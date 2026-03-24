Das Wichtigste in Kürze

Laut der offiziellen Mitteilung zielt die Zusammenarbeit darauf ab, die Hürden für Privatanleger im Bereich Decentralized Finance (DeFi) zu senken.

Die Technologie von Bril Finance ermöglicht es Nutzern, Token wie BTC, ETH, USDT und VCA einzuzahlen, woraufhin der Algorithmus die Vermögenswerte in Liquiditätspools mit hoher Effizienz verwaltet.

PancakeSwap, eine der führenden dezentralen Börsen (DEX) im Krypto-Sektor, hat die Einführung einer Portfolio-Manager-Zusatzfunktion in strategischer Partnerschaft mit Bril Finance bekannt gegeben.

Die neue Integration ermöglicht es PancakeSwap-Nutzern, Kapital direkt über die Benutzeroberfläche der Plattform in automatisierte Portfoliostrategien einzuzahlen. Das System ist darauf ausgelegt, die Bereitstellung von Liquidität durch einen speziellen Algorithmus zu optimieren, der ein automatisiertes Rebalancing durchführt.

Effizienzsteigerung für Liquiditätsanbieter

Laut der offiziellen Mitteilung zielt die Zusammenarbeit darauf ab, die Hürden für Privatanleger im Bereich Decentralized Finance (DeFi) zu senken. Die Technologie von Bril Finance ermöglicht es Nutzern, Token wie BTC, ETH, USDT und VCA einzuzahlen, woraufhin der Algorithmus die Vermögenswerte in Liquiditätspools mit hoher Effizienz verwaltet.

Das Team von PancakeSwap betonte, dass der Portfolio-Manager darauf ausgerichtet ist, die risikobereinigten Renditen für die Nutzer zu maximieren, während die Komplexität des manuellen Managements von Liquiditätspositionen entfällt.

Expansion des Ökosystems

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem PancakeSwap seine Multi-Chain-Präsenz kontinuierlich ausbaut. Die Portfolio-Management-Funktion wird zunächst auf dem BNB Greenfield-Netzwerk und weiteren unterstützen Chains verfügbar sein, um eine breite Nutzerbasis anzusprechen.

Durch die Integration von Bril Finance festigt PancakeSwap seine Position als umfassende DeFi-Plattform, die über den reinen Token-Swap hinausgeht und fortschrittliche Finanzinstrumente für ein breites Publikum zugänglich macht.