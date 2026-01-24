DOGE Prognose: Ist das Bottom beim 0,12-Dollar-Support erreicht?

Das Wichtigste in Kürze

Die wichtigste Meme-Währung der Welt steht aktuell an einem kritischen Punkt. Nachdem Dogecoin in den vergangenen Monaten massiv an Wert verloren hat und zuletzt bis auf 0,12 Dollar abrutschte, mehren sich nun die Anzeichen für eine mögliche Bodenbildung. Doch trotz erster positiver Signale bleibt die Frage: Handelt es sich wirklich um das endgültige Bottom – oder droht DOGE ein weiterer Rückfall?

DOGE war in den letzten Monaten in einem klaren Abwärtstrend gefangen

DOGE ist auch 2026 die treibende Kraft im Meme-Coin-Sektor. Zwar hat der Token in den letzten Monaten eine starke Entwertung erfahren, doch nach wie vor liegt die Marktkapitalisierung bei über 20.000.000.000 Dollar. Um die aktuelle kurs­technische Situation von DOGE besser einschätzen zu können, lohnt ein Blick auf die historische Entwicklung der Kryptowährung über die letzten Monate und Jahre. DOGE gibt es ja bereits seit 2013 und den mit Abstand größten Hype gab es 2021, als der DOGE-Preis auf ein All-Time-High von 0,737 Dollar anstieg.

Seitdem konnte nicht mehr an diese Stärke angeknüpft werden. Allerdings kam es zum Jahreswechsel 2024/2025 immerhin noch einmal zu einem Aufschwung des Kurses auf bis zu 0,48 Dollar. Im Jahresverlauf 2025 nahm die DOGE-Rallye dann immer weiter im Momentum ab, und seit September 2025 hat sich bei DOGE ein klarer Abwärtstrend entwickelt. Dadurch fiel der Coin von 0,30 Dollar am 31. Dezember auf einen Tiefststand von zeitweise nur noch 0,117 Dollar zurück.

Damit ist DOGE beim wichtigen 0,12-Dollar-Support-Niveau angekommen, welches in den vergangenen Jahren schon mehrfach als wichtiger Widerstands- beziehungsweise Unterstützungsbereich fungiert hat. Aktuell tradet DOGE bei 0,125 Dollar. Damit befindet sich der Coin im Wochenvergleich knapp 10 Prozent im Minus. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob bei 0,12 Dollar ein Bottom erreicht ist und es für DOGE von hier aus wieder aufwärtsgehen könnte.

Analysten sind optimistisch für eine DOGE-Rallye vom aktuellen Niveau

Analysten wie Ali Martinez sind durchaus optimistisch für erneutes Kurswachstum bei DOGE. Der Analyst verweist darauf, dass sich bei DOGE im Verlauf des letzten Jahres ein sogenanntes Wedge-Pattern ausgebildet zu haben scheint. Er betont zudem, dass DOGE derartige Wedge-Patterns in der Vergangenheit meist respektiert und nach oben hin verlassen hat. Mit dem jüngsten Rückfall ist DOGE jetzt an der unteren Unterstützungslinie des besagten Wedge-Patterns angekommen.

Dogecoin $DOGE tends to respect wedge structures, and a breakout from this one could be powerful. pic.twitter.com/aw17nIv1ws — Ali Charts (@alicharts) January 22, 2026

Von hier aus könnte es schnell wieder aufwärts in Richtung der oberen Widerstandslinie bei 0,185 Dollar gehen. Falls dort ein Ausbruch gelingen sollte, würde dies DOGE Potenzial für eine größere Rallye in Richtung 0,30 oder sogar 0,40 Dollar eröffnen. Zudem verweisen andere Analysten darauf, dass DOGE auf einem höheren Timeframe derzeit klar bei einem Bottom angekommen zu sein scheint. Das schafft ein günstiges Risiko-Rendite-Verhältniss, auch wenn es natürlich keine Garantie dafür gibt, dass die Bullen den 0,12-Dollar-Support halten können.

On the HTF $DOGE looks completely bottomed here If we were to get an influx of retail this has so much room to pump pic.twitter.com/Mks1cMVg1A — 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) January 23, 2026

Ein weiteres Chart-Pattern, welches sich gerade auf einem kürzeren Timeframe auszubilden scheint und einen positiven Trendwechsel stützen würde, ist ein W-Pattern. Das hat die obere Widerstandslinie bei circa 0,155 Dollar. Falls nach dem jüngsten Rücksetzer ein Higher Low im Chart etabliert wird und der Kurs beim nächsten Aufwärtsimpuls über das 0,155-Dollar-Niveau steigt, könnte dementsprechend auch auf einem kleineren Timeframe mit Wachstumspotenzial in Richtung 0,20 Dollar gerechnet werden.

Trotz der Bottomsignale sollten Anleger bedenken, dass der DOGE-Trend zuletzt negativ war und der Meme-Coin aufgrund seiner zweistelligen Milliarden-Marktkapitalisierung bei weitem nicht mehr so großes Rallye-Potenzial hat wie jüngere Meme-Projekte.

Maxi-Doge statt Dogecoin – darum interessieren sich so viele Anleger für die Investitionsalternative

MAXI noch nicht auf Krypto-Börsen gehandelt wird und noch vor dem ersten Börsen-Listing steht. Daher wenden sich viele Anleger heute jüngeren Investitionsalternativen zu, wie beispielsweise dem Projekt Maxi Doge mit seinem Coin MAXI. Hierbei handelt es sich um ein Krypto-Projekt, das sich gerade noch in der Presale-Phase befindet. Das bedeutet, dassnoch nicht auf Krypto-Börsen gehandelt wird und noch vor dem ersten Börsen-Listing steht.

Presale-Investment einhergehenden Risiken auf sich zu nehmen. Der Einstiegspreis pro MAXI-Token liegt derzeit noch bei 0,00028 $ und damit um ein Vielfaches günstiger als DOGE. Der Vorverkauf hat zudem bereits über 5,4 Millionen $ an Funding zusammengebracht, was auf wachsende Nachfrage nach diesem jungen Meme-Coin hindeutet. Im Rahmen des Vorverkaufs wird Anlegern gerade die Möglichkeit geboten, so früh und so günstig wie möglich einzusteigen, wenn sie bereit sind, die mit einem-Investment einhergehenden Risiken auf sich zu nehmen. Der Einstiegspreis pro MAXI-Token liegt derzeit noch bei 0,00028 $ und damit um ein Vielfaches günstiger als DOGE. Der Vorverkauf hat zudem bereits über 5,4 Millionen $ an Funding zusammengebracht, was auf wachsende Nachfrage nach diesem jungen Meme-Coin hindeutet.

Außerdem besteht die Möglichkeit, die im Vorverkauf erworbenen Coins im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 69 % zu staken. Bei Maxi Doge handelt es sich um einen Meme-Coin, wie er im Buche steht. Die Entwickler setzen auf eine aggressive Meme-Positionierung und verkaufen das Projekt nicht etwa als Tech-Heilsbringer oder Utility-Token, sondern ganz klar als Meme-Coin on Humility, der allein vom Momentum und der Community lebt.

Das geht auch ganz klar aus den Tokenomics hervor, bei denen ganze 40 % für Marketing vorgesehen sind. Die Social-Media-Kanäle des Projekts sind auch schon kräftig am Wachsen und auf X folgen Maxi Doge bereits über 6000 Community-Mitglieder. Da sich hier zum einen um einen Presale-Coin und zum anderen eben auch um einen Meme-Coin handelt, ist das Investment natürlich mit erheblichen Risiken verbunden.

Es gibt keine Garantie, dass der Coin nach dem ersten Börsen-Listing gut performt und eine Rallye à la Doge vollzieht. Allerdings ist das Renditepotenzial im Erfolgsfall natürlich auch umso größer, je niedriger die Marktkapitalisierung heute nur bei wenigen Millionen Dollar liegt. Risikofreudige Anleger interessieren sich daher trotz der Verlustmöglichkeiten für den jungen Meme-Coin.

