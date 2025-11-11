Ethereum-Kurs steigt zurück auf 3.600 US-Dollar, nachdem BitMine weitere 18.271 ETH kauft

Das Wichtigste in Kürze

BitMine stockte seine Ether-Reserven zuletzt über Kraken auf und hält nun insgesamt rund 3,5 Millionen ETH im Wert von über 12,5 Milliarden USD.

Trotz eines durchschnittlichen Kaufpreises von über 4.000 USD sieht das Unternehmen die aktuelle Schwächephase als Kaufgelegenheit.

Derweil erholte sich der ETH-Kurs auf 3.600 USD und signalisierte damit eine potenzielle Trendwende.

BitMine stockt Ethereum-Treasury um 18.000 Coins auf – der Markt reagiert positiv Das US-Unternehmen BitMine, bekannt für seine aggressive Ethereum-Akkumulationsstrategie, hat am 10. November weitere 18.271 ETH im Wert von rund 64,6 Millionen US-Dollar erworben. Laut Daten der On-Chain-Analyseplattform Whale Insider erfolgte der massive Kauf über die Kryptobörse Kraken, wobei die Mittel in eine Wallet transferiert wurden, die bereits mehrfach mit BitMines früheren Käufen in Verbindung stand. Der Kauf fiel in eine Phase, in der sich der Markt nach den jüngsten Turbulenzen deutlich erholte. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert Ethereum bei 3.600 US-Dollar, nachdem der Kurs noch in der Vorwoche kurzzeitig die Marke von 3.000 USD unterschritt. In der Folge stieg das Handelsvolumen der Kryptowährung um über 42 Prozent – ein klares Signal für die Rückkehr des Marktvertrauens.

So hat BitMine mit dem jüngsten ETH-Kauf nicht nur langfristiges Interesse am digitalen Vermögenswert signalisiert, sondern auch seine Position als führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen weiter ausgebaut.

Mittlerweile verfügt das Unternehmen über satte 3,5 Millionen ETH im Wert von über 12,5 Milliarden USD, wobei der durchschnittliche Kaufpreis über 4.000 USD liegt, was einem effektiven Verlust seit Einführung der ETH-Strategie entspricht .

Tom Lee, Vorsitzender von BitMine, bezeichnete den jüngsten Preisrückgang trotzdem als „Kaufgelegenheit“ und rief Investoren dazu auf, „nicht der Angst, sondern der Überzeugung zu folgen.“

Und obwohl er damit richtig liegen könnte, darf man nicht vergessen, dass Tom Lee unvorstellbar hoch in Ethereum investiert und damit ein hohes Eigeninteresse an der Wertentwicklung hat. Lies hier unsere Ethereum-Prognose!

Ethereum nimmt Fahrt auf und weist erste Anzeichen einer Trendumkehr auf!

Im Zuge der jüngsten BitMine-Akquisition und der allgemeinen Markterholung konnte Ethereum zurück auf 3.600 USD und damit auch über zentrale Widerstände steigen – ein Zeichen wachsender Zuversicht unter Anlegern. Während der Kurs vor 6 Tagen noch ein 5-Monatstief unter 3.000 USD formte, setzte dieses Wochenende eine dynamische Erholungsphase im gesamten Sektor ein, welche auch Ethereum soliden Auftrieb verlieh. Während Ethereum auf 7-Tage-Basis jedoch einen Rückgang von leichten 1,1 Prozent verzeichnete, konnten Altcoins wie Chainlink oder Cardano mit 7,7 und 6,6 Prozent noch viel stärker abschneiden.

Für den kurzfristigen Werdegang von Ethereum steht eines fest:

Der Bereich um 3.400 USD (gelb) stellt ein zentrales Unterstützungsniveau dar, und ein Durchbruch darunter würde Kursrückgänge in Richtung 3.200 und anschließend 3.000 US-Dollar begünstigen.

Demgegenüber würde die Rückeroberung des 3.700-USD-Widerstands (orange) positives Momentum begünstigen, da der Kurs diesen Bereich allein im Oktober viermal als Unterstützung testete.

Falls Ethereum die Zielzone nicht bald überwinden kann, rechne ich mit einer weiteren Konsolidierung in Richtung 3.400 US-Dollar.

Unterdessen zeigen Daten von Coinglass, dass die Risikobereitschaft vieler Investoren erloschen ist. Denn obwohl am Wochenende ein dynamischer Aufschwung einsetzte, kam es kaum zu nennenswerten Liquidierungen – ein Anzeichen für ein „bereinigtes“ Marktumfeld.

Das Open Interest erreichte Ende August mit rund 70 Milliarden USD ein neues Allzeithoch. Seitdem verzeichnet die Kennzahl jedoch abflachende Werte, was auf ein verhaltenes institutionelles Interesse hindeutet.

Allerdings signalisiert die Liquidations-Heatmap erhöhte Volatilität bei 3.400 US-Dollar. Dort werden nämlich Handelspositionen im Wert von bis zu 45 Millionen US-Dollar liquidiert. Erfahre hier, wie du Ethereum mit PayPal kaufen kannst!