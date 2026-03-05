Neue Ripple-Lizenz in Australien – doch was nützt es XRP?

Das Wichtigste in Kürze

Ripple erhält eine neue Lizenz in Australien.

XRP zeigt sich unbeeindruckt, Kurs 70 Prozent vom ATH entfernt.

RLUSD ist ein Top 10 Stablecoin, bleibt jedoch weit hinter USDT und USDC.

Das Unternehmen Ripple Labs gehört seit Jahren zu den bekanntesten Akteuren der Kryptoindustrie. Der dazugehörige Token XRP zählt weiterhin zu den beliebtesten Coins unter Privatanlegern und verfügt über eine große Community. Dennoch spiegelt sich ein Großteil der ambitionierten Ankündigungen des Unternehmens bislang kaum im Kurs wider.

Immer wieder präsentiert Ripple neue Pilotprojekte, Partnerschaften oder Expansionspläne im Bereich Blockchain-Payments. Der Markt reagiert darauf jedoch nur begrenzt.

Noch immer notiert XRP rund 70 Prozent unter seinem Allzeithoch und hat in den vergangenen Monaten vergleichsweise schwach performt.

Nun gibt es jedoch neue Entwicklungen rund um Ripple und die Nutzung der Technologie im internationalen Zahlungsverkehr. Doch ist das ein Grund, XRP zu kaufen?

Australien erlaubt regulierten AUD-Stablecoin auf dem XRP Ledger

Eine aktuelle Entwicklung kommt aus Australien. Dort hat die Finanzaufsicht Australian Securities and Investments Commission (ASIC) einem lokalen Unternehmen die Lizenz erteilt, einen regulierten Stablecoin auf Basis des XRP Ledger herauszugeben. Konkret geht es um das Unternehmen AUDC Pty Ltd, das einen australischen Dollar gedeckten Stablecoin auf der Blockchain ausgeben möchte.

🚨AUSTRALIA APPROVES AUD STABLECOIN ON XRP LEDGER Australia’s regulator ASIC has licensed AUDC Pty Ltd to issue a regulated Australian dollar-backed stablecoin on the XRP Ledger, marking a step toward institutional blockchain adoption. pic.twitter.com/B8hLFdCMzq — Coin Bureau (@coinbureau) March 5, 2026

Der Coin soll vollständig durch Reserven in australischen Dollar gedeckt sein und sich vor allem auf institutionelle Anwendungen konzentrieren. Ziel ist es, eine regulierte Infrastruktur für digitale Zahlungen und Abwicklungen zu schaffen, die sowohl mit traditionellen Finanzinstitutionen als auch mit Blockchain-Anwendungen kompatibel ist. Besonders interessant ist dabei die Wahl des XRP Ledgers als technologische Basis.

Für Ripple selbst passt diese Entwicklung strategisch in die langfristige Vision des Unternehmens. Der Fokus liegt seit Jahren darauf, Blockchain-Technologie für Banken, Zahlungsanbieter und Finanzdienstleister nutzbar zu machen. Ein regulierter Stablecoin auf Basis des XRP Ledgers könnte daher als weiterer Schritt in Richtung institutioneller Blockchain-Adoption interpretiert werden.

Allerdings bleibt abzuwarten, wie stark sich solche Entwicklungen tatsächlich auf die Nachfrage nach XRP auswirken. In der Vergangenheit zeigte sich häufig, dass neue Pilotprojekte oder Partnerschaften zwar Aufmerksamkeit erzeugten, sich aber nur begrenzt im Kurs des Tokens widerspiegelten.

Ripple setzt neben XRP auch auf eigenen Stablecoin RLUSD

Neben dem nativen Token XRP verfolgt Ripple mittlerweile auch eine eigene Stablecoin-Strategie. Mit RLUSD hat das Unternehmen einen vollständig durch US-Dollar gedeckten Stablecoin eingeführt, der sowohl auf dem XRP Ledger als auch auf Ethereum ausgegeben werden kann.

Stablecoins spielen inzwischen eine zentrale Rolle im Kryptomarkt. Sie dienen als Brücke zwischen traditionellen Währungen und digitalen Assets und werden sowohl im Trading als auch in DeFi-Anwendungen eingesetzt. Der Markt wird jedoch weiterhin stark von etablierten Projekten dominiert. Tether führt mit Abstand das Ranking an, gefolgt von USD Coin. Auch andere Projekte wie Dai oder PayPals Stablecoin PayPal USD haben bereits signifikante Marktanteile aufgebaut.

RLUSD bewegt sich dagegen aktuell noch in einer deutlich kleineren Größenordnung. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Milliarden US-Dollar gehört der Coin zwar bereits zu den größeren Stablecoins und rangiert laut CoinMarketCap ungefähr unter den Top-50 Kryptowährungen. Innerhalb des Stablecoin-Segments reicht das aktuell jedoch lediglich für einen Platz unter den zehn größten Projekten.

Das zeigt, wie stark dieser Markt bereits von einigen wenigen Akteuren dominiert wird. Trotz der starken Marke von Ripple und der bestehenden Infrastruktur im internationalen Zahlungsverkehr bleibt der Wettbewerb enorm.

Langfristig könnte RLUSD jedoch eine wichtige Rolle innerhalb des Ripple-Ökosystems spielen. Sollte es dem Unternehmen gelingen, mehr institutionelle Partner auf den XRP Ledger zu bringen, könnte der Stablecoin als Brückenwährung für Zahlungsabwicklungen, Liquiditätsmanagement und DeFi-Anwendungen dienen. Von dieser Seite gibt es bis dato kaum Impulse für die Ripple Prognose.