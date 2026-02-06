Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin setzt seine Verkaufsserie fort: Das sind die Hintergründe

Das Wichtigste in Kürze

Vitalik Buterin veräußerte seit Anfang Februar rund 2.960 ETH im Wert von etwa 6,6 Millionen US-Dollar, wie On-Chain-Daten belegen.

Die Verkäufe stehen im Zusammenhang mit der von Buterin angekündigten Phase "milder Austerität", mit der langfristige Entwicklungsarbeit finanziert werden soll.

Marktseitig handelt es sich also eher um eine strategische Umschichtung als um ein negatives Signal für Ethereum.

Vitalik Buterin verkauft Ether in Millionenhöhe

Während der Kryptomarkt in einer alarmierenden Korrektur steckt und Bitcoin zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels bei 64.000 US-Dollar notiert, sorgt eine Meldung ganz besonders für Schlagzeilen:

Auf Lookonchain veröffentlichte Blockchain-Daten zeigen, dass Buterin zwischen dem 2. und 5. Februar insgesamt 2.961,5 ETH (rund 6,6 Millionen US-Dollar) zu einem durchschnittlichen Kurs von etwa 2.228 US-Dollar veräußerte.

vitalik.eth(@VitalikButerin) is dumping $ETH fast! Over the past 3 days, Vitalik has sold 2,961.5 $ETH($6.6M) at an average price of $2,228 — and the selling is still ongoing.https://t.co/Q9G1lEsdiP pic.twitter.com/C1vBn5UimJ — Lookonchain (@lookonchain) February 5, 2026

Auf den ersten Blick wirkt ein solcher Verkaufnatürlich brisant, zumal der Ethereum-Kurs gerade mit strukturellem Abwärtsdruck kämpft und mittlerweile deutlich unter der 2.000-USD-Marke notiert.

Allerdings ist der zeitliche Kontext entscheidend: Die jüngsten Abverkäufe kommen nicht überraschend, sondern sind Teil einer bereits kommunizierten Strategie.

„Milde Austerität“ statt Vertrauensverlust

Bereits Ende Januar hatte Buterin öffentlich erklärt, dass die Ethereum Foundation in eine Phase der von ihm so bezeichneten „milden Austerität“ eintrete.

In these five years, the Ethereum Foundation is entering a period of mild austerity, in order to be able to simultaneously meet two goals: 1. Deliver on an aggressive roadmap that ensures Ethereum's status as a performant and scalable world computer that does not compromise on… — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 30, 2026

Ziel sei es, die langfristige finanzielle Nachhaltigkeit des Netzwerks sicherzustellen, während gleichzeitig eine ambitionierte technische Roadmap umgesetzt werde.

Ethereum solle nicht von kurzfristigen Marktzyklen oder externer Finanzierung abhängig sein, sondern aus eigener Stärke heraus agieren.

In diesem Zusammenhang legte Buterin offen, dass er 16.384 ETH aus seinen Beständen abgezogen habe. Diese Mittel sollen über mehrere Jahre hinweg schrittweise eingesetzt werden, um zentrale Bausteine des Ethereum-Ökosystems zu finanzieren.

Dazu zählen Open-Source-Infrastruktur, datenschutzfreundliche Technologien, sichere Hardware, dezentrale Governance-Werkzeuge sowie Forschung rund um Staking und Netzwerksicherheit.

Buterin betonte dabei explizit, dass Ethereum seinen Fokus nicht auf unternehmensgetriebene Massenadoption oder kurzfristigen Hype, sondern auf „Self-Sovereignty, Sicherheit und Privatsphäre“ legt.

In anderen Worten: Buterins Ether-Verkäufe stellen keine privaten Gewinnmitnahmen dar, sondern dienen der Finanzierung eines Internet-Finanzsystems, das Nutzer unabhängig von zentralen Akteuren macht.

Was bedeutet das für den Markt?

Aus Marktsicht handelt es sich daher weniger um einen klassischen Abverkauf als um eine Umschichtung von Kapital. Die verkauften ETH dienen der Finanzierung von Projekten, die direkt auf die langfristige Stabilität und Resilienz von Ethereum einzahlen sollen.

Dazu gehören unter anderem Open-Silicon-Initiativen, Privacy-Software, dezentrale Staking-Architekturen und Infrastruktur, die es Nutzern erlaubt, ohne vertrauenswürdige Intermediäre zu agieren.

Zugleich hat Buterin mehrfach darauf hingewiesen, dass künftig verstärkt an Modellen für sicheres, dezentrales Staking geforscht wird. Langfristig könnten Staking-Erträge selbst zur Finanzierungsquelle werden, sodass regelmäßige Ether-Verkäufe überflüssig werden.

Kurzfristig aber erhöht zusätzlicher Verkaufsdruck natürlich das Angebot am Markt – insbesondere in einer Phase, in der Ethereum ohnehin unter erhöhter Volatilität leidet und auf dem tiefsten Stand seit Mai 2025 lanciert.

Allerdings bleibt das Volumen der Verkäufe in Relation zur gesamten ETH-Marktkapitalisierung begrenzt. Ein ernsthafter Vertrauensverlust lässt sich daraus meiner Meinung nach also nicht ableiten!

Fazit: FUD statt Fakten

Schlagzeilen über einen Ethereum-Gründer, der „ETH verkauft“, erzeugen schnell Unsicherheit – insbesondere in der aktuellen Marktlage wirken solche Nachrichten wie ein Streichholz im Pulverfass. In diesem Fall spricht die Faktenlage jedoch für eine andere Einordnung.

Die Transaktionen sind Teil eines transparent kommunizierten, langfristig angelegten Finanzierungsplans und kein Hinweis auf schwindendes Vertrauen in das eigene Projekt.

Buterin selbst bezeichnet Ethereum weiterhin als „unverzichtbar“ für seine übergeordnete Vision offener, überprüfbarer und nutzerkontrollierter Technologien.

Für Investoren liegt die entscheidende Erkenntnis weniger im kurzfristigen Kurseffekt als in der strategischen Ausrichtung: Ethereum nimmt temporäre Marktunruhe bewusst in Kauf, um seine langfristige Tragfähigkeit zu sichern!

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der Ethereum-Kurs bei 1.925 US-Dollar, was einem Rückgang von 10,2 Prozent in 24 Stunden und 29,2 Prozent auf 7-Tage-Basis entspricht!

