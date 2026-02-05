Ethereum unter Verkaufsdruck: Binance-Inflows erreichen höchsten Stand seit 2022

Das Wichtigste in Kürze

Mit 1,63 Millionen ETH verzeichnete Binance den höchsten Tageszufluss seit 2022, was in der aktuellen Phase natürlich besonders für Unsicherheit sorgt.

Zwar deuten Exchange-Inflows nicht automatisch auf Verkaufsdruck hin, doch die Kombination aus schwacher Chartstruktur und erhöhter Liquidität auf Börsen erhöht die kurzfristigen Risiken.

Ob sich daraus ein weiterer Abverkauf oder eine Stabilisierung ergibt, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Ethereum unter Druck: Binance-Inflows auf höchstem Stand seit 2022

Ethereum erlebte jüngst eine auffällige Verschiebung im On-Chain-Verhalten der Anleger. Allerdings nicht getrieben von neuer Nachfrage, sondern von deutlich steigenden Zuflüssen auf Krypto-Handelsbörsen.

Besonders ins Auge fällt dabei Binance: Laut Daten des Analysehauses CryptoQuant wurden an einem einzigen Tag rund 1,63 Millionen ETH auf die Börse transferiert. Es handelt sich um den höchsten Tageszufluss seit dem Jahr 2022.

Der Zeitpunkt ist bemerkenswert, da Ethereum aktuell nahe der 2.100-USD-Marke notiert und sich damit in einem technisch und psychologisch sensiblen Bereich befindet.

Die starken Exchange-Inflows fallen mit einer Phase anhaltender Kursschwäche zusammen – ein Muster, das bei Marktteilnehmern traditionell für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt.

Warum Exchange-Inflows unter Investoren als Warnsignal gelten

Grundsätzlich gelten steigende Zuflüsse auf Börsen als potenziell negativ. Warum? Vermögenswerte werden in der Regel von Self-Custody-Wallets auf Handelsplattformen verschoben, wenn Anleger beabsichtigen, sie aktiv zu handeln oder zu verkaufen.

Da Binance zu den liquiditätsstärksten Spotbörsen weltweit zählt, besitzen Zuflüsse dorthin eine deutlich höhere Marktrelevanz als vergleichbare Bewegungen auf kleineren Handelsplätzen.

Ein einzelner Tageszufluss von 1,63 Millionen ETH erhöht das kurzfristig verfügbare Angebot erheblich.

In einem Umfeld sinkender Preise kann dies zusätzlichen Abwärtsdruck erzeugen – insbesondere dann, wenn ein relevanter Teil der Einzahlungen tatsächlich in Verkaufsorders resultiert.

Nicht jeder Zufluss auf Börsen bedeutet sofortigen Abverkauf

Die Analyseplattform CryptoQuant warnt allerdings vor vorschnellen Schlüssen. Exchange-Inflows seien kein direkter Beweis für unmittelbare Liquidationen.

Große Transfers können ebenso Ausdruck von Liquiditätsmanagement, Portfolio-Umschichtungen oder der Vorbereitung kurzfristiger Handelsstrategien sein.

Gerade institutionelle Akteure nutzen zentrale Börsen häufig zur Reallokation von Positionen, ohne zwingend den Markt aggressiv zu verkaufen.

Entscheidend ist daher weniger das absolute Volumen der Einzahlungen als deren letztendliche Verwendung.

Erst wenn die eingezahlten ETH in größerem Umfang auf der Verkaufsseite auftauchen und nicht durch Nachfrage absorbiert werden, entsteht nachhaltiger Preisdruck.

Was die aktuelle Situation besonders macht, ist die Kombination aus historisch hohen Inflows und einer bereits angeschlagenen Kursstruktur. Anleger scheinen Risiken aktiv neu zu bewerten und Positionen flexibler zu managen, statt langfristig zu akkumulieren.

In früheren Marktzyklen traten ähnliche Muster häufig in Übergangsphasen auf – etwa vor längeren Seitwärtsbewegungen oder vor Phasen erhöhter Volatilität.

Ob daraus ein erneuter Abverkauf entsteht oder sich ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage einstellt, hängt maßgeblich von der Reaktion des Marktes in den kommenden Tagen ab.

Der ETH-Kurs im Überblick: Der Abwärtstrend verschärft sich drastisch

Der ETH/USD-Tageschart zeigt einen klaren übergeordneten Abwärtstrend mit sukzessiv tieferen Hochs und Tiefs. Der Bruch der Unterstützungszone um 2.800 USD letzte Woche hat eine beschleunigte Abwärtsbewegung ausgelöst. Aktuell notiert der Kurs nahe 2.100 USD und damit deutlich unter früheren Konsolidierungsbereichen. Nennenswerte horizontale Unterstützung liegt erst im Bereich um 2.000–1.900 USD. Ehemalige Supports zwischen 2.400 und 2.800 USD fungieren nun als Widerstände. Solange keine Rückeroberung dieser Zonen erfolgt, bleibt das technische Bild klar bärisch. Eine Stabilisierung ist erst bei nachlassender Volatilität und Seitwärtsstruktur zu erwarten.

Erfahre hier, wie du Ethereum mit PayPal kaufen kannst!

Fazit: Erhöhte Aufmerksamkeit statt Panik

Die starken Ethereum-Zuflüsse auf Binance markieren einen klaren Stimmungsumschwung im kurzfristigen Marktverhalten. Dass die höchsten Inflows seit 2022 ausgerechnet auf die aktuelle Marktschwäche fällt, macht die Situation fragil, aber nicht zwangsläufig bedrohlich.

Nach Einschätzung von CryptoQuant signalisiert die Entwicklung vor allem erhöhte Vorsicht und potenziellen Verkaufswillen – nicht jedoch einen unmittelbar bevorstehenden Kollaps.

Entscheidend wird sein, ob der Markt die zusätzliche Liquidität absorbieren kann oder ob sie in verstärkte Abwärtsdynamik umschlägt.

Ethereum befindet sich damit an einem Punkt, wo die nächsten Kursbewegungen maßgeblich über die Richtung der kommenden Wochen entscheiden dürften.

Lese hier unsere langfristige Ethereum-Prognose!