Elon Musk & Dogecoin: Den Markt interessiert es nicht

Das Wichtigste in Kürze

Dogecoin notiert aktuell rund 90 Prozent unter dem Allzeithoch.

Elon Musk tweetet über DOGE, doch keinen interessiert es.

Institutionelles Interesse an DOGE via ETFs nicht vorhanden.

Dogecoin zeigt aktuell eine deutliche relative Schwäche im Kryptomarkt. Auf Wochensicht fällt der Meme-Coin um rund 5 % und ist damit die schwächste Kryptowährung innerhalb der Top 10. Noch deutlicher wird das Bild im größeren Kontext: Vom Allzeithoch ist Dogecoin weiterhin fast 90 % entfernt, allein in den letzten drei Monaten ging es um rund 30 % nach unten.

Während sich Bitcoin zuletzt stabilisiert zeigt und andere Large Caps zumindest Seitwärtsbewegungen etablieren, fehlt es Dogecoin klar an Momentum. Einst profitierte der Coin massiv von viralen Impulsen – insbesondere durch wiederholte Unterstützung von Elon Musk, die regelmäßig zu explosiven Kursanstiegen führte. Doch was ist los bei Memecoins in 2026?

Elon Musk meldet sich zurück – doch der Markt reagiert kaum

Noch vor wenigen Tagen sorgte ein neuer Beitrag von Elon Musk für Aufmerksamkeit in der Krypto-Community. In einem auf X veröffentlichten Post teilte Musk ein KI-generiertes Video, in dem er sich selbst als „Dogefather“ inszeniert – eine klare Anspielung auf frühere Phasen, in denen seine Unterstützung Dogecoin regelrecht beflügelt hatte. Der Zeitpunkt ist dabei kein Zufall: Parallel nehmen Spekulationen rund um die geplante Zahlungsinfrastruktur „X Money“ zu, bei der einige Marktteilnehmer erneut eine mögliche Integration von Dogecoin diskutieren.

Historisch betrachtet hätten solche Impulse ausgereicht, um kurzfristig massive Kursbewegungen auszulösen. Doch diesmal bleibt die Reaktion auffallend verhalten. Trotz viraler Reichweite und medialer Aufmerksamkeit zeigt sich kaum eine nachhaltige positive Kursdynamik. Das deutet darauf hin, dass der Markt solche Narrative zunehmend ausblendet oder zumindest skeptischer bewertet.

🚨BULLISH: ELON MUSK IS TWEETING ABOUT $DOGE AGAIN! On March 19, @elonmusk reinvigorated the @Dogecoin community with a shock post on @X. He posted an AI-generated video of himself holding the iconic dog and describing himself as the 'Dogefather'. The post coincides with… pic.twitter.com/zq0nMM3wlQ — BSCN (@BSCNews) March 19, 2026

Der entscheidende Unterschied zu früher: Die Marktstruktur hat sich verändert. Während Dogecoin einst stark von Retail-Euphorie und Social-Media-Dynamik lebte, dominieren heute stärker fundamentale Faktoren, institutionelle Nachfrage und echte Use Cases. Reine Meme-Narrative verlieren damit zunehmend an Durchschlagskraft. Auch die wiederkehrenden Spekulationen rund um eine mögliche Integration in X Money wirken mittlerweile eher wie ein bekanntes, aber wenig überzeugendes Storytelling.

Schwache ETF-Daten zeigen: Institutionelles Interesse an DOGE bleibt aus

Ein noch klareres Bild liefert der Blick auf die institutionelle Seite. Daten zu den Dogecoin-ETFs in den USA zeigen eine äußerst geringe Marktaktivität. Seit dem Launch im Jahr 2025 gab es lediglich an etwa 15 Handelstagen überhaupt Kapitalbewegungen – an allen anderen Tagen lag der Nettozufluss bei exakt null. Selbst an den wenigen aktiven Tagen waren die Volumina überschaubar und konnten keinen nachhaltigen Trend etablieren.

Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da ETFs eigentlich als Brücke für institutionelles Kapital gelten. Während Bitcoin- und auch Ethereum-ETFs signifikante Zuflüsse verzeichnen konnten, bleibt Dogecoin hier klar außen vor. Das deutet darauf hin, dass institutionelle Investoren dem Meme-Coin weiterhin skeptisch gegenüberstehen und keinen langfristigen Investment Case sehen.

🚨MARKETS: $DOGE THE MOST INACTIVE ETFS? According to data from @SoSoValue, spot @Dogecoin ETFs in the US have seen only 15 days of either inflows or outflows… … All other days showing $0 in net flows. While most active days have seen net inflows, the activity is… pic.twitter.com/5El9fRgJyz — BSCN (@BSCNews) March 18, 2026

In Kombination mit der schwachen Kursentwicklung ergibt sich ein klares Gesamtbild: Dogecoin fehlt derzeit sowohl das spekulative Momentum aus dem Retail-Bereich als auch die Unterstützung durch institutionelles Kapital.

Damit befindet sich der Dogecoin in einer schwierigen Phase, in der weder Narrative noch Fundamentaldaten aktuell ausreichen, um neue Dynamik zu erzeugen.