Dogecoin an einem Scheideweg: Erholung oder weiterer Rückgang?

Das Wichtigste in Kürze

RSI (Relative Strength Index): Der aktuelle Wert beträgt 49,26, nachdem er sich von überverkauft (<30) erholt hat.

Dies signalisiert eine Stabilisierung.

Bollinger-Bänder: Der aktuelle DOGE-Preis beträgt 0,21459 USDT.

Nach einem Preisrückgang scheint der Preis auf dem unteren Band zu kriechen, was auf eine leichte Erholung hindeutet.

Kerzenchart mit Volumen: Der Rückgang auf 0,210 USDT und die Erholung durch grüne Kerzen und größere Handelsvolumina signalisieren einen kurzfristigen Gegentrend.

Interpretation: Indikatoren signalisieren eine mögliche Stabilisierung oder kurzfristige Trendwende.

Volumen- und Kerzenmuster

Das Handelsvolumen ist ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung der Stärke einer Marktbewegung. Volumen und Preis zwischen dem 19. August 2025 und dem 20. August im 4-Stunden-Chart, und nachdem der Preis auf 0,210 USDT gefallen war, hatte DOGE mehr grüne Kerzen. Diese werden von einem etwas aggressiveren Volumen begleitet – ein Zeichen dafür, dass die Kaufnachfrage wieder erwacht.

Sinkende Preise, anschließende Bodenbildungsversuche und steigendes Volumen deuten auf eine potenzielle kurzfristige Momentumwende hin. Dies ist ein klassisches Signal für einige technische Analysten, dass die Verkäufer nachlassen und die Käufer beginnen, die Verkaufskraft zu kontrollieren.

RSI-Analyse

Quelle: Tradingview.com

Eines der beliebtesten Werkzeuge in dieser Kategorie ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. Der RSI von Dogecoin liegt auf dem 4-Stunden-Chart für den Zeitraum vom 17. August bis 20. August 2025 bei 49,26. Davor lag der Preis über 60 und fiel dann in Richtung 30. Diese Abwärtsdynamik deutete darauf hin, dass der Markt überverkauft war, was im Allgemeinen ein Anzeichen dafür ist, dass eine Gegenbewegung bevorsteht.

$DOGE cycles are real. We are in the accumulation phase. Next phase is everybody is talking about dogecoin again. pic.twitter.com/kTJk1Eg4mv — Galaxy (@galaxyBTC) August 20, 2025

Der anschließende Anstieg des RSI auf unter 50 zeigt, dass Dogecoin aus der überverkauften Region zurückgekehrt ist. Dies bedeutet, dass die Abwärtsdynamik an Schwung verliert und möglicherweise einen Boden erreicht. Dies wird von Investoren oft als kurzfristige Kaufgelegenheit angesehen, auch wenn ein definitiver Aufwärtstrend noch nicht bestätigt ist.

Bollinger-Bänder und Preisentwicklung

Quelle: Tradingview.com

Bollinger-Bänder sind ein weiteres wichtiges Werkzeug in der Chartanalyse. Diese bestehen aus einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und zwei weiteren Bändern auf einem Preisdiagramm, die die Standardabweichung anzeigen. Während des fraglichen Zeitraums gibt es einen einfachen gleitenden Durchschnitt von 0,21304 USDT, wobei der Preis bei 0,21459 USDT liegt.

Die Preisentwicklung zeigt zunächst einen Abwärtstrend, gefolgt von einer seitlichen Bewegung in der Erholung. Die Tatsache, dass der Preis lange Zeit in der Nähe des unteren Bollinger-Bandes schwebte, ist bemerkenswert. Dies deutet auf eine starke Abwärtsdynamik hin. Aber der jüngste Anstieg könnte auf eine Korrektur hindeuten. Wenn der Preis dem mittleren Band folgt, wäre dies ein erstes Indiz für einen zuverlässigeren Aufwärtstrend.

Aus technischer Sicht gibt es Daten, die auf eine Erholung von Doge bei 0,214 USDT hinweisen.

Aber Vorsicht: Diese können von kurzer Dauer sein und Ereignissen unterliegen, die außerhalb Ihrer Kontrolle liegen. Insbesondere die allgemeine Marktstimmung in der Kryptowelt hat großen Einfluss auf Dogecoin. Als Memecoin ohne zugrunde liegenden Anwendungsfall reagiert DOGE häufig übermäßig auf Marktstimmungen, die Wahrnehmung in sozialen Medien oder makroökonomische Faktoren. Dies könnte zu einer kurzfristigen Erholung führen, wenn der Preis über 0,210 USDT bleibt. Ein Rückgang darunter würde jedoch den technischen Ausblick erheblich trüben.

Chancen und Risiken

Für Investoren bedeutet das sowohl Chancen als auch Gefahren:

Chancen: Falls der RSI die Erholung über 50 hinaus ausdehnt, könnte das mittlere Bollinger-Band als Bestätigung für ein höheres Hoch dienen. Dies könnte für kurzfristige Händler hilfreich sein.

Falls der RSI die Erholung über 50 hinaus ausdehnt, könnte das mittlere Bollinger-Band als Bestätigung für ein höheres Hoch dienen. Dies könnte für kurzfristige Händler hilfreich sein. Risiken: Wenn die Rallye an Schwung verliert, könnte sie wieder unter 0,210 USDT fallen. Besonders bei geringem Handelsvolumen könnte dies ein neues Verkaufssignal sein.

Regulatorische Fragen werden mindestens genauso wichtig wie die Chartanalyse. In den USA werden derzeit auch neue ETF-Produkte von der SEC geprüft, und in Europa sollen mit der MiCA-Verordnung einheitliche Standards etabliert werden. Diese Arten von Strukturen betreffen auch Dogecoin auf indirekte Weise und können das Vertrauen in den allgemeinen Markt untergraben oder stärken.

BREAKING: 🇺🇸 FED GOVERNER JUST ANNOUNCED THEY ARE WORKING ON A FRAMEWORK TO ALLOW BANKS TO OFFER #BITCOIN CRYPTO SERVICES HERE WE GO!!! pic.twitter.com/GkqugIS78h — Vivek Sen (@Vivek4real_) August 20, 2025

Darüber hinaus definieren der Einfluss der sozialen Aufmerksamkeit und wichtiger Befürworter weiterhin DOGE. Tweets von prominenten Persönlichkeiten haben in der Vergangenheit zu großen Preisschwankungen geführt. Während der Effekt nachgelassen hat, bleibt er ein Risiko und eine Chance.

Die jüngsten Werte – RSI, Bollinger-Bänder und Volumen – deuten auf eine potenzielle Stabilität des Dogecoin-Preises hin. Kurzfristig könnte dies eine Erholungsbewegung schaffen, wenn 0,210 USDT verteidigt werden kann. Für den mittleren bis längeren Zeitraum wird die Entwicklung jedoch stark von der allgemeinen Marktstimmung und äußeren Impulsen beeinflusst. Daher sollten Investoren technische Indikatoren niemals für bare Münze nehmen, sondern sie als Teil einer umfassenden Marktanalyse verwenden.

Vorverkäufe: Bitcoin Hyper im Fokus

Have you heard of #BitcoinHyper? Let me give you a little insight on what Bitcoin Hyper is all about👇 Bitcoin Hyper is a Layer 2 Bitcoin ecosystem built on the SVM. The slow, aging Bitcoin blockchain just got a facelift. This token finally unlocks fast and cheap Bitcoin… pic.twitter.com/FqN630Ydwy — Jetage🐝 (@Jetage_) July 12, 2025

Während Dogecoin auf eine schnelle Rückkehr zur Stabilität hofft, tauchen neue Projekte auf, die neue Wege versprechen. Ein aktuelles Beispiel ist Bitcoin Hyper, das sich auf Geschwindigkeit, Skalierung und den täglichen Gebrauch konzentriert. Investoren in einem Vorverkauf können Token kaufen, bevor sie an großen Börsen gehandelt werden.

Bitcoin Hyper geht eines der auffälligsten Probleme klassischer Blockchains mit begrenzten Transaktionsgeschwindigkeiten an.

Das Basisnetzwerk von Bitcoin verarbeitet typischerweise nur zwischen 1 und wenigen Transaktionen pro Sekunde, jedoch ist Bitcoin Hyper auf einer schlankeren Grundlage aufgebaut, die ein viel größeres Volumen ermöglichen könnte. Es ist ein Versuch, Kryptowährungen für alltägliche Transaktionen nützlicher zu machen – zum Beispiel für den Kauf eines Kaffees oder eines neuen Paares Socken.

Der Vorverkauf bietet Investoren die Möglichkeit, frühzeitig einzusteigen. Früh in vielversprechende Projekte zu investieren, hat historisch gesehen auch zu erheblichen Renditen geführt, zumindest wenn die Investition in tatsächliche Projekte eingebracht werden konnte. Es ist jedoch zu beachten, dass Vorverkäufe auch mit höheren Risiken verbunden sind. Wichtige Erfolgsfaktoren waren technologische Anforderungen, Regulierung und Marktakzeptanz.

Für interessierte Investoren gilt: Abwägen von Risiko und Belohnung, sorgfältiges Betrachten der Projekt-Roadmap und langfristiges Denken. Bitcoin Hyper zeigt, wie Innovation und Geschwindigkeit zunehmend in den Vordergrund der Krypto-Welt rücken und wie Technologie auch in turbulenten Märkten ein Allheilmittel bleibt.

