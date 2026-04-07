Das ist Solanas Antwort auf den Drift-Hack

Das Wichtigste in Kürze

Der Drift-Hack schockte das Solana-Ökosystem, über 280 Mio Dollar gestohlen.

Solana kündigt neue Initiative für mehr Sicherheit an.

STRIDE & SIRN sollen für mehr Sicherheit und Kontrolle sorgen.

Der Hack auf Drift Protocol war für das Solana-DeFi-Ökosystem ein harter Rückschlag. Anfang April meldete das Protokoll verdächtige Aktivitäten, stoppte Ein- und Auszahlungen und musste kurz darauf einräumen, dass Vermögenswerte in dreistelliger Millionenhöhe abgeflossen waren.

So beläuft sich der Schaden auf rund 285 Millionen US-Dollar, womit es sich um eine der größten DeFi-Attacken des Jahres handelt. Nach bisherigem Stand deutet vieles nicht auf einen simplen Smart-Contract-Fehler hin, sondern auf eine deutlich komplexere Kompromittierung administrativer Prozesse.

Gerade das ist für Solana brisant, weil Drift als eines der bekanntesten DeFi-Projekte im Netzwerk gilt. Entsprechend traf der Vorfall nicht nur Nutzer und Liquiditätspools, sondern auch das Vertrauen in die operative Sicherheit großer Anwendungen.

Der Markt reagierte prompt: SOL geriet unter Druck. Damit wurde einmal mehr deutlich, wie stark ein einzelner Sicherheitsvorfall auf ein ganzes Ökosystem abstrahlen kann. Doch nun wagt Solana die Flucht nach vorne, mit möglichen Folgen für die Solana Prognose.

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Solana reagiert auf den Drift-Hack mit einem breiten Sicherheitsausbau

Trotz dieses Rückschlags bleibt Solana eines der aktivsten Krypto-Ökosysteme überhaupt. Die Foundation verweist selbst auf hohe Entwickleraktivität, umfangreiche Handelsvolumina und eine große Zahl produktiver Anwendungen. Gerade deshalb ist der Schritt nach dem Drift-Hack bemerkenswert: Man reagiert nicht nur mit kurzfristigem Krisenmanagement, sondern mit einem strukturellen Ausbau der Sicherheitsarchitektur.

🚨BREAKING: @Solana Foundation launched STRIDE, alongside 24/7 threat monitoring and a new crisis response network for Solana DeFi following the Drift hack. ➡️Protocols above $10M TVL that pass STRIDE will get 24/7 threat monitoring. ➡️Protocols above $100M TVL will also… pic.twitter.com/lGmdY6v8ny — SolanaFloor (@SolanaFloor) April 6, 2026

Am 6. April stellte die Solana Foundation ein neues Maßnahmenpaket vor, das explizit höhere Sicherheitsstandards im gesamten DeFi-Sektor des Netzwerks etablieren soll. Dazu gehört zunächst STRIDE – ein Programm, das Solana-Protokolle systematisch prüfen, bewerten und laufend überwachen soll. Für Protokolle mit mehr als 10 Millionen US-Dollar TVL, die die Prüfung bestehen, ist eine 24/7-Bedrohungsüberwachung vorgesehen. Für besonders große Anwendungen mit mehr als 100 Millionen US-Dollar TVL will die Foundation zusätzlich formale Verifikation finanzieren, also mathematisch gestützte Prüfverfahren für Smart Contracts.

Daneben wurde mit SIRN, dem Solana Incident Response Network, ein eigenes Netzwerk für die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle gestartet. Beteiligt sind zum Start unter anderem Asymmetric Research, OtterSec, Neodyme, Squads und ZeroShadow. Die Idee dahinter: Sicherheitsfirmen und Forscher sollen Bedrohungsdaten teilen, Vorfälle koordiniert bearbeiten und im Ernstfall schneller eingreifen können.

Genau das ist die Lehre aus dem Drift-Fall. Denn wenn Angreifer nicht bloß Codefehler ausnutzen, sondern operative Abläufe, Signaturen oder Admin-Prozesse kompromittieren, reichen klassische Audits allein nicht mehr aus. Solana setzt deshalb sichtbar auf eine Kombination aus Prävention, permanenter Überwachung und schneller Incident Response.

Huge supporter of Solana Foundation deploying their treasury to improve security of defi 🔥 https://t.co/VRagRtjmdM — Austin Federa | 🇺🇸 (@Austin_Federa) April 6, 2026

Hinzu kommt, dass Solana nicht bei neuen Labels stehenbleibt. Die Foundation verweist auch auf bereits verfügbare Sicherheitswerkzeuge wie Hypernative, Range Security, Riverguard von Neodyme, Sec3 und AuditWare. Diese Tools sollen Projekten schon ab dem ersten Entwicklungstag helfen, Risiken früher zu erkennen.

Das ist wichtig, weil Solana mit seiner hohen Aktivität, dem starken DeFi-Fokus und der großen Zahl kapitalintensiver Anwendungen naturgemäß ein attraktives Ziel für Angreifer bleibt.

Der Drift-Hack war damit zwar ein schwerer Imageschaden, zugleich aber auch ein Weckruf. Solana versucht nun, aus einem negativen Ereignis einen institutionellen Sicherheitsstandard abzuleiten. Ob das Vertrauen schnell zurückkehrt, wird sich zeigen. Klar ist aber schon jetzt: Die Antwort auf den Hack fällt nicht defensiv aus, sondern offensiv – mit mehr Monitoring, mehr formaler Prüfung und mehr koordinierter Krisenabwehr im gesamten Netzwerk.

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