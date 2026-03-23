World Gold Council veröffentlicht Framework für tokenisiertes Gold

Das Wichtigste in Kürze

Die Veröffentlichung markiert einen bedeutenden Wendepunkt für den Branchenverband, der 29 große Goldminengesellschaften vertritt.

Während der World Gold Council bereits im Jahr 2004 mit dem 126 Milliarden USD schweren SPDR Gold Shares (GLD) ETF Pionierarbeit bei der Digitalisierung von Gold leistete, hat sich der moderne Markt für tokenisiertes Gold weitgehend außerhalb der traditionellen Finanzwege entwickelt.

Der World Gold Council hat am vergangenen Donnerstag in strategischer Partnerschaft mit der Boston Consulting Group die Einführung eines neuen Frameworks bekannt gegeben, das die Ausgabe und Verwaltung von tokenisierten Goldprodukten standardisieren soll. Unter dem Namen “Gold as a Service” zielt die Initiative darauf ab, eine gemeinsame Infrastruktur aufzubauen, die die Verwahrung von physischem Gold direkt mit digitalen Finanzsystemen verbindet und damit potenziell die Dominanz privater Emittenten wie Tether und Paxos herausfordert.

Institutioneller Vorstoß zur Standardisierung fragmentierter Goldmärkte

Die Veröffentlichung markiert einen bedeutenden Wendepunkt für den Branchenverband, der 29 große Goldminengesellschaften vertritt. Während der World Gold Council bereits im Jahr 2004 mit dem 126 Milliarden USD schweren SPDR Gold Shares (GLD) ETF Pionierarbeit bei der Digitalisierung von Gold leistete, hat sich der moderne Markt für tokenisiertes Gold weitgehend außerhalb der traditionellen Finanzwege entwickelt. Derzeit weisen goldgedeckte Token eine Marktkapitalisierung von etwa 4,9 Milliarden USD auf – ein Sektor, der primär von Krypto-Unternehmen in proprietären Silos kontrolliert wird.

Diese Fragmentierung hat Barrieren für den institutionellen Einstieg geschaffen, da Banken und Vermögensverwalter oft standardisierte Compliance- und Abstimmungsebenen benötigen, die unabhängige Blockchains nativ möglicherweise nicht bieten. Durch die Etablierung eines einheitlichen Betriebsmodells versucht der WGC, das standardisierte Vertrauen des ETF-Marktes in das On-Chain-Umfeld zu übertragen. Der Schritt steht im Einklang mit einem breiteren Trend bei Real-World Assets (RWAs), bei dem Market Maker wie Wintermute einen Boom bei tokenisiertem Gold in Höhe von 15 Milliarden USD prognostizieren, da institutionelle Investoren verstärkt nach On-Chain-Sicherheiten mit Rendite suchen.

Details des ‘Gold as a Service’-Frameworks

Laut dem zusammen mit der Ankündigung veröffentlichten Whitepaper basiert die “Gold as a Service”-Plattform auf vier Kernsäulen: nahtlose Emission, verbesserte Fungibilität, eingebettetes Vertrauen durch kontinuierliche Audits und Interoperabilität. Das vorgeschlagene Modell ermöglicht es, in Tresoren verwahrtes physisches Gold digital darzustellen und über verschiedene Finanzsysteme hinweg zu handeln, ohne die Integrität des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu gefährden.

Matthias Tauber, Managing Director bei der Boston Consulting Group, stellte fest, dass es in der Branche nicht mehr darum gehe, ob Gold digitalisiert wird, sondern wie es an modernen Finanzsystemen teilnehmen kann, “ohne die physische Integrität zu gefährden.” Das Framework legt großen Wert auf Prüfbarkeit und zielt darauf ab, eine kontinuierliche Verifizierungsschleife zwischen den verwahrten physischen Barren und den im Umlauf befindlichen digitalen Token bereitzustellen – eine Funktion, die Transparenzbedenken ausräumen soll, die den sektor der krypto-gestützten Rohstoffe periodisch belastet haben.

Die Zeit für tokenisiertes Gold ist gekommen: Strategische Auswirkungen auf den 27 Milliarden USD RWA-Sektor

Der CEO des World Gold Council, David Tait, erklärte, dass eine gemeinsame Infrastruktur unerlässlich sei, um sicherzustellen, dass Gold während einer “schnellen und allgegenwärtigen digitalen Transformation” der Finanzdienstleistungen relevant bleibt. Bei Erfolg könnte das Framework den Mitgliedsunternehmen des WGC ermöglichen, eigene digitale Goldprodukte auszugeben, was die Marktliquidität erheblich vertiefen würde. Diese Standardisierung ist entscheidend für den breiteren Markt für Real-World Assets, der derzeit mit über 27,14 Milliarden USD bewertet wird und laut Prognosen einiger Analysten bis Ende 2026 die Marke von 100 Milliarden USD überschreiten könnte.

Die Einführung einer standardisierten Ebene für die Goldemission spiegelt Entwicklungen in anderen Anlageklassen wider, in denen institutionelle Akteure zunehmend regulierte, interoperable Ledger gegenüber isolierten Systemen bevorzugen. Wird dies die bestehende Liquidität sofort verdrängen? Unwahrscheinlich, aber es schafft die regulierte Brücke, auf die große Banken gewartet haben. Mit zunehmender Reife der Infrastruktur könnte die Möglichkeit, tokenisiertes Gold als sofortige Sicherheit in DeFi-Protokollen zu nutzen, die nächste Adoptionswelle vorantreiben.