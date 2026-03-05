Dogecoin Prognose: +15 % – das ist der wahre Grund

Das Wichtigste in Kürze

Dogecoin erholt sich deutlich zweistellig von den Verlaufstiefs.

Markt war überverkauft, Gegenbewegung erforderlich.

Maxi Doge geht viral und positioniert sich als besserer Dogecoin.

Der Kryptomarkt zeigt sich heute deutlich fester. Nachdem Bitcoin gestern über die Marke von 72.000 US-Dollar ausgebrochen ist, stabilisiert sich die größte Kryptowährung aktuell sogar rund um 73.000 US-Dollar. Die jüngste Erholung gewinnt damit weiter an Dynamik und sorgt auch bei vielen Altcoins für neue Impulse. Besonders auffällig ist dabei aktuell Dogecoin.

Der Meme-Coin legt auf Sicht der letzten 24 Stunden rund 4 % zu und entwickelt sich damit sogar stärker als Bitcoin. Trotz eines Monatsverlusts von rund 10 % konnte sich Dogecoin zuletzt deutlich von seinen Verlaufstiefs erholen.

Zwischenzeitlich gelang bereits eine zweistellige Gegenbewegung. Doch hinter dieser Entwicklung steckt mehr als nur eine technische Erholung – neue Daten deuten darauf hin, dass gerade ein klassisches Marktphänomen in der Dogecoin Prognose eine Rolle spielen könnte.

Extrem negative Stimmung als Kontra-Signal für Dogecoin

Der Auslöser für die jüngste Stärke bei Dogecoin könnte paradoxerweise eine extrem negative Marktstimmung gewesen sein. Genau darauf verweist auch eine Analyse der On-Chain-Plattform Santiment, die in dem Screenshot zu sehen ist. Dort wird gezeigt, dass die Diskussionen rund um eine mögliche „Altseason“ zuletzt auf ein historisch niedriges Niveau gefallen sind. Konkret misst Santiment das sogenannte Social Volume, also wie häufig bestimmte Begriffe – in diesem Fall „Altseason“ – auf Social-Media-Plattformen diskutiert werden.

🐶 Reminder: It's wise to be a contrarian to the echo chamber that is crypto social media. Dogecoin is +15% in 24 hours, and it's not an accident that the pump began just after the crowd went historically bearish on altcoins. 🔗 Track #altseason mentions: https://t.co/cyyWEOmcOP https://t.co/RHXvfiH9Am pic.twitter.com/WsGDx7eV2Y — Santiment (@santimentfeed) March 4, 2026

Historisch betrachtet gelten solche Phasen oft als klassisches Kontra-Signal. Wenn das Interesse an Altcoins besonders gering ist und Anleger zunehmend pessimistisch werden, beginnt häufig bereits eine neue Aufwärtsbewegung. Genau dieses Muster scheint sich auch aktuell wieder zu zeigen. Laut Santiment begann der jüngste Kursanstieg von Dogecoin unmittelbar nachdem die Marktstimmung gegenüber Altcoins extrem bearish geworden war.

Im Chart ist deutlich zu erkennen, dass die Social-Media-Diskussionen über Altcoins auf ein Tief gefallen sind, das in der Vergangenheit häufig mit Wendepunkten im Markt zusammenfiel. In früheren Zyklen folgten auf solche Phasen oft kräftige Rallyes, da viele Anleger zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Markt gedrängt wurden. Sobald erste Käufer zurückkehren, kann sich die Dynamik dann schnell drehen.

Für Dogecoin könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass der Meme-Coin aktuell von einer frühen Phase einer möglichen Altcoin-Rotation profitiert. Gerade Meme-Coins reagieren häufig besonders sensibel auf Veränderungen in der Marktstimmung.

