Das Wichtigste in Kürze

Der Kern der 44,1-Milliarden-Dollar-Strategie beruht auf der Fähigkeit des Unternehmens, Eigenkapital und Wandelanleihen zu Bewertungen auszugeben, die den Marktpreis der zugrunde liegenden Bitcoin-Bestände übersteigen.

Diese Prämie auf den Nettoinventarwert (NAV) ermöglicht es Strategy, Barmittel von institutionellen Anlegern aufzunehmen und diese wertsteigernd in Bitcoin zu investieren.

Strategy (MSTR) hat formell einen Plan zur Beschaffung von 44,1 Milliarden USD an neuem Kapital dargelegt, um sein Bitcoin-Akquisitionsprogramm zu beschleunigen. Dies signalisiert eine aggressive antizyklische Expansion trotz der jüngsten Korrektur des Assets um 40 % gegenüber seinen Höchstständen von Ende 2025.

Die Initiative markiert eine massive Eskalation der Treasury-Operationen des Unternehmens mit dem Ziel, die Diskrepanz zwischen den Eigenkapitalmärkten und den Spot-Assetpreisen zu nutzen, um das umlaufende Angebot bei gedrückten Bewertungen zu absorbieren.

Die vorgeschlagene Finanzierung folgt auf eine Phase erhöhter Volatilität für die Anlageklasse, doch die Überzeugung des Unternehmens scheint ungebrochen.

Durch die Nutzung der Aktienprämie des Unternehmens zur Finanzierung von Spot-Käufen beabsichtigt die Firma, ihr Mandat zur Steigerung der Bitcoin-Menge pro Aktie fortzusetzen und die Aktie effektiv von einem passiven Halteinstrument in einen aktiven Akkumulationsmechanismus zu verwandeln.

🚨NEW: STRATEGY ANNOUNCES $42B ATM PROGRAMS FOR MORE $BTC PURCHASES@Strategy has filed an 8-K announcing two simultaneous At-The-Market equity programs: – $21 billion $MSTR ATM

– $21 billion $STRC ATM …giving the firm a combined $42 billion in fresh capital raise capacity.… pic.twitter.com/rQoaZeOjjX — BSCN (@BSCNews) March 23, 2026

Mechanik der Bitcoin-Kapitalerhöhung von Strategy: Der Premium-Motor

Der Kern der 44,1-Milliarden-Dollar-Strategie beruht auf der Fähigkeit des Unternehmens, Eigenkapital und Wandelanleihen zu Bewertungen auszugeben, die den Marktpreis der zugrunde liegenden Bitcoin-Bestände übersteigen. Diese Prämie auf den Nettoinventarwert (NAV) ermöglicht es Strategy, Barmittel von institutionellen Anlegern aufzunehmen und diese wertsteigernd in Bitcoin zu investieren. Solange der Markt die künftige Akkumulationsfähigkeit des Unternehmens höher bewertet als seinen aktuellen Buchwert, bleibt der mathematische Motor der Treasury-Strategie zahlungsfähig.

Marktbeobachter weisen darauf hin, dass diese spezifische Emissionsgröße darauf ausgelegt ist, die Akquisitionsgeschwindigkeit vor der erwarteten Volatilität des Zyklus Mitte 2026 zu maximieren. Da die Kapitalmärkte trotz des breiteren Abschwungs am Kryptomarkt für Wandelanleihen offen bleiben, sichert sich das Unternehmen effektiv eine langfristige Finanzierung für den Kauf eines unterbewerteten Assets. Dieser Ansatz spiegelt das Modell des „intelligenten Leverage“ wider, das in früheren Zyklen eingesetzt wurde, doch die Größenordnung hat sich nun von Milliarden auf zig Milliarden verschoben.

Der Mechanismus fungiert als programmatisches Gebot am Markt. Jeder aufgenommene Dollar ist für das Orderbuch bestimmt.

With $STRC under par for the whole week, the focus shifts back to $MSTR for Strategy to raise capital to buy Bitcoin. I fully expect to see that Strategy have purchased more Bitcoin this week, but it’ll be a much smaller amount compared to recent weeks. Any purchases at these… pic.twitter.com/sLj0Do1PZc — David Lawrence (@d_1awrence) March 21, 2026

Das schiere Ausmaß einer Kaufmauer von 44,1 Milliarden USD verändert die Angebotsdynamik des Spotmarktes. Bei aktuellen Marktpreisen – die nach dem Rückgang vom Höchststand von 126.200 USD bei fast 75.000 USD liegen – könnte ein Kapital dieser Größe theoretisch über 580.000 Bitcoin aus dem Verkehr ziehen. Dies entspricht einem erheblichen Prozentsatz des liquiden, handelbaren Angebots und schafft ein Potenzial für einen Knappheitsschock, der über die Standard-ETF-Zuflüsse hinausgeht.

Daten von Capriole Investments deuten darauf hin, dass die institutionellen Bitcoin-Käufe Anfang 2026 das neu geschürfte Angebot bereits um 76 % überstiegen haben. Diese Kennzahl fasst die Käufe der Unternehmenskassen mit den Spot-ETF-Strömen zusammen und verdeutlicht ein Nettodefizit an verfügbaren Coins, noch bevor Strategy dieses neue Kapital einsetzt. Wenn eine einzelne Unternehmenseinheit Käufe tätigt, die die tägliche Produktion des gesamten Mining-Netzwerks übertreffen, wird die programmierbare Knappheit des Protokolls einem Stresstest unterzogen.

Die Auswirkungen werden durch die programmierbaren Halving-Zyklen weiter verstärkt, die die Emissionsraten alle vier Jahre reduzieren. Da das Unternehmen erst Anfang des Jahres einen Bitcoin-Kauf in Höhe von 1,57 Milliarden USD in einer einzigen Woche getätigt hat, beschleunigt sich das Tempo der Angebotsverknappung hin zu einem mathematischen „Squeeze“.

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Marktauswirkungen und Risikofaktoren

Während die Akkumulationsstrategie eine Untergrenze für die Nachfrage bildet, bringt sie konzentrierte Risiken mit sich. Der aggressive Einsatz der Hebelwirkung durch Strategy bedeutet, dass die Bilanz untrennbar mit der Kursentwicklung von Bitcoin verknüpft ist. Ein lang anhaltender, sich vertiefender Bärenmarkt könnte theoretisch die Verpflichtungen aus den Wandelanleihen unter Druck setzen, obwohl das Unternehmen diese Schulden historisch gesehen mit weit in der Zukunft liegenden Laufzeiten strukturiert hat, um Liquidationskaskaden zu vermeiden.

Leerverkäufer haben die Aktie während Abschwüngen häufig ins Visier genommen und darauf gewettet, dass der Aufschlag auf den NAV zusammenbricht. Diese Geschäfte sind jedoch oft mit einem asymmetrischen Risiko verbunden. Wenn sich die Bitcoin-Preise umkehren, kann der anschließende Short Squeeze auf das Eigenkapital den Aktienkurs schneller in die Höhe treiben als den zugrunde liegenden Vermögenswert, was den Premium-Zyklus von Neuem anheizt.

Anleger sollten beachten, dass dieser Plan über 44,1 Milliarden USD effektiv das gesamte Unternehmen auf eine Richtungswette setzt: dass die langfristige Wertsteigerung von Bitcoin die Kapitalkosten für dessen Erwerb übersteigen wird. Der „Infinite Money Glitch“ funktioniert nur, solange der Aufschlag Bestand hat.

I’m struggling to wrap my head around #STRC’s potential. I know it’s huge. I know it’s going to continue to get bigger. I know that for every STRC share sold, Strategy sells 3 shares of MSTR. I know that as their balance sheet increases, their ability to raise credit… https://t.co/LaCpYb4PeE — David Lawrence (@d_1awrence) March 10, 2026

Diese Kapitalerhöhung findet vor dem Hintergrund einer zunehmenden institutionellen Akzeptanz statt. Der US-Markt für Bitcoin-ETFs verzeichnete ein Wachstum des verwalteten Vermögens um 45 % auf 103 Milliarden USD, wobei der institutionelle Besitz der Anlageklasse auf 24,5 % anstieg. Während sich die Stimmung bei Kleinanlegern während Korrekturen von 40 % oft verschlechtert, scheinen professionelle Allokatoren die Schwäche zu nutzen, um Positionen über regulierte Vehikel aufzubauen.

Die globale Legitimität festigt sich weiter, wobei Berichte vorliegen, wonach die Tschechische Nationalbank Bitcoin als Reservewährung prüft und die Akzeptanz bei Händlern weltweit 22.200 Standorte überschritten hat. Analysten von CoinEx haben ein Kursziel im Basisszenario von 180.000 USD bis Ende 2026 prognostiziert, das durch dieses Zusammenwirken von Treasury-Expansionen und staatlichem Interesse angetrieben wird.

Indem sich Strategy jetzt 44,1 Milliarden USD sichert, positioniert sich das Unternehmen als dominante Liquiditätssenke für Bitcoin während der nächsten Phase des Zyklus und kommt damit effektiv der verstärkten Aufmerksamkeit zuvor, die es selbst mit normalisiert hat.