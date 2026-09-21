Südkoreas Hana Bank soll eine fünfjährige digitale Anleihe im Volumen von 100 Millionen US-Dollar über Euroclears blockchain-basierte Plattform ausgegeben haben. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, verkürzte die Transaktion die Abwicklung von üblicherweise drei bis fünf Geschäftstagen auf denselben Tag.

Hana Bank wickelt die digitale Anleihe über Euroclear ab

Laut Yonhap wurden Ausgabe, Registrierung und Settlement der Fremdwährungsanleihe vollständig über ein Distributed-Ledger-Netzwerk verarbeitet. Genutzt wurde dafür Euroclears Digital Financial Market Infrastructure (D-FMI), über die sowohl die Zuteilung der Anleihe als auch die Zahlungsabwicklung liefen.

Der Einsatz der Technologie soll den Prozess auf denselben Tag verkürzt haben, gegenüber drei bis fünf Geschäftstagen bei der herkömmlichen Abwicklung. Die Anleihe bleibt dabei an Euroclears bestehendes globales Settlement-Netzwerk angebunden. Investoren können sie laut Bericht über ihre vorhandenen Konten und Handelssysteme handeln, ohne dafür auf eine separate Infrastruktur umsteigen zu müssen.

Die Angaben zur Transaktion beruhen auf dem Yonhap-Bericht. Cointelegraph teilte mit, Hana Bank für eine Stellungnahme nicht erreicht zu haben; auch Euroclear habe vor Veröffentlichung nicht auf eine Anfrage reagiert.

DLT-Ausgabe trifft auf bestehende Marktinfrastruktur

Im Mittelpunkt der berichteten Transaktion steht die Verbindung von digitaler Ausgabe und bestehender Marktinfrastruktur: Ausgabe, Registrierung und Settlement werden über ein Distributed Ledger verarbeitet, während die Anleihe mit dem etablierten Euroclear-Ökosystem verbunden bleibt. Damit knüpft die Struktur laut Bericht an vorhandene Konten und Handelssysteme der Investoren an.

Yonhap bezeichnete den Vorgang als erste Digitalanleihe Südkoreas, die direkt Euroclears Blockchain-Infrastruktur nutzt. Diese Einordnung bezieht sich auf die unmittelbare Nutzung der Euroclear-Infrastruktur. Sie beschreibt damit nicht allgemein die erste digitale Anleihe des Landes.

Euroclear hatte seinen Digital Securities Issuance Service bereits im Oktober 2023 eingeführt. Die erste dort abgewickelte Transaktion war eine digitale Anleihe über 100 Millionen Euro der International Bank for Reconstruction and Development, dem Kreditvergabearm der Weltbank. Die dreijährige Anleihe diente der Finanzierung nachhaltiger Entwicklung und war an der Luxemburger Börse notiert.

Die Hana-Transaktion zeigt nach den vorliegenden Berichten vor allem, wie eine digitale Anleihe an eine bereits bestehende internationale Abwicklungsinfrastruktur angebunden werden kann. Aussagen über weitere Emissionen, regulatorische Fahrpläne oder künftige Projekte lassen sich aus den zugrunde liegenden Angaben jedoch nicht ableiten.

Fazit

Die Meldung ist als Bericht über eine institutionelle Infrastrukturtransaktion einzuordnen und nicht als Kauf- oder Anlageempfehlung für ein bestimmtes Krypto-Asset. Leser sollten die berichteten Angaben angesichts der fehlenden Stellungnahmen von Hana Bank und Euroclear unabhängig prüfen und zwischen den bestätigten Details der Transaktion und weitergehenden Schlussfolgerungen unterscheiden.

Quelle: Cointelegraph