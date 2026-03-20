XRP SEC-Klassifizierungsstatus: Was er für die Märkte bedeutet

Das Wichtigste in Kürze

Die neue 68-seitige gemeinsame Richtlinie geht über die stückweise Klarheit hinaus, die Bundesgerichte in den letzten drei Jahren geschaffen haben.

Während die US-Bezirksrichterin Analisa Torres im Juli 2023 entschied, dass Sekundärverkäufe von XRP keine Wertpapiere seien, blieben die operativen Reibungsverluste durch die Unklarheit bezüglich „Investmentverträgen“ für Institutionen bestehen.

Der neue Rahmen führt XRP nun definitiv zusammen mit 15 weiteren Assets als Rohstoffe auf und signalisiert damit, dass das Netzwerk ausreichend dezentralisiert ist.

Am 17. März 2026 haben die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gemeinsam einen regulatorischen Rahmen veröffentlicht, der XRP offiziell als „digitale Ware“ (Digital Commodity) klassifiziert. Diese Einstufung, wohl der bedeutendste regulatorische Wendepunkt in der Geschichte des Assets, stellt XRP auf dieselbe rechtliche Basis wie Bitcoin und Ethereum. Damit endet faktisch die Debatte um den Status als Wertpapier, die Ripple Labs seit 2020 überschattet hat. Da die Einstufung als „Security“ (Wertpapier) aufgehoben wurde, fällt die Aufsicht über die XRP-Spotmärkte nun primär in die Zuständigkeit der CFTC. Dies macht den Weg frei für standardisierte institutionelle Produkte und potenzielle ETF-Zulassungen noch in diesem Monat.

SEC-Vorsitzender Paul Atkins merkte an, dass dieser Rahmen die Unsicherheit beendet, die den Sektor seit einem Jahrzehnt belastet hat. Durch die formale Anerkennung, dass sich der Wert des Tokens aus dem Nutzen des Netzwerks sowie aus den Mechanismen von Angebot und Nachfrage ableitet – und nicht aus den Gewinnerwartungen des Managements –, hat die Behörde die langjährige Verteidigung von Ripple faktisch bestätigt.

Der Klassifizierungsrahmen der SEC: Wo XRP steht

Die neue 68-seitige gemeinsame Richtlinie geht über die stückweise Klarheit hinaus, die Bundesgerichte in den letzten drei Jahren geschaffen haben. Während die US-Bezirksrichterin Analisa Torres im Juli 2023 entschied, dass Sekundärverkäufe von XRP keine Wertpapiere seien, blieben die operativen Reibungsverluste durch die Unklarheit bezüglich „Investmentverträgen“ für Institutionen bestehen. Der neue Rahmen führt XRP nun definitiv zusammen mit 15 weiteren Assets als Rohstoffe auf und signalisiert damit, dass das Netzwerk ausreichend dezentralisiert ist.

Diese Angleichung markiert eine deutliche Abkehr von der bisherigen „Regulation by Enforcement“-Strategie der SEC. Durch den Verzicht auf die Zuständigkeit über den Asset-Status des Tokens haben die Regulatoren das Gespenst künftiger Abschöpfungszahlungen vertrieben, wie sie in der ursprünglichen Klage von 2020 gefordert worden waren. Für Ripple ist dies nicht nur ein moralischer Sieg, sondern ein strukturelles Entlastungsventil.

Stuart Alderoty, Chief Legal Officer von Ripple, begrüßte die Klarheit und würdigte die Crypto Task Force der SEC dafür, die Politik endlich mit der Marktrealität in Einklang gebracht zu haben. Die Klassifizierung entzieht den eingeschränkten Handelsumgebungen die rechtliche Grundlage, die die Liquidität von XRP auf den US-Märkten im Vergleich zu seiner globalen Präsenz behindert hatten. Es ist zu vermuten, dass sich der Wechsel zum Commodity-Status nach fünf Jahren Rechtsstreit weniger wie ein Triumph, sondern eher wie eine überfällige Korrektur anfühlt.

Börsennotierungen und institutioneller Zugang: Was auf dem Spiel steht

Der unmittelbar darauf folgende Effekt des Commodity-Status ist die Risikominderung bei Depotdienstleistungen und Börsennotierungen. Vor 2026 behandelten die Compliance-Abteilungen großer Finanzinstitute XRP aufgrund der drohenden Gefahr, Beihilfe zum Verkauf unangemeldeter Wertpapiere zu leisten, mit äußerster Vorsicht. Mit der Verlagerung der primären Aufsicht auf die CFTC verschiebt sich die Compliance-Last von der Wertpapierregistrierung hin zur Rohstoffberichterstattung – ein Standard, der für das traditionelle Finanzwesen weitaus einfacher zu handhaben ist.

Der Markt preist nun eine rasante Beschleunigung institutioneller Produktstarts ein. Spot-XRP-ETFs, die bereits kumulierte Zuflüsse in Höhe von 1,44 Mrd. USD verzeichnet haben, stehen vor einer finalen Zulassungsfrist am 27. März für die jüngste Charge von Anträgen. Da die Einstufung als Rohstoff gesichert ist, hat die SEC nach dem Präzedenzfall der Bitcoin- und Ethereum-ETFs kaum eine gesetzliche Grundlage, um diese Anträge abzulehnen.

Darüber hinaus öffnet diese Klarheit die Diskussion um einen potenziellen Börsengang (IPO) von Ripple erneut. Ohne die Belastung durch Wertpapierprozesse sieht der Weg von Ripple an die öffentlichen Märkte deutlich freier aus – ein Schritt, der wahrscheinlich als sekundärer Katalysator für die Bewertung des Tokens wirken würde. Große Vermögensverwalter sind nicht mehr gezwungen, auf komplexe Treuhandstrukturen zurückzugreifen, um ein Exposure aufzubauen.

XRP-Preisdynamik: Wie das Klassifizierungsrisiko eingepreist ist

Historisch gesehen war die Preisentwicklung von XRP ein Stellvertreter für die regulatorische Stimmung und koppelte sich an wichtigen Gerichtsterminen oft von allgemeinen Markttrends ab. Analysten prognostizieren nun eine Bewegung in Richtung der Spanne von 2,50 bis 4,00 USD, da der „regulatorische Abschlag“ schwindet. Trader sollten ihren unmittelbaren Enthusiasmus jedoch zügeln; das breitere makroökonomische Umfeld bleibt schwierig, da die Ölpreise die Marke von 110 USD überschritten haben und geopolitische Spannungen den Appetit auf Risiko-Assets dämpfen.

Während die „XRP-Army“ mit einer vertikalen Neubewertung rechnet, dürfte die institutionelle Akkumulation eher maßvoll ausfallen. Die Marktstruktur deutet eher auf eine Rotation von Kapital als auf eine sofortige Zufuhr frischer Liquidität hin, insbesondere da die hohen Zinssätze fortbestehen. Die aktuellen Unterstützungsniveaus werden gegen makroökonomischen Gegenwind getestet, was bedeutet, dass es Quartale und nicht Tage dauern könnte, bis sich die „Rohstoff-Prämie“ vollständig im Chart materialisiert.

Die Derivatemärkte signalisieren bereits einen Stimmungsumschwung. Wir beobachten eine Umstrukturierung des Open Interest, da sich Trader für die ETF-Frist am 27. März positionieren. Der Wegfall des Wertpapier-Labels senkt das Tail-Risk für Market Maker, was wahrscheinlich zu engeren Spreads und tieferer Liquidität in den US-Orderbüchern führen wird.