Neues Allzeithoch im Ethereum-Ökosystem: Wann reagiert ETH?

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum-Staking erreicht Rekordhoch, obwohl der Kurs massiv unter Druck steht.

Bereits über 32 Prozent aller ETH langfristig im Staking gebunden.

Validator-Warteschlangen signalisieren anhaltend hohe Nachfrage institutioneller Investoren weltweit.

Tom Lee sieht Tokenisierung, KI und Treasuries als Kurstreiber.

Ethereum bleibt die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt, doch das Jahr 2026 verläuft bislang enttäuschend. Seit Jahresbeginn hat ETH rund ein Drittel seines Werts verloren und notiert weiterhin deutlich unter dem Allzeithoch. Der Bärenmarkt belastet den gesamten Altcoin-Sektor, während Anleger bei risikoreichen Assets zurückhaltend bleiben.

Zwar konnte sich Ethereum zuletzt wieder leicht über der Marke von 2.000 US-Dollar stabilisieren, doch charttechnisch bleibt der Trend klar abwärtsgerichtet. Weitere Rücksetzer sind daher keineswegs ausgeschlossen. Dennoch gibt es eine Kennzahl, die aktuell ein völlig anderes Bild zeichnet und nun sogar auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist.

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Ethereum-Staking auf Rekordniveau: 32,42 Prozent aller ETH gebunden

Während der Ethereum-Kurs in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck stand, entwickelte sich eine wichtige Fundamentaldaten-Metrik genau in die entgegengesetzte Richtung. Laut aktuellen Daten von CryptoQuant liegt die Ethereum-Staking-Rate mittlerweile bei 32,42 Prozent und hat damit ein neues Allzeithoch erreicht.

Das bedeutet, dass nahezu ein Drittel aller existierenden ETH-Coins im Staking gebunden ist und damit nicht aktiv am Markt gehandelt werden kann.

Anleger hinterlegen ihre Coins im Netzwerk, um die Blockchain abzusichern und im Gegenzug Staking-Erträge zu erhalten. Die betreffenden Token werden dadurch langfristig dem frei verfügbaren Angebot entzogen.

Ethereum staking rate just broke another all-time high. 32.42% of all ETH is now locked and staked! 📈 Price fell while staking climbed. 🔹 Staking rate: fresh ATH at 32.42%

🔹 ETH price: down toward ~$1.9K

🔹 Stakers added through the drawdown, not the rally Every staked… pic.twitter.com/nfaqsMUvh0 — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) June 2, 2026

Besonders bemerkenswert ist dabei der Zeitpunkt dieses Rekords. Die steigende Staking-Quote entstand nicht während einer Euphoriephase oder einer starken Kursrallye. Im Gegenteil: Viele Investoren erhöhten ihre Positionen sogar während der jüngsten Kurskorrektur. Das deutet darauf hin, dass langfristig orientierte Marktteilnehmer weiterhin großes Vertrauen in Ethereum besitzen und die aktuellen Kurse eher als Gelegenheit denn als Warnsignal betrachten.

Für den Markt hat diese Entwicklung mehrere Konsequenzen. Einerseits sinkt das verfügbare Angebot auf Handelsplattformen. Andererseits erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Angebotsengpasses, sobald die Nachfrage wieder anzieht. Zwar garantiert eine hohe Staking-Rate keine unmittelbar steigenden Kurse, sie gilt jedoch als positives Fundament für den langfristigen Wert von Ethereum.

Gerade in einem Bärenmarkt, in dem viele Anleger Kapital abziehen, ist ein neues Allzeithoch bei der Staking-Quote ein bemerkenswertes Signal. Es zeigt, dass zahlreiche Investoren ihre ETH trotz fallender Kurse nicht verkaufen, sondern aktiv im Netzwerk binden. Das spricht für eine weiterhin hohe Überzeugung hinsichtlich der langfristigen Zukunft von Ethereum.

Validator-Queue bestätigt: Langfristiges Interesse an Ethereum bleibt hoch

Die Daten von ValidatorQueue.com untermauern das starke Interesse an Ethereum. Besonders auffällig ist die Entry-Queue: Zuletzt warteten zeitweise mehrere Millionen ETH darauf, neu ins Staking einzutreten. Gleichzeitig liegt die Wartezeit für neue Validatoren weiterhin deutlich erhöht und bewegt sich zuletzt im Bereich von rund 50 Tagen. Das zeigt, dass viele Investoren nicht kurzfristig auf Kursgewinne spekulieren, sondern ihre ETH langfristig im Netzwerk binden wollen.

Wichtig ist auch der Vergleich zur Exit-Queue. Während es im Herbst 2025 noch eine größere Austrittswelle gab, bleibt der aktuelle Verkaufs- beziehungsweise Ausstiegsdruck überschaubar. Die Entry-Queue dominiert klar. Genau das passt zur steigenden Staking-Rate: Immer mehr Marktteilnehmer wollen Ethereum absichern und dafür Rendite erzielen.

Für ETH ist das fundamental konstruktiv. Denn je mehr Coins im Staking gebunden sind, desto geringer ist das frei verfügbare Angebot am Markt. Kurzfristig schützt das nicht vor weiteren Rücksetzern. Langfristig signalisiert es jedoch Vertrauen, Bindung und eine robuste Nachfrage nach Ethereum als Basisinfrastruktur.

Tom Lee bleibt bullisch: Diese Kurstreiber sieht der Bitmine-Chef für Ethereum

Trotz der anhaltenden Kursschwäche bleibt Tom Lee einer der bekanntesten Ethereum-Bullen am Markt. Der Gründer von Fundstrat und zugleich Vorsitzende von Bitmine verweist auf mehrere langfristige Entwicklungen, die seiner Ansicht nach den nächsten großen Aufwärtstrend auslösen könnten. Besonders optimistisch ist Lee beim Thema Tokenisierung. Immer mehr reale Vermögenswerte wie Anleihen, Fonds oder Immobilien werden auf die Blockchain gebracht – und Ethereum gilt hier weiterhin als führende Infrastruktur.

Tom Lee at @proofoftalk said Ethereum’s next breakout may come from tokenization, AI, and the fact that $ETH and software have moved in sync for a long time. Lee says software has moved higher recently, but it’s only a matter of time before ETH syncs back. He also points to… pic.twitter.com/mDA1xioEym — BeInCrypto (@beincrypto) June 2, 2026

Darüber hinaus sieht Lee starke Impulse durch den KI-Sektor. Viele Anwendungen rund um künstliche Intelligenz benötigen digitale Zahlungs- und Abwicklungssysteme, von denen Ethereum langfristig profitieren könnte. Besonders spannend ist zudem seine Analyse zur Korrelation zwischen Ethereum und Software-Aktien. Historisch bewegten sich beide Märkte häufig im Gleichschritt. Während Software-Werte zuletzt bereits deutlich zulegen konnten, hinkt Ethereum noch hinterher. Für Lee könnte genau daraus Aufholpotenzial entstehen.

Hinzu kommt der wachsende Treasury-Trend. Unternehmen und institutionelle Investoren halten zunehmend ETH direkt in ihren Bilanzen. Bereits rund sieben Prozent des gesamten Ethereum-Angebots sollen mittlerweile in entsprechenden Treasury-Strukturen gebunden sein. Für Tom Lee ist das ein langfristiger Angebots-Schock, der das verfügbare ETH-Angebot reduziert und die Grundlage für höhere Bewertungen in den kommenden Jahren schaffen könnte.

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