Krypto-Trend 2026: Asien, USDT und Ethereum dominieren

Das Wichtigste in Kürze

Stablecoins bleiben der große Krypto-Trend im Jahr 2026.

Asiatische Verbraucher dominieren bei Stablecoin-Zahlungen.

USDT und Ethereum sind ebenfalls Gewinner des Stablecoin-Trends.

Stablecoins zählen auch 2026 zu den klarsten Beispielen für Product-Market-Fit im Kryptomarkt. Während viele Narrative zyklisch kommen und gehen, lösen digitale Dollar ein reales Problem: schnelle Transfers, günstige Abwicklung und Zugang zu USD-Liquidität. Genau deshalb wächst der Markt weiter deutlich.

Laut RWA.xyz liegt die Stablecoin-Marktkapitalisierung inzwischen bei rund 300,26 Milliarden US-Dollar. Zugleich beläuft sich das monatliche Transfervolumen auf 8,27 Billionen US-Dollar, bei 55,82 Millionen monatlich aktiven Adressen und 247,66 Millionen Haltern. Doch innerhalb dieses Wachstums kristallisieren sich klare Gewinner heraus: Asien, USDT und Ethereum dominieren den Markt besonders deutlich.

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Asien dominiert Stablecoin-Zahlungen klar

Der wohl auffälligste Trend zeigt sich regional: Asien ist der mit Abstand wichtigste Markt für Stablecoin-Zahlungen. Nach den Daten von a16z crypto, basierend auf McKinsey und Artemis Analytics, entfallen 63 Prozent des realwirtschaftlichen Stablecoin-Zahlungsvolumens auf Asien. Konkret entspricht das rund 245 Milliarden US-Dollar. Nordamerika folgt mit 95 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 24 Prozent, Europa kommt auf 50 Milliarden US-Dollar und 13 Prozent. Der Rest der Welt spielt mit weniger als einer Milliarde US-Dollar kaum eine Rolle.

Asia is doing 63% of all stablecoin payments globally! 📈 🔹 Asia: $245B (63%)

🔹 North America: $95B (24%)

🔹 Europe: $50B (13%)

🔹 Rest of world: <$1B QR codes, mobile wallets, and instant transfers were already the norm across Asia long before stablecoins existed. Adding… pic.twitter.com/CFPViEYPIn — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) May 6, 2026

Diese Dominanz ist logisch. In vielen asiatischen Märkten waren QR-Codes, mobile Wallets und schnelle digitale Transfers schon lange vor Stablecoins Alltag. Stablecoins setzen auf diese bestehende Infrastruktur auf und ergänzen den entscheidenden Baustein: günstigen Zugang zu US-Dollar und effizientere grenzüberschreitende Zahlungen. Gerade für Handel, Remittances, Freelancer-Zahlungen oder Unternehmen mit internationalem Geschäft entsteht dadurch echter Nutzen.

Asien ist damit nicht nur ein Wachstumsmarkt, sondern aktuell das Zentrum der Stablecoin-Adoption.

USDT bleibt der klare Platzhirsch

Auch auf der Ebene der einzelnen Stablecoins ist die Dominanz eindeutig. Laut den Daten von RWA.xyz liegt Tether USDT bei einer Marktkapitalisierung von rund 189,38 Milliarden US-Dollar. Damit ist USDT weiterhin der mit Abstand größte Stablecoin im Markt. USDC folgt mit rund 75,02 Milliarden US-Dollar deutlich dahinter. Auf Platz drei liegt USDS mit etwa 8,10 Milliarden US-Dollar. Danach wird der Abstand noch größer: USD1 kommt auf rund 4,57 Milliarden US-Dollar, DAI auf 4,38 Milliarden US-Dollar und Ethena USDe auf 3,90 Milliarden US-Dollar.

Damit bleibt USDT der zentrale Liquiditätsanker im Stablecoin-Sektor. Besonders in internationalen Märkten, auf Krypto-Börsen und in Regionen mit hoher Nachfrage nach Dollar-Alternativen hat Tether weiterhin eine enorme Netzwerkwirkung. USDC ist zwar ebenfalls stark, vor allem institutionell und regulatorisch breiter positioniert, doch beim globalen Umlaufvolumen bleibt USDT klar vorne. Die Zahlen zeigen: Der Stablecoin-Markt wächst zwar in der Breite, aber die Konzentration an der Spitze bleibt hoch.

Ethereum dominiert die Stablecoin-Infrastruktur

Neben Regionen und Emittenten zeigt sich auch bei den Netzwerken eine klare Führungsrolle. Ethereum ist laut RWA.xyz mit rund 166,1 Milliarden US-Dollar Stablecoin-Market-Cap das dominante Netzwerk. Dahinter folgt TRON mit 86,7 Milliarden US-Dollar. Solana kommt auf 14,6 Milliarden US-Dollar, BNB Chain auf 13,0 Milliarden US-Dollar und Arbitrum auf 7,2 Milliarden US-Dollar.

Damit bleibt Ethereum die wichtigste Infrastruktur für Stablecoins, obwohl TRON bei günstigen Transfers ebenfalls eine starke Rolle spielt. Ethereum profitiert von seiner tiefen Liquidität, institutionellen Akzeptanz und der engen Verbindung zu DeFi, Tokenisierung und RWA-Anwendungen. Stablecoins sind hier nicht isoliert, sondern Teil eines breiteren Finanzökosystems.

Besonders bemerkenswert ist, dass Ethereum trotz höherer Gebühren weiterhin den größten Anteil hält. Das spricht für Vertrauen, Liquidität und Netzwerkeffekte. Solana und BNB Chain wachsen zwar, doch die absolute Dominanz von Ethereum bleibt aktuell klar sichtbar. Für den Stablecoin-Markt ist Ethereum damit weiterhin die zentrale Basisinfrastruktur.

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