Ethereum News: Smart Accounts zünden Turbo für ETH

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum kämpft weiter mit der psychologischen Kursmarke von 2000 US-Dollar.

Vitalik Buterin kündigt Smart Accounts als Meilenstein für 2026 an.

Bitcoin Hyper möchte die Layer-2-Idee auch zu Bitcoin bringen.

Das Ethereum-Ökosystem entwickelt sich kontinuierlich weiter – technologisch wie strukturell.

Trotz geopolitischer Unsicherheiten hat sich der Kurs am Wochenende wieder über der Marke von 2.000 US-Dollar stabilisiert und bewegt sich aktuell in einer etablierten Range. Während kurzfristig das Chartbild konsolidiert, bleibt fundamental kaum ein anderes Netzwerk im Kryptomarkt so aktiv.

Ethereum stellt weiterhin das größte und dynamischste Entwickler-Ökosystem – mit tausenden aktiven Contributors, stetigen Upgrades und neuen Protokoll-Verbesserungen. Genau diese Kombination aus technischer Innovationskraft und Netzwerkeffekt sorgt dafür, dass Ethereum langfristig als Infrastruktur-Layer der digitalen Ökonomie positioniert bleibt. Wer Ethereum kaufen möchte, findet nun ein neues Argument.

Smart Accounts & Account Abstraction: Der nächste große Schritt

Mit dem geplanten „Hegota“-Upgrade rückt ein Thema in den Mittelpunkt, das im Ethereum-Kosmos seit Jahren diskutiert wird: Account Abstraction beziehungsweise „Smart Accounts“. Laut Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin könnte die technische Umsetzung innerhalb eines Jahres Realität werden – gestützt auf EIP-8141, das als umfassende Lösung zentrale offene Punkte adressieren soll.

🚨 INSIGHT: Vitalik Buterin says Ethereum will launch native smart accounts within a year. pic.twitter.com/KYH51fNTKP — Cointelegraph (@Cointelegraph) March 1, 2026

Der Kern der Idee: Transaktionen sollen nicht länger als simple Einzelschritte funktionieren, sondern als flexible „Frame Transactions“. Eine Transaktion kann künftig aus mehreren Frames bestehen – etwa Validierung, Gas-Autorisierung und Ausführung. Das ermöglicht deutlich komplexere Logiken direkt auf Protokollebene. Multi-Sig-Wallets, Accounts mit wechselbaren Schlüsseln oder sogar quantenresistente Signaturen würden zu Standardfunktionen werden, statt Sonderlösungen über Smart Contracts zu bleiben.

Now, account abstraction. We have been talking about account abstraction ever since early 2016, see the original EIP-86: https://t.co/HYLSTLHgWH Now, we finally have EIP-8141 ( https://t.co/jYqeS55j6P ), an omnibus that wraps up and solves every remaining problem that AA was… — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 28, 2026

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Entkopplung der Gas-Zahlung von nativen ETH-Beständen. Über sogenannte „Paymaster Contracts“ könnten Nutzer Transaktionsgebühren in anderen Tokens begleichen. Der Paymaster stellt in Echtzeit das benötigte ETH bereit und rechnet intern ab. Das senkt Eintrittsbarrieren, verbessert die User Experience und erleichtert Massenadoption.

Auch im Privacy-Kontext ergeben sich neue Möglichkeiten. ZK-Proof-basierte Mechanismen könnten integriert werden, ohne externe Broadcaster oder komplexe Infrastruktur zu benötigen. Gleichzeitig wird am Mempool-Design gearbeitet, um Missbrauch und DoS-Risiken zu begrenzen.

Sollte EIP-8141 wie geplant umgesetzt werden, wäre das mehr als ein Feature-Update. Es wäre ein struktureller Umbau der Account-Architektur – mit dem Ziel, Ethereum flexibler, sicherer und nutzerfreundlicher zu machen. Genau solche fundamentalen Verbesserungen erklären, warum Ethereum trotz zyklischer Kursschwankungen technologisch weiter Taktgeber im Markt bleibt. Das ist bullisch für eine Ethereum Prognose:

Layer-2 als Wachstumsmotor: Zieht Bitcoin jetzt nach?

Layer-2-Lösungen waren in den vergangenen Jahren ein zentraler Wachstumstreiber für Ethereum. Rollups, modulare Skalierung und Off-Chain-Ausführungen haben die Netzwerkkapazität massiv erweitert und gleichzeitig die Gebühren gesenkt. Ein Großteil des DeFi- und NFT-Wachstums wäre ohne diese Skalierungsebene kaum denkbar gewesen.

Spannend ist nun, dass dieser Ansatz zunehmend auch im Bitcoin-Ökosystem diskutiert wird. Lange galt Bitcoin primär als Wertaufbewahrungsmittel. Doch mit modernen Layer-2-Architekturen könnte sich das Narrativ verschieben – hin zu mehr Funktionalität, höherer Geschwindigkeit und breiterer Entwicklerbasis.

Ein Projekt, das aktuell Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Bitcoin Hyper. Die Layer-2-Lösung verbindet Elemente aus dem Bitcoin-Netzwerk mit der Solana Virtual Machine, um schnelle Ausführungen und Entwicklerfreundlichkeit zu kombinieren. Über eine Bridge-Struktur werden Layer-1-Bitcoin und Layer-2-Anwendungen verknüpft, ergänzt durch den Einsatz von Zero-Knowledge-Proofs für Sicherheit und Effizienz.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Im laufenden Presale wurden bereits über 31,6 Millionen US-Dollar eingesammelt – ein Zeichen für hohe initiale Nachfrage. Zusätzlich wird ein Staking-Modell mit aktuell rund 38 % APY angeboten. Durch gestaffelte Presale-Preissteigerungen können frühe Investoren theoretisch Buchgewinne aufbauen, während Staking-Erträge als eine Art Renditepuffer fungieren.

Sollte sich der Layer-2-Ansatz im Bitcoin-Ökosystem etablieren, könnte das nicht nur die Nutzbarkeit erhöhen, sondern auch strukturell neue Nachfrage nach nativen Bitcoins erzeugen. Das wäre dann klar bullisch für HYPER und untermauert die positive Bitcoin Hyper Prognose. Hier steigt der Preis bereits heute das nächste Mal.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale