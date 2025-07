3 Altcoins mit 10x Potenzial für diese Woche

Das Wichtigste in Kürze

Die Altcoin Season hat begonnen – mit einer massiven Verlagerung von Kapital weg von Bitcoin hin zu alternativen Coins.

Ethereum profitiert besonders von regulatorischem Rückenwind und institutionellen Zuflüssen.

Dogecoin und XRP zeigen starke Chartmuster und gelten als Katalysatoren für eine neue Marktphase.

Der Krypto-Markt steht vor einem spannenden Wendepunkt: Die Altcoins Season scheint endlich da zu sein – und sie kommt mit Macht. Während Bitcoin stagniert, starten Ethereum, Dogecoin und XRP durch. Was hinter der plötzlichen Kursdynamik steckt und warum genau jetzt ein Einstieg lohnen könnte, erfährst du in diesem Artikel.

Altcoins Season 2025: Handelsvolumen explodiert – Bitcoin im Schatten

Die Altcoin Season nimmt an Fahrt auf – das zeigen eindrucksvoll die neuesten Daten von Binance Futures. Mit einem Anteil von 71 % am gesamten Handelsvolumen haben Altcoins Bitcoin auf der weltweit größten Derivateplattform in den Hintergrund gedrängt. Während das Bitcoin-Handelsvolumen relativ stabil geblieben ist, explodierte die Aktivität bei alternativen Coins in den letzten Tagen regelrecht. Besonders nach der jüngsten BTC-Rallye auf neue Jahreshochs stieg das tägliche Handelsvolumen auf Binance Futures auf 100,7 Milliarden US-Dollar – der höchste Stand seit Februar. Diese Umschichtung zeigt, dass viele Trader nun auf kleinere Coins mit höherem Potenzial setzen, was in früheren Zyklen regelmäßig mit dem Beginn einer Altseason korrelierte.

Die Gründe für diesen Wandel sind vielschichtig. Über 32.000 BTC wurden jüngst auf zentrale Börsen transferiert – der größte Zufluss seit Juli 2024. Das deutet auf Gewinnmitnahmen großer Marktteilnehmer hin. Historisch gesehen folgten auf solche Zuflüsse oft Korrekturen bei Bitcoin – gleichzeitig wird Kapital frei, das in riskantere, aber wachstumsstärkere Altcoins fließen kann. Diese Kapitalrotation belebt den Altcoin-Markt zusätzlich. Analysten wie Timo Oinonen warnen jedoch vor einer selektiven Altseason: Nur bestimmte Projekte – besonders solche mit Substanz oder medialem Hype – könnten von diesem Trend profitieren.

🇺🇸 US national crypto stockpile info coming this week!$BTC $ETH Which coins make the list? 🤔 pic.twitter.com/7FWrUztjRO — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) July 27, 2025

Binance im Fokus: Warum Altcoins jetzt dominieren

Nicht nur im Derivatehandel, auch im Spotmarkt dominieren Altcoins derzeit das Geschehen. Das gesamte Handelsvolumen auf zentralisierten Börsen (CEXs) belief sich zuletzt auf rund 57,6 Milliarden US-Dollar – wovon allein 24 Milliarden auf Binance entfielen. Das entspricht einem Marktanteil von über 41 %, womit Binance seine Rolle als Epizentrum der Altcoin-Rotation weiter festigt. Praktisch jede zweite Altcoin-Transaktion im Spotbereich wird aktuell über Binance abgewickelt – ein klarer Hinweis auf das massive Interesse der Anleger an alternativen Coins wie Ethereum, Dogecoin oder XRP.

Gleichzeitig wird der Markt immer fragmentierter: Über 43,4 Millionen Token-Kontrakte sind derzeit aktiv. Das erschwert die Orientierung, da nur wenige Projekte wirklich hervorstechen. Analysten erwarten deshalb keine breitflächige Altcoin-Rallye, sondern eine selektive Entwicklung, bei der einzelne Coins deutlich überperformen – andere dagegen kaum Bewegung zeigen. Besonders auffällig: Tron (TRX) zeigte bereits seit März eine überdurchschnittliche Performance gegenüber Bitcoin. Solche Abkopplungen sind typisch für den Beginn einer neuen Altseason. Insgesamt zeigt sich ein Markt im Wandel – mit wachsender Volatilität, steigender Aktivität und einer klaren Verschiebung hin zu Altcoins, die entweder fundamentale Stärke besitzen oder durch starke Communitys und Narrativen getragen werden.

Ethereum: Institutionelles Interesse treibt ETH-Kurs

Ethereum steht im Zentrum der neuen Marktbewegung. Während Bitcoin-ETFs zuletzt Nettoabflüsse in Millionenhöhe verzeichneten, strömten allein am 22. Juli über 533 Millionen US-Dollar in Ethereum-ETFs. Das unterstreicht das wachsende Interesse institutioneller Anleger. Mit über 3 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen allein im Juli wird deutlich, dass ETH nicht nur als Coin, sondern als Plattform an Bedeutung gewinnt.

JUST IN – Tom Lee's BitMine now holds over $2 billion worth of Ethereum, becoming the single biggest $ETH holder in the world. pic.twitter.com/AgD8x2n049 — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) July 26, 2025

Regulatorische Impulse aus den USA stützen diese Entwicklung. Neue Gesetze wie der „Genius Act“ geben erstmals klare Regeln für Stablecoins vor – viele davon basieren auf der Ethereum-Blockchain. Dadurch gewinnt das Netzwerk an strategischer Bedeutung. Gleichzeitig bauen Unternehmen wie SharpLink Gaming eigene ETH-Treasuries auf – ein weiteres Zeichen für den Wandel vom Spekulationsobjekt zur Infrastruktur.

Dogecoin: Technischer Ausbruch mit Meme-Power

Dogecoin hat sich aus einem monatelangen Abwärtstrend befreit. Mit einem aktuellen Kurs von 0,196 US-Dollar wurde ein langfristiger Widerstand durchbrochen, der seit Dezember bestand. Technische Analysten vergleichen die aktuelle Dynamik mit dem Oktober 2021, als DOGE um 600 % explodierte. Auch diesmal ist das Volumen hoch, das Marktumfeld freundlich – ein Anstieg auf 0,50 US-Dollar scheint möglich.

Memecoins wie Dogecoin profitieren besonders früh von einer Altcoin Season. Dank starker Community, die sich nun auch für eine seriösere Nutzung von DOGE einsetzt, und hoher Marktkapitalisierung kann DOGE als Katalysator für andere Memecoins wie Shiba Inu oder PEPE fungieren. Das Open Interest liegt bei über 2,8 Milliarden US-Dollar – ein Indikator für wachsendes Interesse institutioneller Trader.

XRP und Altcoins zwischen Breakout und Konsolidierung

XRP zeigte zuletzt eine starke Performance mit einer Preisspanne zwischen 3,46 und 3,57 US-Dollar. Trotz kurzfristiger Schwäche und einem Rückfall unter die wichtige 3,50-Dollar-Marke bleibt das langfristige Bild bullisch. Analysten nennen Kursziele zwischen 6 und 15 US-Dollar, gestützt durch die Bewegung von großen Volumen sowie geplanten ETF-Zulassungen.

Mit dem Start des ersten XRP-Futures-ETFs und regulatorischen Fortschritten in den USA erhält XRP neue institutionelle Relevanz. Kurzfristige Korrekturen werden daher von vielen Marktbeobachtern als Kaufgelegenheit interpretiert.

