhabern den Zugang zu DeFi-Möglichkeiten (Decentralized Finance) innerhalb des Solana-Ökosystems zu ermöglichen. Durch die Nutzung von Wormhole können Nutzer ihre Bitcoin-Bestände effektiv in hocheffizienten Solana-basierten Protokollen wie Kamino Finance, Meteora und Jito einsetzen.

Analysten sehen diesen Schritt als deutliches Signal für das wachsende Vertrauen in Solanas Netzwerkinfrastruktur und dessen Kapazität für institutionelle Assets. Coinbase betont, dass cbBTC im Verhältnis 1:1 durch Bitcoin besichert ist, die sicher von der Börse verwahrt werden, was Transparenz und Sicherheit für die Nutzer gewährleisten soll.

Technische Integration via Wormhole

Die Entscheidung für Wormhole als primäre Brückenlösung unterstreicht die Bedeutung sicherer Messaging-Protokolle im modernen Krypto-Sektor. Wormhole ermöglicht es cbBTC, sich frei zwischen verschiedenen Chains zu bewegen, ohne die Liquidität zu fragmentieren.

„Die Integration von cbBTC in Solana ist ein Meilenstein für die Interoperabilität“, kommentierte ein Sprecher von Coinbase. „Es verbindet die enorme Liquidität von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und den geringen Kosten des Solana-Netzwerks.“

Mit dieser Expansion festigt Coinbase seine Position als Brückenbauer zwischen traditionellen Assets und dem aufstrebenden DeFi-Sektor, während Solana seine Attraktivität für Emittenten von Blue-Chip-Assets weiter ausbaut.