Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Tempo agiert als Zahlungsschiene zwischen der bestehenden Finanzinfrastruktur von DoorDash und den auf Stablecoins lautenden Auszahlungen.

Dabei werden die auf der Plattform gehaltenen Guthaben zum Zeitpunkt der Abrechnung in Stablecoin-Auszahlungen umgewandelt, anstatt von den Endnutzern zu verlangen, digitale Wallets unabhängig zu führen oder zu verwalten.

DoorDash gab am 21. April 2026 bekannt, dass das Unternehmen eine Stablecoin-Krypto-Zahlungsinfrastruktur über Tempo integriert – eine Layer-1-Blockchain, die im Vorfeld ihres Starts im März 2026 500 Millionen USD bei einer Bewertung von 5 Milliarden USD einsammelte. Ziel ist es, die Auszahlungen für die weltweite Dash-Belegschaft und das Händlernetzwerk in mehr als 40 Ländern zu beschleunigen.

Die Integration markiert den bisher folgenreichsten Schritt von DoorDash in den Bereich der digitalen Finanzen. Dabei werden Stablecoins nicht als experimentelle Neuheit beim Checkout positioniert, sondern als zentrale Settlement-Infrastruktur für eine der größten operativen Gig-Economy-Plattformen.

Wir vermuten, dass die strukturelle Bedeutung dieser Ankündigung weniger in der kundenorientierten Zahlungsoption liegt, sondern vielmehr darin, was sie über den Appetit von Unternehmen signalisiert, veraltete Auszahlungswege in großem Stil zu ersetzen. DoorDash verarbeitet bei jeder Transaktion trilaterale Zahlungsströme – vom Konsumenten zur Plattform, von der Plattform zum Händler und von der Plattform zum Dasher. Das Routing auch nur eines Teils dieses Volumens über eine Stablecoin-Infrastruktur würde ein materiell anderes Anforderungsprofil für On-Chain-Settlement-Kapazitäten darstellen als alles, was bisher im Konsumgüterhandel gezeigt wurde.

DoorDash is leveraging the Stripe-backed Tempo blockchain to bypass traditional banking hurdles for its global workforce. This shift toward stablecoin payouts could significantly accelerate cross-border settlements for millions of international drivers and merchants. pic.twitter.com/ZQLt5AaRlR — Steffan (@Steffan0xd) April 22, 2026

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Tempo Blockchain: So funktioniert der Doordash Stablecoin Krypto-Auszahlungsmechanismus tatsächlich

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Tempo agiert als Zahlungsschiene zwischen der bestehenden Finanzinfrastruktur von DoorDash und den auf Stablecoins lautenden Auszahlungen. Dabei werden die auf der Plattform gehaltenen Guthaben zum Zeitpunkt der Abrechnung in Stablecoin-Auszahlungen umgewandelt, anstatt von den Endnutzern zu verlangen, digitale Wallets unabhängig zu führen oder zu verwalten. Die Architektur ist so konzipiert, dass sie auf der Konsumentenebene unsichtbar bleibt – Händler und Dasher erhalten Gelder schneller und zu geringeren Kosten, ohne zwangsläufig direkt mit Blockchain-Tools zu interagieren.

Zu den Designpartnern von Tempo vor der DoorDash-Ankündigung gehörten Visa, Fifth Third Bank, Stripe, Shopify, Howard Hughes Holdings und das lateinamerikanische Fintech ARQ – eine Gruppe, die sich über traditionelle Kartennetzwerke, regionales Bankwesen, E-Commerce-Infrastruktur und Zahlungen in Schwellenländern erstreckt. Diese Breite ist kein Zufall. Sie spiegelt die explizite Positionierung von Tempo als Ersatz für Korrespondenzbank-Schienen bei grenzüberschreitenden Auszahlungen wider, anstatt ein paralleles krypto-natives System außerhalb des traditionellen Finanzwesens zu sein.

Enterprises are bringing stablecoin payment flows into production on Tempo, including @DoorDash, @stripe, @CoastalBankWA, and @arq_finance. We’re also launching our Stablecoin Advisory to help more enterprises build real-world payments workloads on stablecoins. pic.twitter.com/JuQZd4HhiO — Tempo (@tempo) April 21, 2026

Für DoorDash scheint das kurzfristige operative Ziel insbesondere in der Liquiditätsgeschwindigkeit für internationale Dasher zu liegen – Lieferanten in Märkten, in denen die inländische Bankeninfrastruktur Verzögerungen von ein bis drei Werktagen bei Standard-ACH-äquivalenten Überweisungen verursacht. Das Stablecoin-Settlement auf der Tempo-Chain verkürzt dieses Fenster in Richtung fast sofortiger Finalität. Dies stellt ein strukturell anderes Kosten- und Latenzprofil für eine Plattform dar, die die Abrechnungen für Auftragnehmer über dutzende regulatorische Gerichtsbarkeiten hinweg gleichzeitig verwaltet.

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