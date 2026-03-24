Das Wichtigste in Kürze

Gemäß SB 19 müssten Stablecoin-Emittenten, die unter dem Framework von Delaware operieren wollen, eine Lizenz vom Office of the State Bank Commissioner einholen – derselben Behörde, die auch staatlich konzessionierte Banken und Treuhandgesellschaften beaufsichtigt.

Der Gesetzentwurf übernimmt die Definitionen des GENIUS Act für Zahlungs-Stablecoins – also wertstabile digitale Instrumente, die als Zahlungsmittel konzipiert sind – und erlegt Reserveanforderungen auf, die mit dem Bundesrahmen im Einklang stehen.

Delaware hat den Entwurf Senate Bill 19 (SB 19) vorgelegt, eine Gesetzgebung, die Emittenten von Stablecoins unter das bestehende Bankenaufsichtsrecht des Bundesstaates stellen würde. Damit positioniert sich der Bundesstaat als zertifizierter Regulierungsstandort im Rahmen des im Juli 2025 verabschiedeten bundesweiten „Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act“ (GENIUS Act).

Spiros Mantzavinos und der Abgeordnete Bill Bush haben den Gesetzentwurf nach direkter Konsultation mit dem Finanzsektor von Delaware ausgearbeitet. Er schafft einen formalen Lizenzierungsweg für Emittenten von Zahlungs-Stablecoins, die unter der im Bundesrecht festgelegten Schwelle von 10 Milliarden USD an konsolidierten Emissionen liegen. Die Auswirkungen reichen weit über Dover hinaus: Delawares Vorstoß setzt die Bedingungen dafür fest, wie eine Regulierung auf Bundesstaatsebene mit der Bundesaufsicht über die Emission digitaler Währungen koexistieren und diese potenziell ersetzen kann.

Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt. Der GENIUS Act verlangt von allen staatlichen Aufsichtsbehörden, die eine Zertifizierung anstreben, bis zum 18. Juli 2026 Umsetzungsregeln zu erlassen. Damit bleiben Delaware ab der Einbringung etwa vier Monate Zeit, um ein Framework fertigzustellen, das der Prüfung durch den Bund standhält. SB 19 wird genau als dieses Compliance-Instrument positioniert.

🚨NEW: DELAWARE BILL MANDATES 1:1 RESERVES FOR STABLECOIN ISSUERS Delaware has unveiled new legislation to regulate stablecoins. The bill places issuers under a state banking structure. The proposed law requires full reserve backing. Each issued stablecoin must be matched… pic.twitter.com/IaZ2AkG5ZF — BSCN (@BSCNews) March 24, 2026

Die Mechanik von SB 19: Lizenzierung, Reserven und die Schwelle für die Bundeszertifizierung

Gemäß SB 19 müssten Stablecoin-Emittenten, die unter dem Framework von Delaware operieren wollen, eine Lizenz vom Office of the State Bank Commissioner einholen – derselben Behörde, die auch staatlich konzessionierte Banken und Treuhandgesellschaften beaufsichtigt.

Der Gesetzentwurf übernimmt die Definitionen des GENIUS Act für Zahlungs-Stablecoins – also wertstabile digitale Instrumente, die als Zahlungsmittel konzipiert sind – und erlegt Reserveanforderungen auf, die mit dem Bundesrahmen im Einklang stehen. Dies verpflichtet Emittenten, hochwertige liquide Vermögenswerte im Verhältnis eins zu eins gegenüber den ausstehenden Token zu halten.

(Quelle: Delware Legal)

Das entscheidende strukturelle Merkmal der Gesetzgebung ist die im GENIUS Act verankerte 10-Milliarden-Dollar-Schwelle. Emittenten, deren konsolidierte ausstehende Emissionen unter diesem Wert liegen, können unter einem qualifizierten staatlichen Regime statt unter direkter Bundesaufsicht operieren – vorausgesetzt, das Stablecoin Certification Review Committee (SCRC), bestehend aus Vertretern des Finanzministeriums, der Federal Reserve und der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), zertifiziert innerhalb von 30 Tagen nach Einreichung, dass das Framework des Bundesstaates den Bundesstandards „wesentlich ähnlich“ ist.

Delawares vollständige Übernahme der Definitionen des GENIUS Act scheint darauf ausgerichtet zu sein, diese Zertifizierungsprüfung zu erleichtern. Emittenten, die in der Folge die 10-Milliarden-Dollar-Grenze überschreiten, müssen innerhalb von 360 Tagen zur Bundesaufsicht wechseln oder die Neuausgabe einstellen, wobei das Gesetz Ausnahmeregelungen für Staaten mit etablierter Aufsichtshistorie vorsieht.

Auswirkungen auf Emittenten: Was Delaware Stablecoin Compliance tatsächlich erfordert

Für Emittenten wie Circle, Paxos und ihre kleineren Wettbewerber spiegeln die praktischen Anforderungen von SB 19 die bestehenden BitLicense-Verpflichtungen des New York State Department of Financial Services (NYDFS) wider und replizieren diese in gewisser Hinsicht. Diese fordern seit 2015 monatliche Reservebestätigungen, unabhängige Prüfungen und die vorherige Genehmigung wesentlicher geschäftlicher Änderungen.

Das Framework von Delaware würde, sofern es zertifiziert wird, keine weniger strenge Regulierung darstellen, sondern eher einen geografisch und administrativ eigenständigen Weg zu einem gleichwertigen Status bieten. Emittenten, die bereits der NYDFS-Aufsicht unterliegen, stünden vor der zusätzlichen Komplexität einer Compliance in zwei Bundesstaaten, sollten sie eine Delaware-Zertifizierung für ein separates Emissionsvehikel anstreben – ein Reibungspunkt, von dem Analysten erwarten, dass er frühzeitig Lobbyarbeit zur Harmonisierung auslösen wird.

Delaware has officially introduced the Delaware Payment Stablecoins Act (SB 19). The bipartisan bill, sponsored by Senators Mantzavinos and Pettyjohn, aims to establish an elite state-level licensing regime for issuers. Delaware is positioning itself to be the „Gold Standard“… pic.twitter.com/TplwFdwQ7T — Conor Kenny (@conorfkenny) March 24, 2026

Die Reserveanforderungen des GENIUS Act, die zulässige Sicherheiten auf US-Schatzwechsel, Zentralbankreserven und ähnlich hochwertige Instrumente mit kurzer Laufzeit beschränken, begrenzen den Spielraum, den Delaware auf der Aktivseite zur Differenzierung bieten kann.

Wo sich der Bundesstaat profilieren könnte, sind die Prüfungsfrequenz, die Lizenzgebühren und die Reaktionsfähigkeit eines kleineren Verwaltungsapparats auf Branchenanfragen. Ob diese administrative Agilität die Markenbekanntheit der NYDFS-Aufsicht für institutionelle Gegenparteien überwiegt, bleibt eine offene Frage, die Emittenten mit ihren Anträgen auf Registrierung beantworten werden.

Angleichung an den Bund und das regulatorische Gesamtbild zwischen den Bundesstaaten

Der Vorstoß von Delaware erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die breitere US-Regulierungsarchitektur für Stablecoins noch im Aufbau begriffen ist. Der GENIUS Act legt den Vorrang des Bundes fest, die Standards für die „wesentliche Ähnlichkeit“ des SCRC – die Kriterien, die Delawares Regime erfüllen muss – unterliegen jedoch behördlichen Leitlinien des Bundes, die bis zum 18. Januar 2026 erwartet wurden.

Diese Leitfäden werden darüber entscheiden, ob die Bundesstaaten echte Flexibilität bei der Aufsichtsmechanik haben oder effektiv dazu verpflichtet sind, die Bundesregeln Wort für Wort zu spiegeln. Andere Bundesstaaten mit aktiven gesetzgeberischen Agenden für digitale Vermögenswerte, darunter Texas und Wyoming, beobachten Delawares Zertifizierungsbestrebungen genau; ein erfolgreicher Ausgang würde das Dual-Track-Modell validieren und wahrscheinlich parallele Anträge auf Staatsebene beschleunigen.

Das Risiko einer vorrangigen Bundesgesetzgebung (Preemption), historisch gesehen ein wichtiges Thema im Kontext von Geldtransfergeschäften, wird durch die explizite Berücksichtigung staatlicher Regimes im GENIUS Act abgeschwächt, nicht jedoch beseitigt. Sollte der Kongress die Architektur des Gesetzes überarbeiten oder sollte das SCRC Zertifizierungsbedingungen auferlegen, die Delaware ohne Gesetzesänderung nicht erfüllen kann, stünden die Emittenten des Bundesstaates vor einem abrupten Übergangszeitplan zurück unter die Bundesaufsicht.

🇺🇸“We’re not the securities and everything commission anymore” The SEC has issued an interpretation that clarifies the application of federal securities laws to digital assets using definitions in the GENIUS Act. The document clarifies bitcoin and other digital assets as a… pic.twitter.com/dRIpEDkuvq — The Rage (@theragetech) March 18, 2026

Der nächste konkrete Entscheidungspunkt ist die Zertifizierungsprüfung des SCRC, die innerhalb von 30 Tagen nach der formellen Einreichung durch Delaware abgeschlossen sein muss. Diese Frist beginnt erst, wenn SB 19 verabschiedet und die Durchführungsbestimmungen des Commissioners finalisiert sind. Emittenten und ihre Rechtsberater sollten das Zeitfenster für die Bundesleitlinien beobachten, das am 18. Januar 2026 schließt und die Untergrenze für die „wesentliche Ähnlichkeit“ definieren wird, die Delawares Framework überschreiten muss.

Wenn die Zertifizierung nach Plan verläuft, könnte Delaware als erster Bundesstaat außerhalb New Yorks einen bundesweit anerkannten Aufsichtsweg für Stablecoins anbieten – eine Entwicklung, die die Wettbewerbslandkarte für die Emission digitaler Währungen neu zeichnen würde, noch bevor die Umsetzungsfrist des GENIUS Act im Juli 2026 abläuft.