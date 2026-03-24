Das Wichtigste in Kürze

Die aktiven Adressen stiegen innerhalb einer Woche um über 120 %, was historisch oft massiven Preisbewegungen vorausging.

Standard Chartered sieht ETH bei 7.500 USD, getrieben durch die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA) und Staking-Renditen.

Trotz aktuellem Kampf um die 2.100 USD Marke signalisieren On-Chain-Daten eine deutliche Unterbewertung der Smart-Contract-Plattform.

Die Ethereum Prognose erhält diese Woche einen der signifikantesten Impulse der letzten Quartale: Standard Chartered hat ein ambitioniertes Jahresend-Kursziel von 7.500 US-Dollar für die führende Smart-Contract-Plattform bekräftigt. Im Zentrum der Analyse steht dabei nicht primär die allgemeine Marktstimmung, sondern eine fundamentale Kennzahl, die oft als Frühindikator für massive Preisbewegungen dient: die Netzwerkaktivität.

Laut aktuellen Daten, die diese These untermauern, sind die aktiven Adressen auf der Ethereum-Blockchain innerhalb einer einzigen Woche explosionsartig von 381.000 auf 841.000 angestiegen. Für die Analysten von Standard Chartered ist dieser Anstieg der Beweis, dass Ethereum seine Rolle als globale Settlement-Schicht festigt. Während der Kurs von ETH aktuell noch weit unter seinem Allzeithoch notiert und um die Marke von 2.100 US-Dollar kämpft, erzählen die On-Chain-Daten eine Geschichte von fundamentaler Stärke, die weit über kurzfristige Preisschwankungen hinausgeht.

<br /> Live-Chart: Echtzeit-Kursverlauf von Ethereum (ETH/USD) mit Volumen-Indikatoren.

(Quelle: TradingView)

Was explodierende aktive Adressen über Ethereum verraten

Der sprunghafte Anstieg der aktiven Adressen um mehr als 120 Prozent innerhalb von sieben Tagen ist ein statistischer Ausreißer, der in der jüngeren Geschichte von Ethereum selten zu beobachten war. Aktive Adressen gelten unter On-Chain-Analysten als der ehrlichste Indikator für die tatsächliche Nutzung des Netzwerks, da sie schwerer zu manipulieren sind als reines Handelsvolumen. Wenn sich die Anzahl der Wallets, die Transaktionen senden oder empfangen, von 381.000 auf 841.000 mehr als verdoppelt, deutet dies auf eine massive Rückkehr der Nutzeraktivität hin – sei es durch DeFi-Protokolle, Stablecoin-Transfers oder institutionelle Testläufe.

Historisch markierte eine solche Divergenz zwischen stagnierendem Preis und explodierender Netzwerkaktivität oft den Boden einer Konsolidierungsphase. Während der Markt noch unentschlossen wirkt, bereitet die Infrastruktur bereits die nächste Welle vor. Die stille Akkumulation der Wale und die Zunahme der Netzwerkteilnehmer schaffen ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das sich mittelfristig fast zwangsläufig im Preis entladen muss.

Interessant ist hierbei die Qualität der Transaktionen. Es handelt sich nicht nur um spekulative Kleinanleger, sondern zunehmend um komplexe Interaktionen mit Smart Contracts. Dies bestätigt die These, dass Ethereum trotz der Konkurrenz durch Layer-1-Alternativen wie Solana seine Dominanz im Bereich der werthaltigen Transaktionen verteidigt. Der Anstieg der Adressen korreliert direkt mit der These, dass neues Kapital in das Ökosystem fließt, bevor es sich in sichtbaren Kursgewinnen niederschlägt.

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Standard Charters Logik: ETH als globale Settlement-Schicht

Warum setzt Standard Chartered das Kursziel ausgerechnet bei 7.500 US-Dollar an? Die Antwort liegt in der Neudefinition dessen, was Ethereum für das traditionelle Finanzwesen darstellt. Die Bank betrachtet ETH nicht mehr nur als volatile Kryptowährung, sondern als den unverzichtbaren Basis-Layer für die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA) und globale Abrechnungsprozesse. Wenn Führungskräfte auf Foren wie dem Institutional Ethereum Forum NYC zusammenkommen, repräsentieren sie ein verwaltetes Vermögen im Billionen-Bereich – und diskutieren ETH als Infrastruktur, nicht als Spielerei.

Die Bewertungslogik verschiebt sich hierbei drastisch: Bewertet man Ethereum als Technologie-Aktie mit Cashflow durch Staking-Erträge und verbrannten Gebühren (Burn-Mechanismus), erscheinen aktuelle Kurse als massive Unterbewertung. Standard Chartered argumentiert, dass die regulatorische Klarheit und die Einordnung von ETH-basierten Assets als digitale Rohstoffe den Weg für institutionelle Giganten ebnen. Institutionelle Investoren wie Bitmine, die hohe Millionenbeträge direkt in das Staking einbringen, bestätigen diese Sichtweise: Sie suchen Rendite auf einer vertrauenswürdigen Settlement-Schicht.

Ein entscheidender Faktor für dieses Kursziel ist die technische Skalierbarkeit. Damit Ethereum diese globale Rolle ausfüllen kann, müssen Durchsatz und Kostenstruktur stimmen. Die technologische Weiterentwicklung der Roadmap spielt hierbei Standard Chartered in die Karten, da sie die notwendige Kapazitätserweiterung für institutionelle Volumina in Aussicht stellt. Wenn Ethereum tatsächlich zum Standard für die Abwicklung von tokenisierten Fonds und Stablecoins wird, ist ein Kurs von 7.500 US-Dollar laut der Bank eher konservativ geschätzt.

Ethereum aktuell: Wo steht ETH auf dem Weg zur Prognose?

Zum Zeitpunkt der Analyse notiert Ethereum bei etwa 2.131 US-Dollar. Um das von Standard Chartered ausgegebene Ziel von 7.500 US-Dollar zu erreichen, müsste der Kurs um den Faktor 3,5 steigen – ein Szenario, das im Krypto-Sektor keineswegs ungewöhnlich ist, aber eine massive Kapitalrotation erfordert. Aktuell befindet sich der Markt in einer Phase, in der Bitcoin oft die Schlagzeilen dominiert, während Ethereum im Hintergrund Boden gutmacht.

Technisch betrachtet muss ETH zunächst die psychologisch wichtige Hürde von 2.500 US-Dollar und anschließend den Widerstandsbereich um 3.000 US-Dollar nachhaltig durchbrechen, um das bullische Szenario zu aktivieren. Die Kapitalrotation von Bitcoin in Altcoins, die von Analysten oft als Startsignal für eine Altseason gewertet wird, scheint laut den Daten von LMAX und anderen Beobachtern bereits in den frühen Phasen zu stecken. Der Fear-and-Greed-Index im neutralen bis gierigen Bereich stützt die Annahme, dass die Marktteilnehmer bereit für mehr Risiko sind.

Sollte ETH die Marke von 4.000 US-Dollar zurückerobern, dürfte der Weg zum Allzeithoch und darüber hinaus zur 7.500er-Marke deutlich schneller verlaufen, als viele Marktteilnehmer derzeit erwarten. Die Kombination aus verknapptem Angebot durch Staking und steigender Nachfrage durch ETF-Produkte wirkt hier als Preistreiber.

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Risiken: Wann das Szenario scheitert

Trotz der optimistischen Prognose von Standard Chartered ist der Weg zu 7.500 US-Dollar nicht ohne Hindernisse. Ein zentrales Risiko bleibt die Makroökonomie. Sollten geopolitische Spannungen wieder aufflammen oder die Inflation unerwartet anziehen, könnte Risikokapital fluchtartig aus den Märkten abgezogen werden. Ethereum als High-Beta-Asset würde hierunter stärker leiden als Bitcoin.

Zudem darf der Wettbewerb nicht ignoriert werden. Solana (SOL) und andere Layer-1-Protokolle graben Ethereum Marktanteile im Bereich der Kleinanleger und NFT-Märkte ab, da sie günstigere und schnellere Transaktionen bieten. Sollte Ethereum bei der Skalierung stolpern oder institutionelle Anleger technologische Bedenken entwickeln, könnte die These der „globalen Settlement-Schicht“ Risse bekommen. Auch die regulatorische Front in den USA bleibt ein Unsicherheitsfaktor: Jede Verzögerung bei der klaren Klassifizierung von DeFi-Protokollen bremst den institutionellen Zufluss.

Fazit und analytische Einordnung

Die Prognose von Standard Chartered ist mehr als eine reine Zahlenspielerei; sie ist ein Votum für die Relevanz von Ethereum im Finanzsystem der nächsten Dekade. Der explodierende Anstieg der aktiven Adressen von 381.000 auf 841.000 liefert die notwendige fundamentale Untermauerung für dieses bullische Szenario. Es zeigt, dass das Netzwerk lebt, wächst und genutzt wird – unabhängig von der aktuellen Preisstagnation.

Für Anleger bedeutet dies, dass das aktuelle Preisniveau eine asymmetrische Chance bieten könnte, sofern man die These der institutionellen Adoption teilt. Das Kursziel von 7.500 US-Dollar erfordert Geduld und starke Nerven, doch die Kombination aus sinkendem Angebot auf Börsen und steigender realer Nutzung ist historisch gesehen fast immer ein Vorbote für signifikante Aufwärtsbewegungen gewesen. Ethereum wandelt sich von einer spekulativen Wette zur unverzichtbaren Infrastruktur, und der Markt beginnt gerade erst, diesen Übergang einzupreisen.

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