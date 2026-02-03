Ethereum Prognose: BitMine setzt weiter auf ETH und argumentiert mit starken Netzwerkdaten

Das Wichtigste in Kürze

BitMine stockte seine Ethereum-Bestände trotz heftiger Kurseinbrüche weiter auf und verweist dabei auf starke Fundamentaldaten im Netzwerk.

Die täglichen Transaktionen und aktive Adressen erreichten zuletzt neue Höchststände, was laut Tom Lee im Widerspruch zur aktuellen Preisentwicklung steht.

Technisch bleibt der ETH-Kurs jedoch unter Druck, wobei vor allem der Bereich um 2.300 USD eine entscheidende Unterstützungszone darstellt.

BitMine-Chairman verweist auf starke Fundamentaldaten bei Ethereum

Während der Ethereum-Kurs im Rahmen der jüngsten marktweiten Korrektur auf ein Mehrmonatstief fiel, setzt das DAT-Unternehmen BitMine weiterhin auf unnachgiebige Akkumulation.

Für Tom Lee, Forschungsleiter bei Fundstrat, ist die Schwäche Ethereums eher auf das Fehlen von Hebelwirkung und die Goldpreisrallye als auf sich verschlechternde Fundamentaldaten zurück.

In dem Sinne hat er die BitMine-Bestände während des jüngsten Kursrückgangs weiter aufgestockt und bezeichnete aktuelle Niveaus angesichts der seiner Ansicht nach sich verbessernden Netzwerkfundamentaldaten als „attraktiv“. Er erklärte:

„BitMine hat kontinuierlich nachgekauft, da wir diesen Kursrückgang angesichts der sich verbessernden Fundamentaldaten als attraktiv betrachten. Unserer Ansicht nach spiegelt der Preis nicht den hohen Nutzen von Ether als Finanzwesen der Zukunft wieder.“

Damit hat Lee nicht unrecht: Denn obwohl der Preis im vergangenen Monat heftige Rückgänge verzeichnete, stiegen die täglichen Ethereum-Transaktionen mit 2,5 Millionen auf neue Höchststände.

Auch die Zahl der aktiven Adressen erreicht mit 1 Millionen Nutzer pro Tag jüngst Rekordwerte.

Der BitMine-Chairman zog Parallelen zu früheren Krypto-Abschwüngen, wo die On-Chain-Aktivität ebenfalls nachließ, und betonte, dass die aktuelle Kursschwäche eher auf nicht-fundamentale Faktoren zurückzuführen sei.

Buchverluste über 6,9 Milliarden US-Dollar: Tom Lee bleibt gelassen

Nach aktuellen Daten beläuft sich das Gesamtvermögen von BitMine auf rund 10,7 Milliarden US-Dollar:

Dazu zählen 4.285.125 Ether, 193 Bitcoin, eine Beteiligung an Beast Industries im Wert von 200 Millionen US-Dollar, Anteile an Eightco Holdings in Höhe von 19 Millionen US-Dollar sowie 586 Millionen US-Dollar in Cash.

Parallel dazu setzt das Unternehmen seine Ether-Bestände im Staking ein und erzielt damit eine jährliche Rendite von rund 2,81 Prozent.

Die liquiden Mittel hingegen werden überwiegend in Geldmarktinstrumenten gehalten und erwirtschaften durchschnittliche Renditen zwischen 3,5 und 3,9 Prozent.

BitMine weist derzeit keine ausstehenden Verbindlichkeiten auf. Nach Einschätzung von Lee versetzt diese Kapitalstruktur das Unternehmen in die Lage, auch stärkere Marktschwankungen zu überstehen und zugleich laufende Erträge zu generieren.

Da weder Kreditverpflichtungen noch andere vertragliche Beschränkungen bestehen, sieht er zudem keinen Zwang zu kurzfristigen ETH-Verkäufen. Tatsächlich setzte BitMine seinen Akkumulationskurs zuletzt fort:

Erst in der letzten Woche erwarb das Unternehmen weitere 41.788 Coins und setzte damit seine Serie wöchentlicher Zukäufe fort. Ungeachtet dessen bleibt festzuhalten, dass BitMine aktuell auf nicht realisierten Verlusten von mehr als 6,9 Milliarden US-Dollar sitzt!

Der ETH-Kurs im Überblick: Diese Zonen entscheiden über den weiteren Verlauf

Während der Markt für digitale Währungen am Montag heftige Rücksetzer erlebte und neben führenden Altcoins auch Bitcoin auf 7-Tage-Basis um knapp 14 Prozent nachgab, sieht das Bild heute minimal besser aus:

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert Ethereum bei 2.270 US-Dollar, was der tiefste Stand seit Juli 2025 ist und einem Rückgang von 0,2 Prozent in 24 Stunden sowie 21,7 Prozent auf 7-Tage-Basis entspricht.

Ein Blick auf den 4H-Chart zeigt, dass der Kurs dynamisch unter den seit Anfang November bestehenden Seitwärtstrend gebrochen ist und nun mit dem 2025-Support (orange) kämpft.

Sollte die baldige Rückeroberung dieser Zone ausbleiben, rechne ich im Rahmen marktweiter Abverkäufe auch bei Ethereum mit Rücksetzern in Richtung 2.125 bzw. 1.950 US-Dollar.

Vorsichtig bullisch wird der Kurs erst mit Überschreitung der 2,800-USD-Marke (rosa), die zugleich das untere Band des seitwärts gerichteten Trendkanals darstellt. Die Liquidations-Heatmap von Coinglass unterstreicht das volatile Marktumfeld:

Liquidationsdaten zeigen nämlich, dass es im Bereich von 2.300 sowie 2.250 US-Dollar alleine auf der Handelsbörse Binance zu Liquidierungen von jeweils 35 Millionen US-Dollar kommt.

