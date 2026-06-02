ETFs, Pre-IPOs und mehr: Darum explodiert Hyperliquid wirklich

Das Wichtigste in Kürze

Hyperliquid profitiert von Buybacks, ETFs und starkem Netzwerk-Wachstum.

Institutionelle Nachfrage treibt HYPE trotz schwachem Marktumfeld weiter an.

Bitcoin-L2-Projekte schaffen neue Nachfrage und Anwendungsfälle für Bitcoin.

Der Krypto-Bärenmarkt setzt sich weiter fort. Bitcoin ist zuletzt erneut unter die Marke von 70.000 US-Dollar gefallen, während viele Altcoins massiv unter Druck stehen. Zahlreiche Projekte notieren mittlerweile 60 bis 80 Prozent unter ihren jeweiligen Allzeithochs. Die Stimmung bleibt angespannt, Kapital fließt selektiv in wenige Gewinner des aktuellen Marktzyklus.

Einer dieser Gewinner ist Hyperliquid. Während große Teile des Marktes korrigieren, markierte der HYPE-Token erst gestern ein neues Allzeithoch. Die beeindruckende Kursentwicklung wirkt dabei keineswegs rein spekulativ.

Vielmehr gibt es zunehmend fundamentale Argumente, die den Aufwärtstrend stützen. Analysten von Arkham haben nun mehrere Faktoren zusammengefasst, die erklären sollen, weshalb Hyperliquid aktuell eine der stärksten Kryptowährungen am Markt bleibt. Besonders ETFs, institutionelle Nachfrage, Pre-IPO-Märkte und das einzigartige Buyback-Modell stehen dabei im Fokus.

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Arkham: ETFs, Buybacks und Pre-IPO-Märkte treiben den HYPE-Boom

Laut einer aktuellen Analyse von Arkham basiert die Stärke von Hyperliquid auf einem regelrechten Nachfrage-Flywheel. Während viele Krypto-Projekte in einem schwachen Marktumfeld mit rückläufigen Aktivitäten kämpfen, gelingt es Hyperliquid, neue Nutzergruppen und Handelsvolumen anzuziehen.

Ein zentraler Baustein ist dabei der sogenannte Assistance Fund. Über diesen Mechanismus werden bis zu 99 Prozent der Handelsgebühren aus Spot- und Perpetual-Märkten genutzt, um HYPE-Token direkt am freien Markt zurückzukaufen. Allein im ersten Quartal 2026 wurden laut Arkham HYPE-Token im Wert von über 192 Millionen US-Dollar erworben. Dadurch entsteht ein permanenter Kaufdruck auf den Token.

THE HYPE FLYWHEEL HYPE has become the 9th largest cryptocurrency, hitting new all-time highs while BTC and ETH struggle. What's driving the move? Protocol buybacks, institutional ETF demand, commodities and stock perps, and growing pre-IPO markets on Hyperliquid. Our research… pic.twitter.com/IuDRPfTJUj — Arkham (@arkham) June 2, 2026

Gleichzeitig wächst die Nutzung des Netzwerks weit über klassische Kryptomärkte hinaus. Hyperliquid bietet inzwischen Handelsmöglichkeiten für Rohstoffe, Aktien und sogar Pre-IPO-Kontrakte an. Gerade in Phasen geopolitischer Unsicherheit verzeichnete die Plattform enorme Volumina. So erreichten Silber-Perpetuals zeitweise über vier Milliarden US-Dollar tägliches Handelsvolumen. Während der Spannungen im Nahen Osten wurden sogar Öl-Perpetuals mit mehr als vier Milliarden US-Dollar innerhalb von 24 Stunden gehandelt und übertrafen kurzfristig die Bitcoin-Perpetuals.

Ein weiterer Kurstreiber ist das wachsende institutionelle Interesse. Unternehmen wie Bitwise, Grayscale und 21Shares bauen ihre Präsenz rund um Hyperliquid aus. Besonders der Bitwise-Hyperliquid-ETF BHYP sorgt für Aufmerksamkeit. Laut den von Arkham zitierten Daten verwalten US-Spot-HYPE-ETFs bereits Vermögenswerte von rund 122 Millionen US-Dollar. Institutionelles Kapital absorbiert dadurch zusätzliche Liquidität am Markt und verstärkt die Angebotsverknappung.

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Hinzu kommen die innovativen Pre-IPO-Märkte. Über Anwendungen wie Trade.xyz können Nutzer bereits auf Unternehmen wie SpaceX spekulieren, bevor diese überhaupt an die Börse gehen. Das aktuelle Open Interest des SpaceX-Perpetuals liegt laut Arkham bei rund 65 Millionen US-Dollar. Diese neuen Märkte schaffen einen zusätzlichen Anwendungsfall für Hyperliquid und stärken die Vision einer universellen Finanzplattform.

Genau diese Kombination aus steigender Nutzung, aggressiven Buybacks, institutionellen Zuflüssen und innovativen Finanzprodukten sorgt aktuell dafür, dass Hyperliquid selbst im Bärenmarkt neue Rekorde erreicht. Während viele Altcoins ums Überleben kämpfen, entwickelt sich HYPE zunehmend zu einer der spannendsten Wachstumsstorys des Jahres 2026.

Bitcoin-L2 als nächster Kurstreiber? Deshalb könnte Bitcoin Hyper profitieren

Hyperliquid zeigt aktuell eindrucksvoll, dass nachhaltiger Erfolg im Kryptomarkt nicht nur auf kurzfristigem Hype basiert. Vielmehr überzeugt das Projekt durch einen klaren Product-Market-Fit. Nutzer erhalten einen echten Mehrwert, hohe Liquidität und Handelsmöglichkeiten, die klassische Finanzmärkte teilweise sogar übertreffen. Genau dieser Fokus auf konkrete Probleme statt auf abstrakte Zukunftsvisionen könnte auch den nächsten großen Trend im Kryptomarkt antreiben: Bitcoin Layer-2-Lösungen.

Die Grundidee ist einfach. Bitcoin gilt als sicherste Blockchain der Welt, bietet jedoch nur begrenzte Skalierbarkeit und vergleichsweise wenige Anwendungsmöglichkeiten. Layer-2-Netzwerke sollen diese Einschränkungen beseitigen und neue Anwendungsfälle schaffen. Gelingt dies, würde nicht nur die Aktivität im Bitcoin-Ökosystem steigen, sondern langfristig auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins zunehmen.

Ein Projekt, das genau auf diesen Trend setzt, ist Bitcoin Hyper. Das Netzwerk kombiniert die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit den hohen Geschwindigkeiten moderner Blockchains.

Besonders spannend ist dabei die Integration einer Zero-Knowledge-Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2. Dadurch sollen Vermögenswerte effizient zwischen den Netzwerken bewegt werden können, ohne auf Sicherheit verzichten zu müssen.

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Technologisch orientiert sich Bitcoin Hyper zudem an den Vorteilen des Solana-Ökosystems. Schnelle Transaktionen, niedrige Gebühren und eine leistungsfähige Infrastruktur sollen die Grundlage für DeFi-Anwendungen, Zahlungen und weitere Blockchain-Dienste bilden. Gleichzeitig bleibt Bitcoin als Basis-Asset im Zentrum des Systems.

Auch am Markt zeigt sich aktuell eine bemerkenswerte relative Stärke. Während viele Projekte im laufenden Bärenmarkt Schwierigkeiten haben, Kapital anzuziehen, konnte Bitcoin Hyper bereits rund 33 Millionen US-Dollar im laufenden Presale einsammeln. Das deutet auf ein hohes Investoreninteresse hin. Zusätzlich lockt das Projekt mit Staking-Renditen von bis zu 36 Prozent APY.

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