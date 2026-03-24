CoinDCX-Betrugsvorwurf: Mitgründer festgenommen

Das Wichtigste in Kürze

Laut dem am 16.März auf der Polizeistation Mumbra registrierten First Information Report (FIR) wurden die Ermittlungen durch die Beschwerde eines 42-jährigen Versicherungsberaters ausgelöst.

Der Beschwerdeführer behauptet, dass er zwischen August 2025 und März 2026 Gelder in Höhe von insgesamt 71,6 Lakh Rupien in bar und über Bankkanäle überwiesen hat – dem Versprechen hoher Renditen auf Krypto-Investitionen und exklusiver CoinDCX-Franchiserechte folgend, wovon jedoch nichts eintrat.

Die Polizei von Thane hat Sumit Gupta und Neeraj Khandelwal, die Mitgründer der großen indischen Kryptowährungsbörse CoinDCX, festgenommen. Hintergrund sind Vorwürfe über ein Betrugssystem in Höhe von etwa 71,6 Lakh Rupien (75.000 USD). Die Verhaftungen, die am 21. oder 22. März erfolgten, nachdem die Gründer zur Befragung vorgeladen worden waren, markieren eine überraschende Eskalation der behördlichen Durchsetzungsmaßnahmen gegen das erste Krypto-Unicorn des Landes. Während sich die Einzelheiten des Falles auf einen einzelnen Beschwerdeführer beziehen, signalisiert die Inhaftierung von Führungskräften einer Plattform mit über 15 Millionen Nutzern einen Wendepunkt im Umgang der indischen Behörden mit Finanzstreitigkeiten im Sektor der digitalen Vermögenswerte.

Die Entwicklung kommt zu einem prekären Zeitpunkt für CoinDCX, das seine Geschäftstätigkeit nach einer schwerwiegenden Sicherheitslücke in Höhe von 44,2 Millionen USD 2025 wohl immer noch stabilisiert. CoinDCX hat den Betrugsvorfall als einen Fall von raffinierter Markenimitation und nicht als internes Fehlverhalten bezeichnet – eine Verteidigung, welche die wachsenden Reibungen zwischen Krypto-Plattformen und lokalen Strafverfolgungsmechanismen verdeutlicht.

The FIR filed against our co-founders is false and filed as a conspiracy against CoinDCX by impersonators posing as Founders of CoinDCX and cheating the public at large. We have taken cognizance of the fact and published a notice to public at large on our website that CoinDCX is… — CoinDCX : India Ka Crypto Coach (@CoinDCX) March 21, 2026

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Details zur Verhaftung und CoinDCX-Betrugsvorwürfe

Laut dem am 16. März auf der Polizeistation Mumbra registrierten First Information Report (FIR) wurden die Ermittlungen durch die Beschwerde eines 42-jährigen Versicherungsberaters ausgelöst. Der Beschwerdeführer behauptet, dass er zwischen August 2025 und März 2026 Gelder in Höhe von insgesamt 71,6 Lakh Rupien in bar und über Bankkanäle überwiesen hat – dem Versprechen hoher Renditen auf Krypto-Investitionen und exklusiver CoinDCX-Franchiserechte folgend, wovon jedoch nichts eintrat. Die Gelder wurden angeblich an Drittkonten weitergeleitet, die nicht mit der offiziellen Unternehmensstruktur der Börse in Verbindung stehen.

Die Polizei hat Bestimmungen des Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) herangezogen, die Untreue und Betrug abdecken, und richtet sich gegen sechs Personen, darunter Gupta und Khandelwal. Die Gründer wurden von einem Feiertagsgericht in Thane bis zum 23. März in Polizeigewahrsam genommen. Die Einzelheiten der Untersuchungshaft deuten darauf hin, dass die Behörden die Führungskräfte als stellvertretend haftbar für den Verlust behandeln – eine in Indien übliche Strategie der Staatsanwaltschaft, wenn Finanzplattformen in nachgelagerte Betrugsforderungen verwickelt sind.

these indians have a $2,450,000,000 company, and someone scammed $76,161 using their name sumit gupta and neeraj khandelwal are cofounders of india’s largest exchange a complaint was filed on march 16 in thane about a fake site posing as coindcx that fake site promised 10-12%… pic.twitter.com/ccChgsjVoG — Maran (@TheMaran) March 22, 2026

CoinDCX hat eine direkte Verwicklung entschieden bestritten und auf einen Anstieg von Phishing-Betrug hingewiesen, der auf seine Nutzerbasis abzielt. Die Börse berichtete kürzlich, dass sie zwischen April 2024 und Januar 2026 über 1.212 gefälschte Websites identifiziert hat, die ihre Benutzeroberfläche imitieren. Vom Rechtsteam vorgelegte Daten zeigen, dass sie mit Cyber-Zellen zusammengearbeitet haben, um diese Entitäten abzuschalten, was darauf hindeutet, dass der Beschwerdeführer Opfer eines dieser externen Imitationsnetzwerke geworden sein könnte.

Regulatorischer und rechtlicher Kontext

Die Verhaftung hochkarätiger Gründer für etwas, das nach Betrug durch Dritte aussieht, unterstreicht die extreme regulatorische Mehrdeutigkeit, die den indischen Markt derzeit prägt. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, wo Gerichte häufig zwischen der Haftung der Plattform und Benutzerfehlern unterscheiden – wie etwa, als ein kalifornisches Gericht eine Anfechtung eines Coinbase-Nutzers bezüglich einer IRS-Vorladung abwies –, zielen indische Vollstreckungsbehörden häufig zuerst auf die Plattformbetreiber ab, um Liquidität für die Opfer zu sichern.

Wir vermuten, dass diese aggressive Haltung teilweise eine Reaktion auf das schiere Volumen an Berichten über Krypto-Betrug ist, die lokale Polizeistationen überfluten. Ohne einen speziellen Regulierungsrahmen oder ein spezialisiertes Tribunal für digitale Vermögenswerte sind lokale Polizeikräfte oft auf sich allein gestellt, um komplexe technische Streitigkeiten mit stumpfen Instrumenten wie dem BNS-Code zu entscheiden. Dies schafft ein prekäres Betriebsumfeld, in dem legitime Börsen das Reputations- und Rechtsrisiko für Betrügereien tragen, die von Dritten unter Verwendung ihres Markenwerts betrieben werden.

Dieser Vorfall weist auch Parallelen zu früheren Durchsetzungsmustern auf, wie etwa der GainBitcoin-Ermittlung, bei der die Grenze zwischen Fahrlässigkeit des Betreibers und externer Kriminalität während der ersten Verfahren häufig verschwamm. Während globale Plattformen wie Hyperliquid Zentren für politische Interessenvertretung eröffnen, um die Gesetzgebung proaktiv mitzugestalten, sind indische Börsen weitgehend gezwungen, erst im Nachhinein auf Vollstreckungsmaßnahmen zu reagieren, und agieren in einer defensiven Haltung, die eine breitere institutionelle Akzeptanz behindert.

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