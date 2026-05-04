Darum steigt XRP laut Experten auf 8,09 US-Dollar

Das Wichtigste in Kürze

XRP könnte laut Experten auf 8 bis 10 US-Dollar steigen.

XRP-ETFs ziehen zuletzt deutlich mehr Kapital an, bullisches Momentum nimmt zu.

Aktuell verharrt XRP rund 60 Prozent unter dem Allzeithoch, relative Schwäche gegen XRP.

XRP kommt weiterhin kaum vom Fleck. Der Token notiert aktuell bei rund 1,40 US-Dollar und zeigt auf Wochensicht nahezu keine Veränderung. Auch heute fehlen frische Impulse, während Bitcoin zuletzt wieder stärker performte. Damit bleibt XRP kurzfristig hinter dem breiteren Markt zurück. Besonders auffällig: Vom Allzeithoch ist der Kurs weiterhin mehr als 60 Prozent entfernt. Dennoch gibt es bullische Stimmen. Ein Analyst sieht langfristig sogar Potenzial für Kurse oberhalb von 8 US-Dollar.

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Analyst sieht XRP bei über 8 US-Dollar: Das steckt hinter der Prognose

Der bullische Case basiert vor allem auf der langfristigen Chartstruktur. Der von TheCryptoBasic zitierte Analyst Chiefrat verweist auf ein klassisches Cup-and-Handle-Muster im Zweiwochenchart. Dieses technische Muster gilt in der Chartanalyse häufig als Fortsetzungsformation: Nach einer langen Bodenbildung entsteht zunächst eine breite, runde „Tasse“, anschließend folgt eine kleinere Konsolidierung als „Henkel“. Gelingt danach der Ausbruch über die zentrale Widerstandszone, interpretieren Trader dies oft als Signal für eine größere Trendbewegung.

#XRP Long-Term Potential Targets $500B Market Cap, Analyst ChiefraT Highlights. XRP trades at $1.41 with a market cap of $87.1 billion, making it the 4th largest crypto. The present valuation is 59% below XRP’s all-time market cap high of $216.7 billion in July 2025. Analysis… pic.twitter.com/vSAq6dX2GG — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) May 4, 2026

Konkret sieht die Analyse bei XRP eine Rückkehr in Richtung früherer Bewertungsniveaus und darüber hinaus. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung laut dem Post bei rund 87 Milliarden US-Dollar. Das frühere Hoch der Marktkapitalisierung wird mit 216,7 Milliarden US-Dollar angegeben. Ein Anstieg auf 400 Milliarden US-Dollar würde XRP demnach rechnerisch auf etwa 6,47 US-Dollar bringen. Bei einer Bewertung von 500 Milliarden US-Dollar ergäbe sich sogar ein Ziel von rund 8,09 US-Dollar je XRP.

Bullisch ist der Analyst also weniger wegen kurzfristiger Momentumdaten, sondern wegen der langfristigen Struktur. Entscheidend bleibt jedoch, ob XRP die große Widerstandszone nachhaltig überwinden kann. Erst dann würde aus der spekulativen Formation ein bestätigter Ausbruch.

Andere Analysten sind noch bullischer: XRP-Ziele bis 10 US-Dollar

Andere Marktbeobachter gehen sogar noch weiter. Crypto Patel verweist auf ein langfristiges XRP-Szenario, in dem Kurse von 10 US-Dollar nicht ausgeschlossen seien. Seine Argumentation ist weniger zurückhaltend als die vorherige Prognose: XRP habe in der Vergangenheit bereits extreme Bewegungen gezeigt, etwa den Anstieg von wenigen Cent auf über 3 US-Dollar im Zyklus 2017/2018. Auch die Rallye von 0,50 auf 2,60 US-Dollar Ende 2024 wird als Beleg genannt, dass XRP bei neuem Momentum sehr schnell steigen kann.

They Called $XRP "Dead" in 2023 – Now $10 Is Closer Than You Think 2017: XRP at $0.006 → "$3 is a fantasy"

2018: Hit $3+ ✅ 2023: "XRP is dead" 💀

Nov 2024: $0.50 → $2.60 in 30 days ✅ Today: $1.40+

Accumulation Zone: $1.10-$0.70 $10–$20? Absolutely on the table.

$100?… pic.twitter.com/A4MgO4WPfZ — Crypto Patel (@CryptoPatel) May 4, 2026

Im Chart markiert der Analyst eine Akkumulationszone zwischen 1,10 und 0,70 US-Dollar. Solange XRP diesen Bereich hält oder dort erneut Nachfrage findet, bleibt für ihn das langfristige Setup intakt. Entscheidend wäre anschließend ein Ausbruch über zentrale Widerstände oberhalb von 2,70 bis 3,50 US-Dollar. Erst dann könnte sich technisch Raum für eine größere Trendfortsetzung öffnen.

Das langfristige Kursziel liegt bei rund 10 US-Dollar. Begründet wird dies mit einer Kombination aus technischer Struktur, historischer Zyklik und dem Narrativ rund um schnelle, günstige Transaktionen im XRP-Netzwerk. Dennoch bleibt die Prognose hochspekulativ. Denn damit XRP wirklich zweistellig wird, müsste nicht nur der Chart ausbrechen, sondern auch neues Kapital massiv in den Altcoin-Markt zurückkehren.

ETF-Zuflüsse liefern starkes Fundament für bullische XRP-Prognosen

Die jüngsten Daten zu den XRP-Spot-ETFs liefern ein zentrales Argument für die bullischen Szenarien vieler Analysten. Im April verzeichneten die Produkte Nettozuflüsse von über 81 Millionen US-Dollar – der stärkste Monat in diesem Jahr. Damit steigen die kumulierten Zuflüsse bereits auf rund 1,29 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung zeigt klar: Institutionelles Kapital beginnt, sich zunehmend im XRP-Markt zu positionieren.

April Is $XRP Spot ETFs’ Best Month This Year by Net Inflow. The US XRP spot ETFs saw a monthly total net inflow of $81.59 million in April. The latest monthly figure took the cumulative total net inflow to $1.29 billion and the total net asset to $1.04 billion. April’s $81.59… pic.twitter.com/ZPPY2u2Y4R — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) May 4, 2026

Besonders auffällig ist dabei die Dynamik. Nach vergleichsweise schwachen Zuflüssen zu Jahresbeginn hat sich das Tempo zuletzt deutlich erhöht. Dass April sowohl Januar als auch Februar klar übertrifft, deutet auf wachsendes Interesse großer Marktteilnehmer hin. Gleichzeitig führt der Bitwise XRP ETF die Kapitalzuflüsse an, was zeigt, dass etablierte Finanzprodukte als Brücke zwischen traditionellem Kapital und Krypto fungieren.

Für bullische Prognosen ist das entscheidend. Denn nachhaltige Kursanstiege entstehen selten nur durch Retail-Hype, sondern vor allem durch strukturelle Nachfrage. Genau diese könnte sich hier gerade aufbauen. Dass der XRP-Kurs trotz dieser Zuflüsse bislang kaum reagiert hat, interpretieren einige Analysten sogar als positives Signal: Kapital fließt bereits in den Markt, bevor sich dies vollständig im Preis widerspiegelt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte XRP in einer späteren Phase deutlich stärker profitieren. Das untermauert eine bullische XRP Prognose.

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