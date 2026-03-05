Das Wichtigste in Kürze

Dogecoins 24h-Hoch bei $0.104 spiegelt Meme-Coin-Interesse wider.

Trader Tardigrade prognostiziert $3.

Maxi Doge: $4.65 Mio eingesammelt, Audits abgeschlossen, DEX/CEX-Listings folgen.

Donnerstag, 5. März 2026 – Dogecoin wurde zur bestperformenden Top-10-Krypto, nachdem es gestern Nacht kurz über $0.10 gestiegen war, ein 24-Stunden-Hoch von $0.104 erreichte und dann auf rund $0.096 zurückfiel. Dieser schnelle Anstieg spiegelt das wachsende Interesse am hochvolatilen Meme-Coin-Sektor wider, während der breitere Kryptomarkt eine Erholung anstrebt und den Gegenwind durch den eskalierenden US-Iran-Konflikt zu überwinden versucht.

Dogecoins 24-Stunden-Handelsvolumen liegt heute bei $2.58 billion (plus 85 % in 24 Stunden), und die Marktkapitalisierung bewegt sich um $14.8 billion. Während Dogecoins Aufschwung Diskussionen über weitere Bemühungen auslöst, DOGE bis zu $3 zu treiben, weisen einige Analysten auf neuere Projekte wie Maxi Doge (MAXI) hin, die als alternative Investitionen dieses Jahr andere Dog-Coins in den Schatten stellen könnten.

Da Maxi Doge sich auf degen-freundliche Themen wie Hochhebelhandel, Community-Belohnungen und hyperaggressive Energie konzentriert, nähert es sich bereits der 5-Millionen-Dollar-Marke mit über $4.65 million an bisher eingesammeltem Krypto-Kapital.

Vor diesem Hintergrund ist es mehr als naheliegend, dass MAXI weiter an Stärke gewinnt, solange der Gesamtmarkt seinen unerwartet bullischen Weg fortsetzt.

Dogecoins schneller Sprung über $0.10 zeigt, wie rasch Meme Coins sich bewegen können

Dogecoin-Bulls haben seit dem Flash-Crash Anfang Februar eine echte emotionale Achterbahnfahrt hinter sich, der panikartige Kapitulationsverkäufe im gesamten Kryptomarkt auslöste. Allein im vergangenen Monat erreichte DOGE lokale Hochs von $0.1175 und Tiefs von $0.0879, was selbst die engagiertesten Holder nervlich strapazierte.

Natürlich ist DOGE nicht der einzige Meme Coin, der weitreichende Auswirkungen haben kann – wir haben einige herausragende Performer wie Pippin, MemeCore, SPX6900 und BUILDon gesehen, die unabhängig vom Sektorverlauf explodierten.

Deshalb schwankt die Gesamtmarktkapitalisierung der Meme Coins um die 30-Milliarden-Dollar-Marke, während die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarkts diese Woche erst aus dem Preissuppressionsbereich unter 2,4 Billionen Dollar ausbrach.

Der Expert-Analyst Trader Tardigrade hat seine bullischen Dogecoin-Prognosen schrittweise nach oben korrigiert, wobei sein neuestes DOGE-Chart $3 später in diesem Jahr anvisiert.

$Doge/monthly#Dogecoin has retested the historical bottom support channel for the third time.

Aiming for the $3 target 🔥 pic.twitter.com/XkwoG24Ahd — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) March 5, 2026

Da DOGEs Allzeithoch immer noch bei $0.7376 liegt (Rekord aus Mai 2021), ist diese Prognose ambitioniert. Sie wird jedoch von einem Chartmuster gestützt, das sich zuvor klar wiederholte, und gibt Smart-Money-Tradern einen Grund, sich auf Meme Coins zu konzentrieren, die außergewöhnlich hohe Gewinne liefern könnten, falls Dogecoin in naher Zukunft $0.75 erreicht.

Hier kommt Maxi Doge (MAXI) ins Spiel, und man sieht bereits, wie die Popularität seines Presales es für Mainstream-Aufmerksamkeit positionieren könnte, sobald es auf großen Börsen gelistet wird.

Maxi Doge gewinnt an Fahrt, während Meme-Coin-Begeisterung anhält

Maxi Doge (MAXI) surft im Grunde auf derselben Welle wie andere Dog Coins von Dogecoin bis Shiba Inu, Floki, Bonk, Dogwifhat und unzähligen ähnlichen Tokens. Doch MAXI holt die Low-Cap-Konkurrenz ein, indem es aufgebohrte Features für ernsthafte Hebelhandels-Degens einführt.

Stellen Sie sich MAXI-Handelspaare mit 1000x Hebel, Staking-Belohnungen (mit dynamischen APY-Sätzen bis zu 67 %) und Wettbewerben vor, die Krypto-Preise an die besten Community-Performer auszahlen.

MAXIs Tokenomics-Plan zielt darauf ab, Langfrist-Holder zu binden, mit durchdachten Zuteilungen des Angebots für Marketing, Staking, Presale, Liquidität und mehr.

POV: People are panicking but you know that's when the best opportunities come up pic.twitter.com/AegQWc5ybf — MaxiDoge (@MaxiDoge_) March 3, 2026

Die Maxi-Doge-Roadmap wird in einem augenzwinkernden Format präsentiert, das Gym-Bro-Humor mit einer klaren Strategie mischt. Das Team hat bereits die anfängliche Marketing-Setup abgeschlossen, Smart-Contract-Audits von SolidProof und Coinsult finalisiert und den Presale gestartet.

DEX/CEX-Listings und Futures-Partnerschaften folgen – und der Maxi-Doge-Presale ist auf Kurs, die 5-Millionen-Dollar-Marke und mehr zu überschreiten, was zeigt, dass ernsthafte Investoren echtes Potenzial sehen.

Nehmen Sie am Maxi-Doge-Presale teil für frühe Zugangschancen

MAXI-Token können zum aktuellen Presale-Preis von $0.0002807 gesichert werden, der nur noch für den nächsten Tag oder so verfügbar ist.

Zum Einstieg können Sie zur Maxi-Doge-Presale-Seite gehen – oder die Best Wallet-App aus dem Google Play oder dem Apple App Store herunterladen und über den „Upcoming Tokens“-Tab etwas MAXI erwerben.

Staking ist während des Presales bereits aktiv, mit einem dynamischen APY von 67 %, angeboten über die Hauptwebsite und Best Wallet.

Unterstützte Zahlungsoptionen umfassen ETH, BNB, USDT, USDC oder sogar eine normale Debit- oder Kreditkarte.

Für alle neuesten Updates und Community-Benachrichtigungen können Sie der Maxi-Doge-Telegram-Gruppe beitreten und das Projekt auf X folgen.

Besuchen Sie Maxi Doge Token.