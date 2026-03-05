Elon Musk treibt „Everything App“ voran: X Money zeigt erste Funktionen

Das Wichtigste in Kürze

Als Elon Musk im Jahr 2022 die Plattform Twitter übernahm, machte er schnell deutlich, dass er deutlich größere Pläne verfolgte als nur ein soziales Netzwerk zu betreiben. Schon früh sprach Musk davon, eine sogenannte „Everything App“aufzubauen – eine Plattform, die Kommunikation, Unterhaltung, Handel und Finanzdienstleistungen in einer einzigen Anwendung vereint.

Inspiration lieferte dabei insbesondere das chinesische Ökosystem WeChat von Tencent, das Messaging, Payments, Social Media und zahlreiche Services in einer App kombiniert. Mit der Umbenennung von Twitter zu X wurde diese Vision noch klarer unterstrichen. Nun scheint Musk den nächsten Schritt zu gehen: Mit X Money rückt der Finanzbereich zunehmend in den Mittelpunkt der Plattformstrategie.

X Money: Erste Screenshots zeigen Wallet, Debitkarte und Zinsen

Neue Screenshots und Berichte aus der Beta-Phase deuten darauf hin, dass X Money bereits konkrete Funktionen testet. In den sozialen Medien kursieren derzeit Bilder einer frühen Benutzeroberfläche, die zentrale Finanzfunktionen integriert. Dazu gehören unter anderem Einzahlungen, Überweisungen und Zahlungsanforderungen direkt innerhalb der Plattform. Nutzer sollen damit Geld senden, empfangen oder verwalten können, ohne die App zu verlassen.

Besonders interessant ist dabei, dass die Plattform offenbar auch klassische Banking-Features integrieren möchte. In den Screenshots wird etwa eine Funktion für Direct Deposits gezeigt, bei der Gehalt oder andere regelmäßige Zahlungen direkt auf ein X-Konto überwiesen werden können. Zusätzlich wird Nutzern offenbar ein jährlicher Zinssatz (APY) auf Einlagen angeboten. Berichten zufolge könnte dieser bei rund sechs Prozent liegen, was deutlich über vielen klassischen Girokonten liegt.

Darüber hinaus scheint eine Debitkarte geplant zu sein. Diese würde es ermöglichen, Guthaben aus dem X-Wallet direkt für Einkäufe zu nutzen. Einige Hinweise deuten darauf hin, dass Nutzer bei bestimmten Kartenzahlungen sogar Cashback-Belohnungen erhalten könnten. Damit würde X Money nicht nur als Wallet fungieren, sondern als vollständiges Finanzkonto.

Laut aktuellen Informationen sollen Einlagen möglicherweise über Partnerbanken verwaltet werden. In einigen Berichten wird beispielsweise die US-Bank Cross River Bank genannt, die Einlagen halten könnte und Mitglied der FDIC ist. Das würde bedeuten, dass Guthaben bis zu einem bestimmten Betrag – typischerweise 250.000 US-Dollar pro Person – abgesichert wären.

Die Tests befinden sich derzeit offenbar noch in einer begrenzten Beta-Phase. Einzelne Nutzer, darunter auch prominente Testpersonen, haben bereits Zugriff auf das System erhalten und erste Einblicke veröffentlicht. Parallel dazu arbeitet X weiterhin daran, die notwendigen regulatorischen Lizenzen für Zahlungsdienste in verschiedenen US-Bundesstaaten zu erhalten.

Langfristig könnte X Money eine zentrale Rolle in Musks Vision spielen. Ziel wäre eine Plattform, über die Nutzer nicht nur kommunizieren und Inhalte teilen, sondern auch Geld verwalten, bezahlen, investieren und Einnahmen generieren können – alles innerhalb eines einzigen digitalen Ökosystems. Wer Kryptowährungen kaufen möchte, könnte womöglich bald ebenfalls auf X gehen.

Kryptowährungen als Teil von X Money? Fokus auf Bitcoin-Ökosystem

Neben klassischen Finanzfunktionen stellt sich für viele Beobachter eine zentrale Frage: Welche Rolle werden Kryptowährungen in diesem neuen Finanzsystem spielen? Elon Musk hat in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass er eine gewisse Offenheit gegenüber digitalen Assets besitzt. Unternehmen wie Tesla haben zeitweise Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert, während Musk sich auch immer wieder öffentlich zum Kryptomarkt geäußert hat. Sein Raumfahrtunternehmen SpaceX hält immer noch Bitcoin.

Bitcoin selbst wurde ursprünglich als dezentrales Zahlungsmittel konzipiert. In der Praxis hat sich das Asset jedoch bislang eher als digitaler Wertspeicher etabliert. Einer der Gründe dafür liegt in technischen Einschränkungen des Netzwerks, etwa bei Skalierbarkeit und Transaktionskosten. Genau hier könnten neue Entwicklungen im Bereich Layer-2-Technologien ansetzen.

