Stablecoin-Nummer 2 Circle veröffentlicht Quantum-Roadmap

Das Wichtigste in Kürze

Quantencomputer bleiben ein strukturelles Risiko für den Kryptomarkt.

Circle veröffentlicht Post-Quantum-Roadmap für eigene Arc-Blockchain.

Google-Forscher sehen Quantencomputer-Angriff in naher Zukunft, Upgrades werden wichtig.

Der Stablecoin-Markt bleibt einer der klarsten Product-Market-Fits im gesamten Krypto-Sektor. Mit einem Gesamtvolumen von über 270 Milliarden US-Dollar dominieren zwei Anbieter das Feld: Tether Holdings und Circle. Circle positioniert sich dabei als die klare Nummer zwei mit rund 72,1 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Stablecoin-Kapital und einem Marktanteil von über 24 %.

Der wichtigste Coin von Circle ist USD Coin, der insbesondere im institutionellen Umfeld hohe Akzeptanz genießt. Gleichzeitig baut Circle mit Arc eine eigene Blockchain-Infrastruktur auf, um Stablecoins, Real-World Assets (RWA) und programmierbare Finanzanwendungen enger zu verzahnen. Damit geht Circle strategisch deutlich über einen reinen Stablecoin-Emittenten hinaus und entwickelt sich zunehmend zu einem Full-Stack-Anbieter für digitale Dollar-Infrastruktur.

Quantum-Roadmap: Circle denkt bereits an die Post-Quanten-Ära

Während viele Projekte noch auf kurzfristige Skalierung fokussiert sind, richtet Circle den Blick bereits auf ein strukturelles Langfrist-Risiko: Quantencomputing. Mit der Veröffentlichung der Arc-Quantum-Roadmap adressiert das Unternehmen eine der größten potenziellen Bedrohungen für Blockchain-Infrastruktur – die mögliche Brechbarkeit heutiger Kryptografie. Experten gehen davon aus, dass sogenannte „Q-Day“-Szenarien bereits ab 2030 realistisch werden könnten.

Circle verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Statt nur Wallets zu schützen, umfasst die Strategie die gesamte Infrastruktur: von Signaturen über Validatoren bis hin zu privaten Transaktionsdaten. Besonders relevant ist das Konzept „harvest now, decrypt later“. Dabei sammeln Angreifer bereits heute verschlüsselte Daten, um sie künftig mit Quantencomputern zu entschlüsseln. Für Stablecoins, die oft institutionelle Kapitalströme abbilden, wäre das ein enormes Risiko.

🚨 CIRCLE UNVEILS QUANTUM-RESISTANT BLOCKCHAIN ROADMAP Circle revealed a quantum-resistant roadmap for its Arc L1, warning that quantum computers could break today’s encryption by 2030 or sooner. The plan introduces a phased upgrade path, starting with quantum-safe wallets and… pic.twitter.com/mwH9jRKrKw — Coin Bureau (@coinbureau) April 6, 2026

Die Roadmap ist in mehrere Phasen unterteilt. Bereits zum Mainnet-Start sollen quantenresistente Signaturen integriert werden, sodass neue Wallets von Beginn an geschützt sind. Im nächsten Schritt folgt der Schutz sensibler Daten innerhalb privater Finanzanwendungen. Mittelfristig wird die gesamte Infrastruktur – inklusive Cloud-Systeme und Zugriffskontrollen – angepasst. Langfristig steht die Absicherung der Validatoren im Fokus, ohne dabei Performance und Skalierbarkeit zu gefährden.

Diese proaktive Strategie zeigt: Circle denkt Stablecoins nicht nur als Zahlungsmittel, sondern als langfristige Finanzinfrastruktur. Gerade für institutionelle Investoren dürfte genau dieser Ansatz entscheidend sein – denn Sicherheit über Jahrzehnte hinweg wird im digitalen Finanzsystem zum zentralen Wettbewerbsvorteil.

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Google-Paper rückt Quantenrisiken für Krypto wieder in den Fokus

Für neue Aufmerksamkeit sorgte zuletzt ein Whitepaper von Google Quantum AI gemeinsam mit Autoren der Ethereum Foundation und Stanford. Darin geht es konkret um die Verwundbarkeit elliptischer Kurvenkryptografie, also genau jener Technik, auf der viele Wallet-Signaturen in Bitcoin, Ethereum und zahlreichen weiteren Blockchains beruhen.

Die Autoren kommen zu deutlich niedrigeren Ressourcenabschätzungen als frühere Arbeiten: Das Brechen des secp256k1-Verfahrens, das bei Bitcoin zentral ist, könne theoretisch mit etwa 1.200 bis 1.450 logischen Qubits und 70 bis 90 Millionen Toffoli-Gates gelingen. Unter bestimmten Hardware-Annahmen wäre ein Angriff damit nicht mehr rein abstrakt, sondern perspektivisch in Minuten denkbar.

This is red alert for crypto 🚨

$2.4 trillion in coins are protected by encryption with an expiration date. Google just moved that date way up. Their new paper shows future quantum computers could crack the encryption protecting all of crypto with 20x fewer qubits than anyone… https://t.co/iaoJBbRC8O pic.twitter.com/mG8cvTTZSY — Josh Kale (@JoshKale) March 31, 2026

Besonders brisant ist die Schlussfolgerung des Papiers: Nicht jede Blockchain ist gleich betroffen, doch öffentliche Transaktionen im Mempool könnten bei schnellen, fehlertoleranten Quantencomputern eines Tages für sogenannte „on-spend“-Angriffe anfällig werden. Zudem verweisen die Autoren auf weitere Schwachstellen bei Smart Contracts, Proof-of-Stake-Systemen, Data Availability Sampling und langfristig auch bei Stablecoins sowie tokenisierten Real-World Assets.

Gleichzeitig betont das Paper, dass Proof-of-Work-Mining durch Quantencomputer nicht im selben Maße unmittelbar bedroht ist wie Signaturen. Die Kernbotschaft ist daher klar: Die Migration zu post-quantensicherer Kryptografie sollte nicht erst beginnen, wenn Q-Day unmittelbar bevorsteht.

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