Krypto News: MYX steigt 11 % in 24 Stunden – das steckt hinter dem Boom des Altcoins

Innerhalb von nur 24 Stunden ist der Kurs vom Altcoin MYX um 11 % gestiegen und setzt damit seine Aufwärtsbewegung der letzten Wochen fort. Während große Teile des Kryptomarktes weiterhin unter Konsolidierungsdruck stehen, profitiert MYX von starken technischen Signalen, wachsender Anlegernachfrage und frischem Momentum durch das jüngste V2-Upgrade.

MYX steigt über 100 % in einem Monat

Die Kryptowährung MYX vom dahinterstehenden Krypto-Projekt MYX Finance zählte in den letzten Tagen immer wieder zu den absoluten Top-Performern des Kryptomarktes. Den Coin gibt es ja bereits seit Mai 2025, wobei zwischen September und Oktober 2025 die mit Abstand größte MYX-Rallye stattfand. Damals schoss der Kurs von einem Dollar auf ein All-Time-High von über 19 Dollar in die Höhe. Zum Jahresende 2025 hatte die Nachfrage nach MYX jedoch deutlich nachgelassen und es kam zu einem über 90-prozentigen Wertverfall.

Der gipfelte in Tiefstständen bei unter 1,9 Dollar. Seit dem im November erreichten Bottom nimmt das Momentum bei MYX jedoch wieder zu und seitdem konnte der Kurs kontinuierlich weiter wachsen. Dabei trieben die Bullen den Preis zum Jahreswechsel wieder bis auf den 4-Dollar-Widerstand heran. Am 3. Januar gelang dann ein sprunghafter Ausbruch über dieses Widerstandsniveau und es gab eine 24-Stunden-Rallye auf über 7 Dollar.

Seitdem hatte sich bei MYX nun ein symmetrisches Ascending-Triangle-Pattern im Chart formiert. Mit einem erneuten Kursanstieg von 11,75 % in den letzten 24 Stunden könnte MYX jetzt kurz davor stehen, nach oben hin aus diesem Chartmuster auszubrechen. Inzwischen liegt der Kurs bereits wieder bei 6,4 Dollar. Dadurch steigert sich die Marktkapitalisierung auf 1,6 Milliarden Dollar, was MYX als 47. größten Coin am Markt positioniert.

V2-Upgrade und technischer Durchbruch als Ursachen für die Rallye

Hinter dem aktuellen Hype könnte unter anderem das neue V2-Upgrade stecken, welches zum 20. Januar 2026 veröffentlicht wurde. Das neue Upgrade bringt zentrale Funktionen wie Portfolio-Margining und die Unterstützung für Non-EVM-Chains, wodurch MYX als Perpetual-DEX deutlich konkurrenzfähiger wird. Gleichzeitig ist MYX derzeit einer der sehr wenigen Altcoins, die positive Kursentwicklungen verzeichnen. Dadurch richtet sich das Interesse von immer mehr Anlegern auf diese Kryptowährung, und viele scheinen noch einsteigen zu wollen, um vom Momentum der Kryptowährung zu profitieren.

Sollte den Bullen jetzt ein nachhaltiger Ausbruch über die 6,5-Dollar-Widerstandsmarke gelingen, wäre das strukturell ein extrem positives Zeichen für MYX. Das Kursniveau hatte seit Oktober mehrfach als wichtiger Widerstand fungiert. Ein Ausbruch darüber könnte für MYX schnell eine Fortsetzung der Rallye in Richtung 10 Dollar bedeuten.

Allerdings sollten Anleger bedenken, dass die weitere Entwicklung auch maßgeblich vom Rest des Krypto-Sektors abhängen wird. Sollte sich die Konsolidierung von Bitcoin und anderen Top-Coins weiter fortsetzen oder hier sogar neues Momentum aufkommen, könnte MYX zu den größten Profiteuren gehören. Schafft es BTC auf der anderen Seite nicht, über die 90.000-Dollar-Widerstandsmarke hinauszusteigen und fällt wieder in Richtung 80.000 Dollar zurück, würde wahrscheinlich auch MYX darunter leiden.

Zudem ist der Coin im Monatsvergleich eben bereits über 100 % im Wert gestiegen, was das Wachstumspotenzial im Vergleich zu jüngeren Kryptowährungen deutlich einschränkt.

Immer mehr Anleger suchen heute nach neuen Investitionsalternativen

Presale in die native Kryptowährung HYPER zu investieren. Die wird über die offizielle Website gerade noch zu einem reduzierten Kurs von 0,013625 Dollar verkauft und es kamen schon 30,95 Millionen Dollar an Presale-Funding zusammen. Viele Anleger mit hoher Risikotoleranz wenden sich heute eher jungen Investitionsalternativen wie Bitcoin Hyper zu, die sich im Gegensatz zu dem Coin von MYX Finance noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden. Bei Bitcoin Hyper besteht die Möglichkeit, noch imin die native Kryptowährungzu investieren. Die wird über die offizielle Website gerade noch zu einem reduzierten Kurs von 0,013625 Dollar verkauft und es kamen schon 30,95 Millionen Dollar an Presale-Funding zusammen.

Das macht Bitcoin Hyper zu einem der erfolgreichsten Presale-Projekte des Jahres. Es gibt zudem die Möglichkeit, die im Vorverkauf erworbenen Coins im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 38 % zu staken. Das Interesse an Bitcoin Hyper ist vor allem deshalb so groß, da die Entwickler das ambitionierte Ziel verfolgen, aus Bitcoin Hyper die erste echte Layer-2-Blockchain für Bitcoin zu machen. Ihr erklärtes Ziel ist es, Bitcoins Skalierbarkeitsprobleme zu bewältigen. Aufgrund der immer weiter wachsenden Nachfrage werden Bitcoin-Transaktionen ja immer langsamer. Inzwischen kann es Minuten oder sogar Stunden dauern, bis Bitcoins verschickt sind, und das Ganze kostet mehrere Dollar.

Bitcoin Hyper will das ändern und baut seine Layer-2-Chain auf der Solana Virtual Machine auf. So soll Bitcoins Marktposition mit Solanas Effizienz fusioniert und Bitcoin auf Hyper-Speed gebracht werden. Damit ist BTC im Vergleich zu jüngeren Blockchains wie Solana nicht mehr wirklich konkurrenzfähig und vor allem nicht mehr für Micro-Payments attraktiv.will das ändern und baut seine Layer-2-Chain auf der Solana Virtual Machine auf. So soll Bitcoins Marktposition mit Solanas Effizienz fusioniert und Bitcoin auf Hyper-Speed gebracht werden. Sollten die Entwickler diese ambitionierten Ziele umsetzen können, würde das entsprechend großen Mehrwert für das gesamte Bitcoin-Ökosystem schaffen. Das erklärt wiederum das Wachstumspotenzial, das viele Anleger heute in Bitcoin Hyper sehen.

