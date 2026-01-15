Chainlink erreicht neues Monats-Hoch: Bitwise bringt zweiten LINK-ETF an die NYSE

Das Wichtigste in Kürze

Bitwise hat mit dem CLNK den zweiten Chainlink-ETF an der NYSE gestartet und bietet Anlegern erstmals breite Zugänglichkeit.

Der LINK-Kurs reagiert mit einem Monats-Hoch und dürfte über die kommenden Wochen im Fokus institutioneller Anleger stehen.

Die neue ETF-Offensive unterstreicht die wachsende Bedeutung von Blockchain-Oracles und institutioneller Krypto-Infrastruktur.

Schon wieder sorgt eine Innovation aus dem Hause Bitwise Asset Management für Aufsehen an den amerikanischen Finanzplätzen: Mit dem Bitwise Chainlink ETF (CLNK) wurde am Mittwoch der zweite börsengehandelte Fonds auf Chainlink (LINK) an der New Yorker Börse (NYSE Arca) gestartet – und der Kryptomarkt reagierte prompt. Das Ereignis markiert einen weiteren Meilenstein für institutionelle Anleger in den USA, die nun mit nur wenigen Klicks in das Ökosystem des dezentralen Oracle-Netzwerks investieren können.

Der Kurs von LINK schnellte daraufhin auf 14,25 US-Dollar – der höchste Wert seit über einem Monat. Welche Bedeutung hat dieser ETF-Launch für Anleger, Krypto-Firmen und die Branche insgesamt? Wer sich für die Zukunft von Blockchain-Infrastruktur interessiert, kommt an Chainlink jetzt kaum noch vorbei.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Bitwise setzt neue Maßstäbe: Chainlink-ETF startet an der Wall Street

Die Einführung des neuen Chainlink-ETFs durch Bitwise ist ein bedeutender Schritt für den US-Kryptomarkt – und ein Signal an traditionelle Investoren. Mit CLNK öffnet sich zum ersten Mal für Privatanleger und institutionelle Investoren gleichermaßen eine unkomplizierte Möglichkeit, auf die Entwicklung des Chainlink-Ökosystems zu setzen. Der ETF bietet in den ersten drei Monaten sogar eine Null-Prozent-Gebühr auf die ersten 500 Millionen Dollar Anlagevolumen an, ein aggressiver Schritt, um Marktanteile zu gewinnen und neue Anlegerkreise zu begeistern. Bitwise tritt damit in direkte Konkurrenz zum Grayscale LINK Trust, der erst im Dezember 2025 nach seiner Umwandlung in einen Spot-ETF an den US-Märkten debütierte. Das Gebührenmodell von CLNK bleibt auch nach Ablauf der Startphase mit 0,34 % noch knapp unter dem von Grayscale.

Lies auch: Chainlink Prognose (LINK): Aktuell 2026 & langfristige Entwicklung 2026 – 2030

Marktreaktionen: Chainlink-Kurs erklimmt neues Hoch

Der Start des CLNK-ETF entfacht an den Kryptomärkten spürbare Dynamik: Der LINK-Token, ohnehin eines der Zugpferde im Bereich dezentraler Infrastruktur, schnellt nach der Ankündigung fast um 5 % nach oben und markiert mit 14,25 US-Dollar ein neues Monats-Hoch. Dieses Kursfeuerwerk unterstreicht die Relevanz institutioneller Produkte für die Preisentwicklung von Blockchain-Assets. Analysten rechnen mit weiterem Kapitalzufluss, sollten die ETF-Neulinge an der NYSE dauerhaft im Fokus bleiben – zumal auch die Konkurrenzprodukte wie Grayscale zeigen, wie schnell Assets Under Management anwachsen können. Für Anleger öffnet sich damit eine attraktive Brücke zwischen Krypto-Innovation und klassischer Wertpapierwelt.

Thrilled to be launching the Bitwise Chainlink ETF, $CLNK today —@chainlink has been relentlessly executing for 8+ years. Building the behind the scenes infrastructure needed for the world to come onchain. They dominate their category, and we believe it’s just getting… https://t.co/I1ZvOfdsH3 — Hunter Horsley (@HHorsley) January 14, 2026

Der Kampf um Gebühren: Bitwise und Grayscale im ETF-Wettbewerb

In der Welt der Exchange-Traded Funds entscheiden oft die kleinsten Details über den Erfolg: Bitwise setzt mit dem Startangebot einer Null-Prozent-Gebühr auf die ersten 500 Millionen US-Dollar verwalteter Vermögen ein klares Ausrufezeichen. Nach Ablauf der Werbephase fällt die Gebührenstruktur mit 0,34 % dennoch vorteilhaft aus und unterbietet den direkten Konkurrenten Grayscale minimal. Grayscales LINK-ETF war zuvor als geschlossene Investmentgesellschaft verfügbar und öffnete sich erst kürzlich für die breite Masse als Spot-ETF unter dem Ticker GLNK. In Rekordzeit sammelte der Fonds über 87 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen ein. Der Wettbewerb um Marktanteile beschleunigt die Verbreitung von Chainlink als Anlageklasse erheblich.

Guide: Krypto Wallet Vergleich 2025: Sicherheit, Funktionen und Top-Anbieter im Check

Oracles im Rampenlicht: Chainlink als Rückgrat der Blockchain-Welt

Doch warum ist Chainlink als Basiswert für einen ETF so begehrt? Das dezentrale Oracle-Netzwerk verbindet Blockchains mit realen Datenquellen und ermöglicht u. a. DeFi-Lösungen, Versicherungen und automatisierte Finanzprodukte. Laut Bitwise-CIO Matt Hougan bildet die Technologie von Chainlink eine essenzielle Brücke, „um das Risikomanagement und die finanziellen Entscheidungen zu ermöglichen, die für die breite Blockchain-Adoption notwendig sind.“ Über 1.600 Projekte und mehr als 70 Blockchain-Ökosysteme, darunter Ethereum, Avalanche oder die BNB Chain, setzen heute schon auf die Oracle-Lösungen von Chainlink. Damit wächst die wirtschaftliche Relevanz dieses Sektors stetig weiter.

$Link #Link Finally Showing Signs Of Recovery, Trendline Breakout/ Retest Done, Now Waiting For Horizontal Box Flip, Above Horizontal Area It Can Give 2x Rally In Coming Days. pic.twitter.com/hNLj9zpKJ2 — World Of Charts (@WorldOfCharts1) January 15, 2026

Der globale ETF-Markt für Chainlink-Produkte expandiert

Chainlink-ETPs sind längst keine US-Neuheit mehr. Bereits 2022 listete 21Shares den ersten börsengehandelten ETP auf LINK in Europa, gefolgt vom Global X Chainlink ETP in 2023. Die Liste internationaler Anbieter für Krypto-ETFs wächst rasant – insbesondere, seitdem regulatorische Klarheit und Nachfrage von Profianlegern zu einem Innovationsturbo geführt haben. Auch wenn das Fondsvolumen in Europa im Vergleich zu klassischen ETFs noch bescheiden wirkt, verdeutlicht die Entwicklung: Blockchains werden zunehmend von Kapitalmärkten als eigenständige Anlageklasse akzeptiert. Mit dem Schritt an die US-Börsen rückt Chainlink jetzt endgültig ins Blickfeld institutionalisierten Kapitals.

Lies auch:BTC Prognose 2025 bis 2030: Wird der Preis steigen?

Institutionelle Anleger entdecken Blockchain-Infrastruktur

Noch vor wenigen Jahren galten native Krypto-Infrastrukturen wie Chainlink als Nischenprodukte für Tech-Enthusiasten; heute sind sie zum festen Bestandteil professioneller Portfolios geworden. Der ETF-Launch von Bitwise ist dabei nicht nur symbolisch, sondern auch strategisch bedeutsam: Immer mehr Finanzdienstleister suchen nach Wegen, am Innovationspotenzial von Blockchain-orientierten Anlagen teilzuhaben, ohne regulatorische Unsicherheiten einzugehen oder selbst Coins zu verwahren. Mit regulierten Finanzprodukten sinkt die Hemmschwelle für einen breiten Anlegermarkt signifikant – ein Phänomen, das bereits beim Bitcoin-ETF-Boom zu beobachten war.

CHAINLINK IN 2026@SergeyNazarov’s key insights into how Chainlink is: • Growing tokenization into the trillions

• Accelerating ecosystem adoption and growth

• Taking our industry to the next level pic.twitter.com/7aAoqiwg4G — Chainlink (@chainlink) January 14, 2026

Kursausblick und Erwartungen: Hält die Rallye an?

Der Höhenflug von Chainlink ist kein Zufall, sondern Symptom einer größer werdenden Infrastruktur-Revolution. Sollte der ETF-Boom anhalten und der Markt weiterhin neues Kapital einsammeln, könnten auch die Bewertungsmodelle für Chainlink eine Renaissance erleben. Institutionelle Investoren fokussieren sich längst nicht mehr nur auf die Kursvolatilität, sondern schätzen die Rolle von Chainlink als kritische Schnittstelle zwischen on- und off-chain-Daten. Analysten schätzen, dass die Kombination aus wachsender ETP-Nachfrage, steigender Netzwerknutzung und regulatorischem Rückenwind das Potenzial für weitere Kursaufschläge bietet – insbesondere, wenn sich die Blockchain-Adaption auch auf Unternehmensebene verstetigt.

Guide: Welche Kryptowährungen kaufen: Top Coins mit Potenzial 2025

Statements und Prognosen: Stimmen aus der Branche

Die Optimismuswelle ist greifbar: Bitwise-CEO Hunter Horsley würdigt auf X, dass Chainlink „seit über acht Jahren unermüdlich die notwendige Infrastruktur für die On-Chain-Welt baut“ und das eigene ETF-Produkt rechtzeitig zur globalen Adoptionswelle positioniert ist. Auch unabhängige Analysten bewerten den Schritt als logische Entwicklung in einem Markt, der sich in Richtung institutioneller Reife bewegt. Die Begeisterung wird durch die rasante Entwicklung der vergangenen Monate untermauert: Mehr als 1.600 Projekte setzen inzwischen auf Chainlink-Technologien, und die erfolgreich lancierten ETFs in Europa sowie den USA erweitern das Spektrum zugänglicher Blockchain-Investments erheblich.

NEW: As part of Swift’s work with Chainlink & UBS Asset Management, Swift completes landmark interoperability milestone with BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, & Société Générale 🧵 https://t.co/4cNB1EcJGS pic.twitter.com/18J3wtPp6K — Chainlink (@chainlink) January 15, 2026

Jetzt Bitcoin mit Sofortüberweisung kaufen

Fazit: Institutionalisierung, Innovation und der neue Standard bei Krypto-Investments

Mit dem Start des CLNK-ETFs ist Chainlink endgültig in der ersten Liga der Blockchain-Infrastruktur angekommen: Die Weichen für einen weiteren Boom von institutionellen Investments in Krypto-Assets sind gestellt. Die Absenkung der Zugangshürden durch börsengehandelte Fonds eröffnet einen wesentlich breiteren Anlegermarkt. In Verbindung mit den deutlichen Kurszuwächsen, die auf das verstärkte Engagement institutioneller Kapitals zurückzuführen sind, unterstreicht die Entwicklung: Die Zeit der Blockchain-„Nischenlösung“ ist vorbei – jetzt beginnt eine neue Ära von Infrastruktur-Investments, angeführt von Chainlink und unterstützt von den ETF-Pionieren Bitwise und Grayscale.