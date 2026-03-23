Das Wichtigste in Kürze

Ethereum navigiert derzeit durch ein prekäres technisches Setup.

Nach einem Rückgang von fast 11 % über einen Zeitraum von fünf Tagen hat die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung in der Nähe von 2.150 USD einen vorübergehenden Boden gefunden.

In einer bedeutenden Verschiebung für die institutionelle Beteiligung hat Bitmine Immersion Technologies Inc. eine der größten jüngsten Staking-Transaktionen durchgeführt und rund 94.670 ETH in die Beacon Chain eingebracht.

Dieser Schritt, der zum Zeitpunkt der Ausführung einen Wert von rund 204 Millionen USD hatte, erhöht die gesamten gestakten Bestände von Bitmine auf beachtliche 3.142.291 ETH. Die Transaktion fand statt, während Ethereum (ETH) bei 2.153,97 USD gehandelt wurde und nach vier aufeinanderfolgenden Verlusttagen eine entscheidende Unterstützungszone testete.

Diese aggressive Akkumulation spiegelt früheres institutionelles Verhalten wider, das beobachtet wurde, als BlackRock eine Beteiligung an Bitmine erwarb. Dies deutet auf ein anhaltendes Interesse an renditeträchtigen Krypto-Assets trotz der breiteren Marktvolatilität hin.

Daten von Arkham Intelligence bestätigen das Lock-up, das dem zirkulierenden Angebot effektiv erhebliche Liquidität entzieht. Da die Staking-Renditen zwischen 3 % und 4 % pro Jahr liegen, kollidieren die Anreize für das Halten von Spot-ETH mit bärischen technischen Indikatoren auf kürzeren Zeitrahmen.

Können Ethereum News die kritische Unterstützung bei 2.000 USD halten?

Ethereum navigiert derzeit durch ein prekäres technisches Setup. Nach einem Rückgang von fast 11 % über einen Zeitraum von fünf Tagen hat die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung in der Nähe von 2.150 USD einen vorübergehenden Boden gefunden.

Die Staking-Nachfrage ist sprunghaft angestiegen, wobei das Volumen allein in den letzten 72 Stunden zwischen 5 % und 7 % zugenommen hat. Dies schafft ein Angebots-Schock-Szenario – weniger liquides ETH für den Verkauf verfügbar –, das auf makroökonomischen Gegenwind trifft.

Sollte die Unterstützung bei 2.100 USD fallen, weisen Analysten auf einen potenziellen Rutsch in Richtung der Tiefststände von 2026 bei 1.386 USD hin – ein Abwärtsszenario, das aktiv von Prognosemärkten auf Robinhood verfolgt wird. Umgekehrt stößt eine Erholung an dieser Stelle auf unmittelbaren Widerstand.

Die CME-Futures-Lücke zwischen 2.405 USD und 2.665 USD fungiert als massives Widerstandsband, das oft wie ein Magnet für Preisrückkehrungen wirkt, aber ohne signifikantes Volumen schwer zu durchbrechen ist.

Das massive Bitmine-Lock-up fungiert als weicher Boden. Durch die Eindämmung des Verkaufsdrucks während plötzlicher Volatilitätsereignisse bietet institutionelles Staking einen Puffer, auch wenn es einen Trend selten im Alleingang umkehrt. Anleger müssen nun beobachten, ob die Spot-Käufer die Tagestiefs von 2.053 USD verteidigen können.