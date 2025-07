Ethereum-Kurzfristprognose: Wird $ETH weiter steigen?

ETH befindet sich in einer guten Lage. Nicht perfekt – aber vielversprechend. Die Schlüsselzone, auf die man achten sollte, liegt bei 3.700 $. Das ist die Grenze. Wenn ETH darüber bleibt, könnten wir eine Bewegung in Richtung 3.900 $ sehen.

😁ETH Forecast Next week: Ethereum (ETH) is currently trading near $3,740, maintaining strong bullish momentum. Technical indicators suggest continued upside potential if ETH stays above key support at $3,700. Forecasts point to a possible move toward $3,800–$3,900 by early…



Ein Fall unter 3.700 $? Dann könnten Sie einen Rückgang in Richtung 3.600 $ sehen. Trotzdem sieht das große Bild solide aus. Die Marktstimmung wirkt optimistisch. Die Kursentwicklung bestätigt das. Ich sah ein ähnliches Muster im April. Gleicher Rhythmus. Gleicher Aufwärtstrend.

Trader, die Elliott-Wellen-Muster verfolgen, haben etwas Interessantes entdeckt. Sie haben diese Bewegung bereits vor Wochen vorhergesagt – genauer gesagt Anfang Juli. ETH prallte direkt aus dem, was sie als „Equal Legs Zone“ bezeichnen, nach oben ab. Dieser Aufprall hatte Kraft.

📊 $ETH.X showing impulsive strength from the 2,118.6 low. Blue Box strategy confirms high-probability setup 📅 Forecast called early July—momentum still building!

Ethereum Rally Alert! Elliottwave-Forecast nailed the bullish turn from the Equal Legs Zone.

Derzeit reitet ETH immer noch diese Welle. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Diagramm zeigt es. Das Setup sieht sauber aus. Solches frühes Momentum trägt oft weiter.

Sprechen wir über die Nachfrage. Es sind nicht die Kleinanleger, die hier die schwere Arbeit leisten. Es sind die Großen. Denken Sie an Fonds und Wale. BitMine hat innerhalb von drei Wochen eine große Menge ETH eingesammelt. OTC-Schalter (Over-The-Counter)? Fast leer. Sie laufen mit dem ETH-Angebot trocken. Und dafür gibt es einen Grund.

Die Nachfrage übersteigt das Angebot um das 30-fache. Das ist ein Rezept für einen Angebotsengpass. Und dieser Engpass ist es, der Kursanstiege antreibt.

Schauen Sie sich die Charts an. ETH testet derzeit die Unterstützung bei etwa 3.750 $. Bisher sieht das gut aus. Was wirklich heraussticht: Ethereum hat noch nie ein komplettes Quartal über 3.700 $ abgeschlossen. Noch nie. Das ist verrückt.

Ethereum has never closed a quarterly candle above $3,700

SBET approved to raise another $6B to purchase more ETH

BitMine is the leading holder of ETH, and did it in the span of 3 weeks

OTC desks getting cleaned out for ETH supply(supply shock)

Demand 30x exceeding issuance… pic.twitter.com/E4HI2zqGYP

