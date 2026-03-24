Das Wichtigste in Kürze

Industriestromtarife in großen Mining-Zentren wie Texas basieren auf Erdgas, und Erdgas folgt bei Versorgungsschocks dem Ölpreis.

Goldman Sachs hat seine Brent-Prognose auf durchschnittlich 110 USD angehoben, mit potenziellen Spitzenwerten von über 147 USD, sollten die Schifffahrtswege blockiert bleiben.

Jeder Dollar, den Öl teurer wird, bedeutet einen weiteren Anstieg auf der Kilowattstunden-Abrechnung.

Bitcoin-Miner und das Mining im Allgemeinen stecken in der Klemme.

Rohöl der Sorte Brent nähert sich nach Trumps Ultimatum an Teheran der Marke von 113 USD pro Barrel. Die Energiekosten schießen in die Höhe und die Miner stehen direkt im Fadenkreuz. Die durchschnittlichen Produktionskosten liegen bereits bei 88.000 USD pro BTC, während der Spotpreis bei etwa 69.200 USD notiert. Die Rechnung geht schon jetzt nicht auf. Ein Energieschock macht die Lage noch prekärer.

Strom macht 60-80 % der Betriebskosten eines Miners aus. Wenn die Ölpreise steigen, folgen die industriellen Stromtarife. Jeder Anstieg der Energiepreise schiebt die Gewinnschwelle weiter über das Niveau hinaus, das der Markt tatsächlich für Bitcoin zahlt.

Marginalen Minern geht allmählich die Puste aus.

Die Hormus-Prämie: Übertragung der Energiekosten auf die Mining-Ökonomie

Nennen wir es die Hormus-Prämie.

Industriestromtarife in großen Mining-Zentren wie Texas basieren auf Erdgas, und Erdgas folgt bei Versorgungsschocks dem Ölpreis. Goldman Sachs hat seine Brent-Prognose auf durchschnittlich 110 USD angehoben, mit potenziellen Spitzenwerten von über 147 USD, sollten die Schifffahrtswege blockiert bleiben. Jeder Dollar, den Öl teurer wird, bedeutet einen weiteren Anstieg auf der Kilowattstunden-Abrechnung.

Die Miner schrieben schon vor dieser Eskalation rote Zahlen. Der Sektor operierte im Vorfeld mit einem durchschnittlichen Verlust von 21 %. Ein Anstieg von 1,5 Cent pro kWh reicht aus, um einen Antminer S19j Pro tief in die Verlustzone zu treiben. Ältere Hardware der S19-Serie wird für netzgekoppelte Anlagen ohne Festpreis-Stromabnahmevertrag rechnerisch unmöglich zu betreiben.

The Government of Spain demands the opening of Hormuz and the preservation of all the energy sites of the Middle East. We stand at a global tipping point. Further escalation could trigger a long-term energy crisis for all humanity. The world should not pay the consequences of… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 22, 2026

Dies ist nicht nur ein Rentabilitätsproblem. Es ist ein Solvenzproblem. Miner, die in die Enge getrieben werden, haben nur eine Option: BTC-Reserven in einen volatilen Markt zu verkaufen, um ihre Stromrechnungen zu decken. Dieser Verkaufsdruck trifft das Orderbuch genau zum falschen Zeitpunkt.

Die Marktbereinigung spaltet den Sektor in zwei Teile. Netzabhängige Miner in deregulierten Märkten wie den USA und energieimportierenden Regionen in Europa stehen unter dem unmittelbarsten Druck. Drosselungen in Spitzenzeiten oder vollständige Abschaltungen werden zum einzigen Weg, um einen Bruttoverlust zu vermeiden.

Miner mit Zugang zu überschüssiger Energie oder wasserkraftdominierte Netze in Island, Quebec oder Skandinavien haben einen strukturellen Vorteil, den sie beibehalten. Analysten prognostizieren, dass ein dauerhafter Brent-Rohölpreis von über 120 USD dazu führt, dass 10-15 % der globalen Hashrate vom Netz gehen – insbesondere Anlagen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.

Wenn Rohöl über 115 USD bleibt, wandert die Hashpower ab. Ineffiziente Betreiber werden aus dem Markt gespült. Was übrig bleibt, ist ein schlankeres, kapitaleffizienteres Netzwerk, doch der Weg dorthin führt zunächst über ein schmerzhaftes Kapitulationsereignis.

Souveräne Energiesicherheit: Der neue Wettbewerbsvorteil

Früher war Hardware-Effizienz der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Die Hormus-Krise hat das geändert.

Souveräne Energiesicherheit ist das neue Unterscheidungsmerkmal. Die Preisgestaltung kommerzieller Stromnetze hat sich als Risiko erwiesen, und institutionelles Kapital rotiert hin zu Betrieben, die ihre eigene Energiequelle besitzen oder unter staatlichem Schutz operieren. Bhutan. El Salvador. Vertikal integrierte Setups, die mit Begleitgas betrieben werden und physisch von den globalen Exportmärkten getrennt sind.

Der Zugang zu Energie ist nicht mehr nur eine Kostenvariable. Er ist ein Gegenparteirisiko. Netzabhängige Miner sind nur einen geopolitischen Schock davon entfernt, dass sich ihr OPEX über Nacht verdoppelt. Anlagen, die mit Fackelgas oder abgelegener Wasserkraft betrieben werden, entziehen sich diesem Risiko vollständig. Ihre Inputkosten bleiben stabil, während Wettbewerber aus dem Netzwerk gedrängt werden.

Die Rückkopplung auf den Preis ist direkt. Miner, die aufgrund explodierender Stromrechnungen Margin Calls gegenüberstehen, haben nur eine Möglichkeit: BTC-Bestände aus der Treasury zu liquidieren. Dieser Verkaufsdruck trifft auf einen Markt, der bereits durch geopolitische Risiken verunsichert ist. Daten von Santiment zeigen, dass die Bestände der Miner bei Energiepreisspitzen regelmäßig sinken. ETF-Zuflüsse bieten zwar einen Puffer, können aber nicht alles absorbieren.

No one is talking about Bitcoin’s hash rate collapsing -40% from ATH. The biggest miner capitulation since 2021. Yikes. Energy value falling in turn. Very certainly means some big miners are pivoting out of crypto. pic.twitter.com/JKFQmQeHYl — Charles Edwards (@caprioleio) January 29, 2026

Der Lichtblick ist struktureller Natur. Kapitulationsereignisse der Miner markieren historisch gesehen Preisböden. Wenn unrentable Betreiber ihre Geräte abschalten, passt sich die Difficulty des Netzwerks nach unten an, was die Margen für die Überlebenden vergrößert. Das Netzwerk produziert weiterhin Blöcke, ungeachtet des makroökonomischen Chaos außerhalb. On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass eine Anpassung der Difficulty bevorsteht, die den verbleibenden Minern vorübergehend Erleichterung verschaffen könnte.

Doch diese Erleichterung kommt erst später. Momentan ist der Verkaufsdruck real und deckelt das Aufwärtspotenzial nahe der 70.000-USD-Marke.

Bis die Energiemärkte Signale für eine Deeskalation senden, bleibt der minerbedingte Überhang bestehen. Das Narrativ vom „digitalen Gold“ wird gerade gegen ein sehr physisches Problem getestet.