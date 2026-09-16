Brasiliens Börse B3 listet mit DIGY11 ein börsengehandeltes Produkt von OranjeBTC. Der Fonds ermöglicht Zugang zu Vorzugsaktien von Bitcoin-Treasury-Unternehmen, ohne selbst Bitcoin zu halten. Für den 11. September meldete die Produktseite Nettovermögen von R$27,5 Millionen und einen Nettoinventarwert von R$10,00 je Anteil.

B3 listet DIGY11, der Handelsstart verzögert sich

Die Produktseite von OranjeBTC kennzeichnete DIGY11 am 15. September als auf B3 verfügbar und zeigte einen Wert von R$10,04 je Anteil. Dieser Wert bezieht sich auf einen späteren Zeitpunkt als der für den 11. September ausgewiesene Nettoinventarwert von R$10,00 je Anteil.

Der Sekundärmarkthandel sollte laut einer Mitteilung von B3 ursprünglich am 11. September beginnen. Auf Wunsch des Fondsmanagers wurde der Start jedoch verschoben. Ein neuer Termin wurde in der Mitteilung nicht genannt.

Das zum 11. September offengelegte Portfolio war deutlich auf Strategy ausgerichtet. STRC, die Vorzugsaktie von Strategy, machte 74,29% der Fondsassets aus. Auf Strives Vorzugsaktie SATA entfielen 4,88%. Weitere 20,83% bestanden aus Cash in brasilianischen Reais sowie Margin für die Währungsabsicherung.

DIGY11 strebt gegebenenfalls monatliche Ausschüttungen in Reais an. Die Währungsabsicherung soll Veränderungen im Dollar-Real-Kurs verringern. OranjeBTC nennt eine potenzielle jährliche Rendite von CDI plus 3 bis 5% als illustrative Schätzung; Veränderungen des Anteilswerts sind dabei ausdrücklich nicht eingerechnet. Die laufenden Kosten umfassen eine Managementgebühr von 0,90% jährlich sowie mindestens 0,055% jährlich für Administration und Verwahrung. Weitere Ausgaben sind möglich.

Zwischen Bitcoin-Nähe und laufendem Ertrag liegen mehrere Risiken

DIGY11 ist kein Spot-Bitcoin-ETF und verfolgt nicht das Ziel, die Bitcoin-Preisentwicklung nachzubilden. Der Fonds folgt einem gegen den brasilianischen Real abgesicherten MarketVector-Index aus Vorzugsaktien von Unternehmen, deren Bilanzen erhebliche Bitcoin-Bestände enthalten.

STRC und SATA sind unbefristete Vorzugswertpapiere mit variabler Verzinsung. Ihr Wert hängt von der Dividendenpolitik, der Kapitalstruktur und den Marktbedingungen der jeweiligen Emittenten ab. Bitcoin-Preise können sich über die Unternehmensbilanzen auf diese Wertpapiere auswirken. Strategy und Strive hinterlegen ihre gehaltenen Bitcoins nicht als getrennte Sicherheiten für die Vorzugsaktien.

Laut einer Einreichung von Strategy aus dem August lag die annualisierte STRC-Verzinsung bei 12%, bei halbmonatlichen Zahlungen. Die Ausschüttungen von SATA erfolgen laut einer Unternehmensmitteilung von Strive an Geschäftstagen nach monatlichen Beschlüssen des Boards. Beide Sätze können sich ändern und sind keine garantierte Rendite für Anleger von DIGY11.

Risikohinweis und weitere Informationen

DIGY11 bietet Zugang zu Vorzugsaktien von Bitcoin-Treasury-Unternehmen, nicht zu Bitcoin selbst. Ausschüttungen und der Anteilswert sind laut Produktseite nicht garantiert. Zudem verfügt der Fonds über keinen FGC-Schutz.

Die Erträge können sich mit den Emittenten, den gehaltenen Wertpapieren und den Effekten der Währungsabsicherung verändern. Anleger sollten die Produktstruktur, mögliche Ausschüttungen, Gebühren und das Risiko eines Kapitalverlusts vor einer Anlageentscheidung eigenständig prüfen.