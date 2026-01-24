DOGE Prognose: Ist das Bottom beim 0,12-Dollar-Support erreicht?

Alexander Fournier ist Blockchain-Projektmanager und seit fast einem Jahrzehnt leidenschaftlicher Investor im Bereich Kryptowährungen. Als täglich aktiver Autor bleibt er stets am Puls der Krypto-Welt, analysiert Trends und teilt fundierte Einblicke. Neben seiner redaktionellen Tätigkeit bietet er Coachings an, unterstützt bei Transaktionen und ist auf zahlreichen sozialen Plattformen präsent, um sich und seine Community immer auf dem neuesten Stand zu halten.
Das Wichtigste in Kürze
- Das Wichtigste in Kürze.
Die wichtigste Meme-Währung der Welt steht aktuell an einem kritischen Punkt. Nachdem Dogecoin in den vergangenen Monaten massiv an Wert verloren hat und zuletzt bis auf 0,12 Dollar abrutschte, mehren sich nun die Anzeichen für eine mögliche Bodenbildung. Doch trotz erster positiver Signale bleibt die Frage: Handelt es sich wirklich um das endgültige Bottom – oder droht DOGE ein weiterer Rückfall?
DOGE war in den letzten Monaten in einem klaren Abwärtstrend gefangen
DOGE ist auch 2026 die treibende Kraft im Meme-Coin-Sektor. Zwar hat der Token in den letzten Monaten eine starke Entwertung erfahren, doch nach wie vor liegt die Marktkapitalisierung bei über 20.000.000.000 Dollar. Um die aktuelle kurstechnische Situation von DOGE besser einschätzen zu können, lohnt ein Blick auf die historische Entwicklung der Kryptowährung über die letzten Monate und Jahre. DOGE gibt es ja bereits seit 2013 und den mit Abstand größten Hype gab es 2021, als der DOGE-Preis auf ein All-Time-High von 0,737 Dollar anstieg.
Seitdem konnte nicht mehr an diese Stärke angeknüpft werden. Allerdings kam es zum Jahreswechsel 2024/2025 immerhin noch einmal zu einem Aufschwung des Kurses auf bis zu 0,48 Dollar. Im Jahresverlauf 2025 nahm die DOGE-Rallye dann immer weiter im Momentum ab, und seit September 2025 hat sich bei DOGE ein klarer Abwärtstrend entwickelt. Dadurch fiel der Coin von 0,30 Dollar am 31. Dezember auf einen Tiefststand von zeitweise nur noch 0,117 Dollar zurück.
Damit ist DOGE beim wichtigen 0,12-Dollar-Support-Niveau angekommen, welches in den vergangenen Jahren schon mehrfach als wichtiger Widerstands- beziehungsweise Unterstützungsbereich fungiert hat. Aktuell tradet DOGE bei 0,125 Dollar. Damit befindet sich der Coin im Wochenvergleich knapp 10 Prozent im Minus. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob bei 0,12 Dollar ein Bottom erreicht ist und es für DOGE von hier aus wieder aufwärtsgehen könnte.
Analysten sind optimistisch für eine DOGE-Rallye vom aktuellen Niveau
Analysten wie Ali Martinez sind durchaus optimistisch für erneutes Kurswachstum bei DOGE. Der Analyst verweist darauf, dass sich bei DOGE im Verlauf des letzten Jahres ein sogenanntes Wedge-Pattern ausgebildet zu haben scheint. Er betont zudem, dass DOGE derartige Wedge-Patterns in der Vergangenheit meist respektiert und nach oben hin verlassen hat. Mit dem jüngsten Rückfall ist DOGE jetzt an der unteren Unterstützungslinie des besagten Wedge-Patterns angekommen.
Dogecoin $DOGE tends to respect wedge structures, and a breakout from this one could be powerful. pic.twitter.com/aw17nIv1ws
— Ali Charts (@alicharts) January 22, 2026
Von hier aus könnte es schnell wieder aufwärts in Richtung der oberen Widerstandslinie bei 0,185 Dollar gehen. Falls dort ein Ausbruch gelingen sollte, würde dies DOGE Potenzial für eine größere Rallye in Richtung 0,30 oder sogar 0,40 Dollar eröffnen. Zudem verweisen andere Analysten darauf, dass DOGE auf einem höheren Timeframe derzeit klar bei einem Bottom angekommen zu sein scheint. Das schafft ein günstiges Risiko-Rendite-Verhältniss, auch wenn es natürlich keine Garantie dafür gibt, dass die Bullen den 0,12-Dollar-Support halten können.
On the HTF $DOGE looks completely bottomed here
If we were to get an influx of retail this has so much room to pump pic.twitter.com/Mks1cMVg1A
— 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) January 23, 2026
Ein weiteres Chart-Pattern, welches sich gerade auf einem kürzeren Timeframe auszubilden scheint und einen positiven Trendwechsel stützen würde, ist ein W-Pattern. Das hat die obere Widerstandslinie bei circa 0,155 Dollar. Falls nach dem jüngsten Rücksetzer ein Higher Low im Chart etabliert wird und der Kurs beim nächsten Aufwärtsimpuls über das 0,155-Dollar-Niveau steigt, könnte dementsprechend auch auf einem kleineren Timeframe mit Wachstumspotenzial in Richtung 0,20 Dollar gerechnet werden.
Trotz der Bottomsignale sollten Anleger bedenken, dass der DOGE-Trend zuletzt negativ war und der Meme-Coin aufgrund seiner zweistelligen Milliarden-Marktkapitalisierung bei weitem nicht mehr so großes Rallye-Potenzial hat wie jüngere Meme-Projekte.
Maxi-Doge statt Dogecoin – darum interessieren sich so viele Anleger für die Investitionsalternative
Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.