Der große Abrechnungstag: Warum Ethereum gerade unter heftigem Druck steht

Das Wichtigste in Kürze

Der massive Verfall gigantischer Optionsvolumina drückt Kryptokurse spürbar unter theoretische Schmerzgrenzen.

Gleichzeitige Zwangsliquidierungen gefährden derweil die Stabilität etablierter dezentraler Kreditplattformen im gesamten Krypto-Ökosystem erheblich.

Ein genauer Blick auf den Ethereum-Chart signalisiert jedoch erste Stabilisierungstendenzen nahe der wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar.

Ethereum leidet unter strukturellen Problemen

Der monatliche Abrechnungstag für Krypto-Derivate am 29. Mai 2026 wirft lange Schatten auf die Spotmärkte. Mit einem ausstehenden Gesamtvolumen von rund 7,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und Ethereum stehen am heutigen Tag gigantische Summen zur Disposition.

Bei Bitcoin dominieren 84.112 offene Kontrakte im Wert von etwa 6,2 Milliarden US-Dollar das Geschehen, wobei ein Put-Call-Verhältnis von 0,84 eine leicht bullische Grundstimmung unter den Investoren signalisiert. Dennoch liegt der Max-Pain-Kurs bei 75.000 USD und damit über dem aktuellen Kursniveau von circa 73.350 US-Dollar, das nach einem wöchentlichen Rückgang von 5 Prozent erreicht wurde.

Ähnlich angespannt präsentiert sich die Lage bei Ethereum, wo das Open Interest bei 643.639 Kontrakten mit einem Nominalwert von etwa 1,29 Milliarden US-Dollar liegt. Das Put-Call-Verhältnis von 0,74 zeigt zwar ein langfristiges Kaufinteresse der Marktteilnehmer, doch der jüngste Kursrutsch hat viele optimistische Kaufoptionen weit aus dem Geld gedrängt und damit wertlos verfallen lassen.

Der Ethereum-Max-Pain-Punkt liegt bei 2.200 US-Dollar, was deutlich über dem aktuellen Kassakurs von rund 2.011 US-Dollar liegt. Die Analysten von Greeks.live weisen darauf hin, dass die wichtigste Gamma-Absicherungszone nach unten durchbrochen wurde.

Dies schwächt die bisherige Unterstützung durch das Open Interest erheblich und konzentriert das verbleibende Marktrisiko besonders massiv um die psychologisch so wichtige Schwelle von 2.000 US-Dollar.

DeFi-Hebeleffekte und charttechnische Bruchlinien im Fokus

Dieser immense Druck aus dem Optionsmarkt überträgt sich direkt auf die dezentralen Kreditplattformen, wo Ethereum als wichtigste Sicherheit auf den Plattformen dient.

Schnelle Kursstürze komprimieren die hinterlegten Puffer im dezentralen Finanzwesen im Handumdrehen. Ende Mai 2026 führte dies zu einem heftigen Stresstest, bei dem innerhalb von 24 Stunden gehebelte Positionen im Wert von fast 959 Millionen US-Dollar zwangsliquidiert wurden.

Davon entfielen allein 897 Millionen US-Dollar auf Long-Positionen, als Ethereum kurzzeitig unter die Marke von 2.000 US-Dollar rutschte. Diese verheerende Kettenreaktion zeigt, wie verwundbar die Kreditpools bei hoher Hebelwirkung sind. Zusätzliche systemische Erschütterungen könnten dem ohnehin stark angeschlagenen Sektor in naher Zukunft weiteren erheblichen Schaden zufügen.

Um systemische Risiken einzudämmen, passte das führende Protokoll Aave die Beleihungsgrenzen für verpacktes Ethereum wieder auf das Normalmaß von über 80 Prozent an, nachdem zuvor Turbulenzen drohten. Ein Blick auf den aktuellen Tageschart von Bitstamp verdeutlicht die technische Misere.

Ethereum notiert mit 2.011,90 US-Dollar weit unter seiner fallenden 200-Tage-Linie, die bei 2.511,40 US-Dollar verläuft und den übergeordneten Abwärtstrend zementiert.

Auf dem Weg nach oben bilden nun die Marken von 2.300 US-Dollar und 2.800 US-Dollar massive Hürden. Das Handelsgeschehen bewegt sich derzeit knapp über der Unterstützungslinie von 1.800 USD. Ethereum mit PayPal kaufen!

Hoffnungsschimmer liefert der Relative-Stärke-Index, der mit einem Wert von 31,77 Punkten extrem nah an der überverkauften Zone von 30 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass der akute Verkaufsdruck bald erschöpft sein könnte, sofern die wichtige Bastion bei 2.000 US-Dollar per Tagesschlusskurs verteidigt wird.

Der mit Spannung erwartete finale Verfallstag der Mai-Optionen wirkt am Ende wie ein dringend benötigtes, reinigendes Gewitter für den gesamten Krypto-Sektor. Während der Hebelabbau im Finanzwesen schmerzhafte Verluste verursachte, stärkt er langfristig die Stabilität des Ökosystems.

Die charttechnische Stabilisierung nahe der Marke von 2.000 US-Dollar bietet eine solide Basis für eine Erholung im Juni. Sollte diese Unterstützung jedoch nachhaltig unterbrochen werden, müssen sich spekulative Anleger zwingend auf eine schmerzhafte Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung der tieferen Marke von 1.800 US-Dollar einstellen.

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