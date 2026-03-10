Ein Paradigmenwechsel für Ethereum: Die Stiftung wird zum aktiven Validator

Das Wichtigste in Kürze

Die Ethereum Foundation stakt insgesamt 70.000 Ether aus ihrem Treasury-Bestand, um Forschung und Entwicklung künftig nachhaltig aus den generierten Netzwerk-Belohnungen zu finanzieren.

Durch den Einsatz der spezialisierten Open-Source-Software von Bitwise Onchain Solutions wahrt die Organisation ihre technologische Unabhängigkeit und fördert aktiv die Dezentralität des Validatoren-Sets.

Diese Entscheidung folgt einer im Jahr 2025 verabschiedeten Treasury-Richtlinie, die auf Transparenz und den Schutz der langfristigen Betriebsfähigkeit des Ökosystems abzielt.

Die Ethereum Foundation setzt fortan auf passive Erträge

Der Entschluss der Ethereum Foundation, ihre Schatzkammer aktiv in den Konsens-Mechanismus des Netzwerks einzubringen, ist das Resultat eines langen Reifeprozesses.

Im Juni 2025 stellte die Organisation unter Mitwirkung von Vitalik Buterin erstmals ein formales Rahmenwerk für das Treasury-Management vor, das klare Leitplanken für die kommenden Jahre definiert.

Ein zentraler Bestandteil dieser Richtlinie ist die Einhaltung der sogenannten Defipunk-Prinzipien. Diese verpflichten die Stiftung dazu, Kapital ausschließlich über Infrastrukturen einzusetzen, die quelloffen, erlaubnisfrei und die Privatsphäre respektierend gestaltet sind.

Da herkömmliche Staking-Anbieter oft zentralisierte Strukturen aufweisen, war die Wahl einer eigenständigen Lösung unumgänglich, um dem eigenen Anspruch an Dezentralität gerecht zu werden.

Mit einem geschätzten Marktwert von rund 140 Millionen US-Dollar für die geplanten 70.000 Ether stellt dieses Programm eines der bedeutendsten Staking-Engagements im dezentralen Finanzwesen dar.

Die Einnahmen fließen direkt zurück in die Kasse der Foundation, um kritische Bereiche wie Protokollforschung, Zuschüsse für Entwickler und den allgemeinen Betrieb langfristig abzusichern.

Sicherheit durch technologische Souveränität und Vielfalt

Im Zentrum der technischen Umsetzung stehen die Tools Dirk und Vouch, die ursprünglich vom Spezialisten Attestant entwickelt wurden. Nachdem Bitwise das Unternehmen Ende 2024 übernahm, wurde die Technologie in die Sparte Bitwise Onchain Solutions integriert.

Dirk fungiert dabei als verteiltes Werkzeug für kryptografische Signaturen, das die Verantwortung über verschiedene Standorte und Instanzen verteilt. Dies verhindert effektiv, dass ein einzelner Fehlerpunkt den Validierungsprozess unterbrechen kann.

Vouch wiederum koordiniert die Interaktion zwischen verschiedenen Client-Implementierungen und minimiert so das Risiko von Massen-Strafzahlungen, dem sogenannten Slashing.

Da die Ethereum Foundation bewusst darauf verzichtet, ihre Bestände an große Plattformen wie Lido oder Coinbase zu delegieren, stärkt sie durch dieses Solo-Staking die Widerstandsfähigkeit des gesamten Netzwerks.

Dieser Ansatz wirkt der wachsenden Konzentration von Staking-Macht entgegen und demonstriert, dass professionelles Treasury-Management ohne den Verzicht auf Dezentralität möglich ist.

Die schrittweise Umsetzung begann bereits im Februar 2026 mit einer ersten Einzahlung von 2.016 Ether, wobei die volle Zielmarke in den kommenden Wochen erreicht werden soll.

Bitwise hat sich zudem dazu verpflichtet, die genutzte Software dauerhaft als öffentliches Gut zu pflegen und weiterzuentwickeln, unabhängig von kommerziellen Vereinbarungen.

Damit bleibt die Technologie für jeden Netzwerkteilnehmer frei zugänglich und nutzbar.Dieses neue Modell bietet der Foundation eine finanzielle Reichweite, die auf einem operativen Puffer von etwa zweieinhalb Jahren basiert.

Neue Strategie soll künftigen Verkaufsdruck vorbeugen

Während die jährlichen Betriebsausgaben auf rund 15 Prozent des Gesamtwerts der Schatzkammer gedeckelt sind, ermöglicht die Staking-Rendite eine organische Finanzierung, die den Verkaufsdruck auf den Ether-Kurs deutlich mindert.

In der Vergangenheit sorgten regelmäßige Verkäufe der Foundation oft für Verunsicherung unter den Anlegern.

Durch die Umstellung auf ein renditebasiertes System schafft die Organisation eine stabilere finanzielle Basis, die weniger anfällig für kurzfristige Marktvolatilitäten ist und gleichzeitig die Integrität des Netzwerks durch zusätzliche Sicherheitseinlagen direkt unterstützt.

Die Ethereum Foundation beweist mit diesem Schritt, dass sie die von ihr geförderten Werte nicht nur predigt, sondern aktiv vorlebt.

Die Abkehr von zentralisierten Dienstleistern zugunsten einer robusten, selbstverwalteten Open-Source-Infrastruktur setzt einen neuen Standard für Institutionen im Kryptoraum.

Für den Markt bedeutet dies eine spürbare Entlastung, da eine der größten Instanzen des Sektors ihre Ausgaben nun aus produktiven Erträgen deckt.

Langfristig festigt diese Strategie die Unabhängigkeit der Foundation und stärkt die Dezentralität von Ethereum, was das Vertrauen von Entwicklern und Investoren gleichermaßen nachhaltig untermauern dürfte.

