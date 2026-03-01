Bitcoin Prognose: BTC trotzt Kriegsschock, PMI deutet Bullenzyklus an

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin erlebt massiven Rebound nach Iran-Krieg.

PMI deutet neue Expansion der US-Wirtschaft an.

Korrelation zwischen PMI und Bitcoin indiziert neuen Bullenmarkt.

Der gestrige Handelstag hatte es in sich. Nach den Meldungen über eine militärische Eskalation zwischen den USA, Israel und dem Iran reagierten die Märkte umgehend – und besonders deutlich war die Bewegung bei Bitcoin. Während klassische Börsen noch geschlossen waren, spiegelten die rund um die Uhr geöffneten Kryptomärkte sofort die neue Risk-Off-Stimmung wider. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu einem massiven Abverkauf, Liquidationen nahmen zu, die Volatilität explodierte.

Geopolitische Unsicherheit, steigende Risikoaversion und die Angst vor einer weiteren Eskalation sorgten für Druck auf sämtliche Risikoassets – allen voran Kryptowährungen.

Doch der zweite Teil des Tages zeichnete ein anderes Bild. Nach dem scharfen Einbruch folgte ein ebenso dynamischer Rebound. Käufer nutzten die Schwächephase konsequent, Short-Positionen wurden eingedeckt, und Bitcoin arbeitete sich Schritt für Schritt nach oben. Am Ende des Tages notierte die größte Kryptowährung sogar höher als zum Zeitpunkt der ersten Eskalationsmeldungen.

Diese Preisstruktur deutet auf bemerkenswerte Resilienz hin. Trotz anhaltender Unsicherheiten verharrt Bitcoin weiterhin in seiner etablierten Range – doch die schnelle Stabilisierung unterstreicht, dass strukturelle Nachfrage vorhanden ist und geopolitische Schocks derzeit nicht automatisch einen Trendbruch erzwingen. Was zeigt uns die Bitcoin Prognose?

Bitcoin Analyse: PMI-Signal – kommt jetzt die wirtschaftliche Trendwende?

Parallel zur geopolitischen Lage rückte eine andere Kennzahl in den Fokus: der jüngste Einkaufsmanagerindex (PMI). Der PMI misst die wirtschaftliche Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor. Werte über 50 signalisieren Expansion, Werte unter 50 eine Kontraktion. Historisch gilt der PMI als Frühindikator für den Konjunkturzyklus – und damit auch für Liquiditätsbedingungen an den Finanzmärkten.

Der jüngste Wert von 57,7 überraschte deutlich positiv – der höchste Stand seit Mai 2022. Mehrere Analysten betonen, dass typische wirtschaftliche Expansionsphasen, gemessen am ISM PMI, im Schnitt rund 2,3 bis 2,6 Jahre andauern. Nach der längsten Kontraktionsphase in der Geschichte des Index könnte nun ein neuer Expansionszyklus beginnen. Diese Interpretation wird von Marktbeobachtern wie Sminston With gestützt, der darauf hinweist, dass expansive PMI-Phasen historisch häufig mit steigenden Risikoassets einhergingen.

A typical economic expansion per PMI is ~ 2.3 – 2.6 years long. We may now be coming OUT of the longest PMI contraction in the index's history. New Fed chair, regulatory clarity, war, Bitcoin extremely oversold, MASSIVE money printing soon – what do you think happens next? – -… pic.twitter.com/lMUC3AjbR9 — Sminston With 👁 (@sminston_with) February 28, 2026

Auch Michaël van de Poppe ordnet die Daten als konstruktiv ein. Zwar bedeute ein einzelner starker PMI-Wert nicht automatisch eine sofortige Rally bei Bitcoin, doch er liefere einen Hinweis darauf, dass sich die Wirtschaft möglicherweise am Beginn eines neuen Aufschwungs befindet. Für viele Investoren wäre dies ein Argument, Risikoallokationen wieder zu erhöhen – insbesondere in Aktien und Kryptowährungen – während klassische Safe-Haven-Assets wie Gold an relativer Attraktivität verlieren könnten.

Quite good actually; The recent read on PMI gave a big outlier: 57.7 The highest read since May '22. It doesn't say that we immediately need to pump with #Bitcoin or whatsoever, although it gives an indication of where the economy and markets are going to. The good side, and… — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 28, 2026

Korrelation mit Bitcoin: Beginnt ein neuer Krypto-Zyklus?

Die spannende Frage lautet nun: Wie stark ist die Verbindung zwischen PMI-Zyklen und Bitcoin? In Phasen wirtschaftlicher Expansion verbessern sich in der Regel Gewinnperspektiven, Kreditbedingungen lockern sich, und die Risikobereitschaft steigt. Historisch profitieren davon vor allem Growth-Aktien und spekulativere Assets – darunter auch Kryptowährungen.

Sollte sich die wirtschaftliche Dynamik tatsächlich nachhaltig verbessern, könnte dies mittelfristig Rückenwind für Bitcoin bedeuten. Ein steigender PMI signalisiert nicht nur höhere Produktion, sondern oft auch wachsende Liquiditätserwartungen.

Marktteilnehmer spekulieren zudem, dass eine konjunkturelle Stabilisierung den geldpolitischen Handlungsspielraum der US-Notenbank verändern könnte – insbesondere, falls Wachstum und Inflation wieder anziehen.

Gleichzeitig mahnen einige Beobachter zur Vorsicht. Ein einzelner Datenpunkt macht noch keinen Trend. Entscheidend wird sein, ob sich der PMI in den kommenden Monaten über der Expansionsschwelle stabilisiert. Sollte dies gelingen, könnte tatsächlich ein neuer makroökonomischer Zyklus beginnen – mit potenziell positiven Auswirkungen auf Bitcoin. Wer in 2026 Kryptowährungen kaufen möchte, behält auch diesen Faktor im Blick.