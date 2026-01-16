Coinbase warnt vor neuem US-Krypto-Gesetzesentwurf: Regulierung droht Innovation auszubremsen

Das Wichtigste in Kürze

Coinbase kritisiert den hervorgebrachten US-Gesetzesentwurf zur Regulierung von Kryptowährungen

Coinbase-CEO Brian Armstrong hat in einem X-Post erklärt, dass die führende US-Kryptobörse den aktuellen Gesetzentwurf des US-Senats zur Regulierung von digitalen Vermögenswerten nicht länger unterstützen kann.

Seiner Meinung nach sei die vorliegende Fassung des Digital Asset Market Clarity Act in der aktuellen Form „wesentlich schlechter als der Status Quo“ für die Branche.

Die Distanzierung von Coinbase zum neuen Gesetzesentwurf hatte unmittelbare Folgen: Der Bankenausschuss des US-Senats verschob nämlich die ursprünglich geplante Abstimmung über den Gesetzentwurf.

Es scheint, als müssten sich Anleger nach monatelangen Erwartungen an einen klare und bundesweite Krypto-Regulierungsrahmen noch weiter gedulden.

Das Regelwerk enthalte „zu viele problematische Punkte“ und bremse Innovation aus, statt sie zu fördern

Seinen Kurswechsel begründet Armstrong mit einer detaillierten Prüfung des Gesetzesentwurfs, welcher ursprünglich als wichtiger Schritt zur rechtlichen Einordnung digitaler Vermögenswerte galt.

Laut dem Coinbase-CEO enthält der Entwurf jedoch „zu viele problematische Punkte“. Dazu zählen Regelungen, die Innovation behindern könnten, tokenisierte Aktien einschränken, Freiheiten im DeFi-Sektor beschneiden und Anreizmechanismen bei Stablecoins begrenzen würden.

Die Kritik ist dahingehend bemerkenswert, als dass Coinbase in der Vergangenheit wiederholt und nachdrücklich eine klare und verlässliche Regulierungsgrundlage gefordert hatte.

Nach Ansicht von Armstrong verfehlt der aktuelle Entwurf jedoch die Bedürfnisse der Branche.

Statt Rechtssicherheit zu schaffen, drohe das Gesetz in seiner jetzigen Form die Innovationskraft zu bremsen und die zukünftige Entwicklung des Krypto-Sektors in den USA unabsichtlich und nachhaltig zu gefährden.

Die US-Gesetzgeber stehen im Bezug auf Krypto nun vor einer zentralen Herausforderung

Die Ablehnung des ausgearbeiteten Gesetzesentwurfs durch Coinbase markiert aber nicht nur einen bedeutenden Moment in der US-Kryptopolitik, sondern ist zugleich auch Teil eines umfassenden regulatorischen „Verhandlungsprozesses“. Dieser spiegelt die Herausforderung wider, die Interessen von Brancheninnovatoren, traditionelle Finanzakteuren und parteiübergreifenden Gesetzgeber in einem einheitlichen Regulierungsrahmen zu vereinen.

Gleichzeitig birgt dieser Einigungsprozess Chancen: Er zwingt die Gesetzgeber dazu, sich vorab mit wichtigen Bedenken auseinanderzusetzen, anstatt ein fehlerhaftes Regelwerk voreilig in Kraft zu setzen.

Die aktuelle Verzögerung könnte daher den Weg für eine langfristig tragfähige Regulierung ebnen –also einen Rahmen, der technologische Innovation ermöglicht und zugleich systemische Risiken angemessen berücksichtigt.

Coinbase Ventures investiert in quantensichere Blockchain-Infrastruktur

Fernab dieser Entwicklung sorgte Coinbase auch durch eine zukunftsorientierte Investition für Schlagzeilen:

Fernab dieser Entwicklung sorgte Coinbase auch durch eine zukunftsorientierte Investition für Schlagzeilen:

Coinbase Ventures hat sich an einer Series-A-Finanzierungsrunde über 20 Millionen US-Dollar für Project Eleven beteiligt, ein in New York ansässiges Startup, das sich auf den Schutz von Blockchains vor zukünftigen Risiken durch Quantencomputer spezialisiert hat. Die Runde wurde von Castle Island Ventures angeführt und bewertet das Unternehmen mit rund 120 Millionen US-Dollar. Project Eleven entwickelt Werkzeuge und Infrastrukturen, die den Übergang zu post-quantenkryptografischen Standards ermöglichen sollen. Hintergrund ist die wachsende Sorge, dass leistungsfähige Quantencomputer künftig die heute eingesetzten Verschlüsselungsverfahren von Netzwerken wie Bitcoin und Ethereum kompromittieren könnten. Zu den bisherigen Meilensteinen der Startups zählen unter anderem ein Open-Source-Testnetz für Solana sowie eine Registry für quantenresistente Bitcoin-Schlüssel. Mit dem neuen Kapital will Project Eleven seine Produktentwicklung beschleunigen und die Zusammenarbeit mit führenden Layer-1-Blockchains gezielt ausbauen, um sich frühzeitig als technologische Schlüsselinstanz im Bereich Quantensicherheit zu positionieren.