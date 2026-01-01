Ethereum-Aktivität steigt auf Rekordhoch: So steht es um dem Vize-Marktführer

Das Wichtigste in Kürze

Am 30.12.2025 verarbeitete das Ethereum-Mainnet rund 2,2 Millionen Transaktionen an einem Tag – mehr als je zuvor.

Möglich wurde dies durch fundamentale Upgrades wie Fusaka und frühere Optimierungen, die den Durchsatz erhöhten und Gasgebühren senkten.

Trotz steigender Nutzung sind Transaktionen heute deutlich günstiger, was neue Anwendungsfälle und steigende Nutzerzahlen begünstigt.

Ethereum verzeichnet die meisten täglichen Transaktionen seit Netzwerkstart

Das Ethereum-Netzwerk hat am 30. Dezember, also quasi zum Jahresabschluss, einen historischen Meilenstein erreicht:

Daten von Etherscan zeigen, dass das Mainnet an jenem Tag rund 2,2 Millionen Transaktionen abgewickelt hat – und das bei Gebühren, von denen Nutzer vor sechs Monaten nur träumen konnten!

Diese Entwicklung erfolgte vor dem Hintergrund rekordverdächtiger Smart-Contract-Bereitstellungen in Höhe von 8,7 Millionen im vierten Quartal, und stellt sogar Höchstwerte von 2021 in den Schatten.

Der jüngste Meilenstein bei der Transaktionsanzahl ist vor allem auf tiefgreifende architektonische Verbesserungen zurückzuführen. Im Mittelpunkt steht dabei das Fusaka-Upgrade Anfang Dezember, das weitgehend unter dem Radar vieler Investoren umgesetzt wurde.

Durch die Anhebung der Gaslimits um rund 33 Prozent konnte der Durchsatz deutlich erhöht werden, ohne dass es zu spürbar höheren Gebühren oder einer Überlastung des Netzwerks kam.

Ergänzend wirkte das bereits zu Jahresbeginn implementierte Pectra-Upgrade, das sowohl die Performance der Validatoren als auch die Flexibilität im Staking verbesserte.

Neben diesen strukturellen Einflussfaktoren dürfte auch die zunehmende DeFi-Aktivität, ein wiederkehrendes Interesse an NFT-Marktplätzen sowie steigende Transaktionen auf Layer-2-Lösungen die Netzwerkauslastung verstärkt haben.

Hohe Gasgebühren stellen kein strukturelles Problem mehr für Ethereum dar

In der Vergangenheit war das Entwickeln auf Ethereum faktisch ein Spiel mit echtem Geld. Nahezu jede Interaktion mit der Blockchain löste Transaktionsgebühren aus – Mikrotransaktionen, die sich in der Praxis häufig zu spürbaren Kosten summierten!

Diese Kostenstruktur war auch ein elementarer Grund dafür, weshalb sich auf Ethereum nie die selbe Meme- und „Experimentierkultur“ wie bei Solana entfalten konnte, wo Gasgebühren nahezu kostenlos sind.

Doch genau dieses strukturelle Defizit beginnt sich nun zu verschieben. Trotz deutlich gestiegenem Transaktionsvolumen sind die durchschnittlichen Gasgebühren spürbar gesunken.

Bemerkenswert ist dabei nicht nur das absolute Niveau, sondern vor allem die Tatsache, dass die Gebühren trotz höherer Netzauslastung weiter gefallen sind. Damit wird eine lange verbreitete Annahme widerlegt – dass steigende Nutzung zwangsläufig zu steigenden Gaskosten führt.

Ermöglicht wurde diese Entwicklung durch eine Reihe gezielter Optimierungen auf Protokollebene. Die Auswirkungen dieser technischen Fortschritte sind für Nutzer unmittelbar spürbar:

Eine einfache Transaktion kostet aktuell rund 17 Cent – ein drastischer Rückgang gegenüber durchschnittlich 2,15 US-Dollar noch vor sechs Monaten. Eine komplexe DeFi-Interaktionen hingegen kostet rund ein und drei US-Dollar. Zum Vergleich:

Noch vor kurzer Zeit lagen diese Kosten häufig im Bereich von 25 bis 50 US-Dollar. Ethereum entfernt sich damit zunehmend von seinem Ruf als teure Entwicklerplattform – und öffnet sich strukturell für neue Anwendungsfälle, Experimente und Nutzergruppen.

So geht es für Ethereum im Jahr 2026 weiter

Nach der erfolgreichen Einführung des Fusaka-Updates richten die Core-Entwickler ihren Fokus nun auf die nächsten Meilensteine der ambitionierten Ethereum-Roadmap.

Im Zentrum stehen dabei die geplanten Upgrades Glamsterdam, das derzeit für Anfang 2026 vorgesehen ist, sowie Hegota, dessen Umsetzung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde.

Beide sollen entscheidend dazu beitragen, Ethereums zentrale Entwicklungsziele weiter voranzubringen: höhere Skalierbarkeit, niedrigere Transaktionskosten und mehr Dezentralität.

Glamsterdam konzentriert sich dabei auf zwei strukturell relevante Neuerungen: Zum einen sollen Zugriffslisten auf Blockebene eingeführt werden, was vor allem komplexen Anwendungen wie DeFi zugutekommt.

Zum anderen ist die verankerte Trennung von Proposer und Builder (ePBS) vorgesehen.

Dieses Konzept zielt darauf ab, die Transaktionskapazität des Netzwerks zu erhöhen und gleichzeitig Gebühren zu senken, indem es die Blockerstellung und Blockvorschlag in einem modularen Prinzip klar voneinander trennt.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der Ethereum-Kurs bei 2.980 US-Dollar, was einem minimalen Rückgang von 0,03 Prozent in 24 Stunden sowie einem Anstieg von knapp 0,8 Prozent auf 7-Tage-Basis entspricht.

