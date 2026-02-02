Krypto Prognose: Ethereum zum Preis von 2.200 Dollar – Ist das der Boden oder nur die Ruhe vor dem nächsten Schock?

Das Wichtigste in Kürze

Dabei fällt die extreme Polarisierung der Marktstimmung auf. Während einige Anleger das aktuelle Preisniveau als eine langfristige Einstiegschance sehen, warnen andere vor einer möglichen Wiederholung der Strukturen früherer Bärenmärkte. Diese Spannung zeigt sich nicht nur im Kursverlauf, sondern auch in technischen Indikatoren, Volumenprofilen und der gesamten Marktpsychologie.

📉 TOM LEE FINALLY NAILED AN ETH PRICE PREDICTION After years of calling for $9k ETH and $250k BTC, Lee finally nailed a target.$ETH is now trading around $2.4k, a level Lee said, "Ethereum would touch and mark the bottom." Lee maintains that once the metals rally cools,… pic.twitter.com/gqwLkUjnGY — Coin Bureau (@coinbureau) February 1, 2026

2.400 US-Dollar als entscheidende Zone für Ethereum

Das Kursniveau von etwa 2.400 US-Dollar wird von zahlreichen Analysten als mögliche Bodenregion angesehen. Diese Bewertung beruht auf der historischen Bedeutung dieser Zone und nicht auf kurzfristigen Hoffnungen. In den vergangenen Marktphasen hatte dieser Bereich die Funktionen einer Unterstützung und eines Widerstands inne. Zonen dieser Art sind besonders wichtig, weil große Marktakteure ihre Positionen dort anpassen.

The Chances of $ETH Retesting it's Previous Swing Low are Becoming Increasingly Likely. 📉 Price has broken down below the 50 Week EMA and now sotting at $2.4K. 💥#Ethereum pic.twitter.com/13w5jJaajd — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) February 1, 2026

Ethereum ist zuletzt, technisch gesehen, unter die 50-Wochen-EMA-Linie gefallen. Für zahlreiche institutionelle Marktteilnehmer fungiert dieser gleitende Durchschnitt als Trendfilter für den mittelfristigen Zeitraum. Alles, was darunter liegt, wird oft als Zeichen von Schwäche angesehen. Der Kurs steht jedoch gleichzeitig an einer langfristigen Unterstützungsstruktur, die in den vergangenen Zyklen oft eine Trendwende einleitete.

Die Interaktion dieser Signale erzeugt Unsicherheit. Während der EMA Bruch als Zeichen für anhaltenden Druck gilt, zeigt die Stabilisierung um die 2.400 US-Dollar jedoch, dass Käufer aktiv sind.

Die Bedeutung der technischen Indikatoren

Ein weiterer entscheidender Punkt ist, wie sich Ethereum im Vergleich zu den Fibonacci-Niveaus verhält. Der Wochenabschluss war gerade noch oberhalb des 0.382 Retracements einer größeren Aufwärtsbewegung. In der technischen Analyse wird dieses Niveau häufig als die letzte Bastion der Bullen während einer gesunden Marktrücksetzung angesehen.

With so much bearishness, I needed to re-evaluate my $ETH position.$ETH just closed the week right above the 0.382 fib level – and as long as it holds, I think we head up for a second top. (based on the 2021 fractal.) Adding more, don't miss out! pic.twitter.com/VAVVYfy90A — Bryant (@TheSkayeth) February 2, 2026

Solange Ethereum dieses Level bewahrt, bleibt das Szenario eines zweiten Hochs technisch gesehen intakt. Historische Fraktale aus 2021 weisen ein ähnliches Muster auf. Nach einer starken Korrektur und einer Zeit voller großer Skepsis erlebte der Markt damals eine neue Rallye, die zu einem finalen Hoch führte.

Solche Vergleiche sollte man allerdings mit Vorsicht betrachten. Märkte sind nicht identisch in ihren Wiederholungen. Trotz dieser Einschränkungen nutzen viele Trader Fraktale, um Wahrscheinlichkeiten zu erstellen und ihre Positionierung entsprechend anzupassen.

Die Warnungen vor einer tieferen Korrektur häufen sich, obwohl die genannten Unterstützungsfaktoren vorhanden sind. Einige Marktbeobachter sehen die Chance, dass wir frühere Swing Lows erneut testen, als immer wahrscheinlicher an. Wenn Ethereum nachhaltig unter die aktuelle Zone fällt, könnten Bereiche um 2.200 US-Dollar oder tiefer angesteuert werden.

Ein kurzer Besuch in diese Region wurde bereits festgestellt und hat große Unruhe verursacht. In Phasen erhöhter Volatilität sind solche schnellen Bewegungen oft zu beobachten, besonders bei großen Marktkapitalisierungen. Dies sehen viele Anleger als Hinweis darauf, dass der Markt noch nicht vollständig bereinigt ist.

Die Volatilität, die wir in diesen Phasen erleben, ist jedoch ein Zeichen für die Übergangszeiten zwischen einem Bärenmarkt und der Bildung einer neuen Aufwärtsstruktur. Oftmals sind große Ausschläge dazu da, schwache Hände aus dem Markt zu entfernen, bevor sich ein nachhaltiger Trend entwickeln kann.

Marktpsychologie: Furcht begegnet antizyklischen Käufen

Die Marktpsychologie bietet ein klassisches Bild, wenn man genauer hinschaut. Die Stimmung ist größtenteils negativ, da viele Privatanleger verunsichert sind oder ihre Positionen verringert haben. Langfristige Böden sind historisch gesehen selten in Phasen der Euphorie zu finden. Sie entstehen meistens dann, wenn Hoffnung rar ist.

WAKING UP TO SEE $ETH AT $2,200 MADE ME WONDER IF WE'RE INTO BULLRUN VOLATILITIES ON BIG CAPS. pic.twitter.com/XvgdpmvvHE — Bucchis BigJ (@BucchisBigJ) February 2, 2026

Es ist interessant, dass die Daten nahelegen, dass Veteranen der Märkte diese Phasen genau nutzen, um ihre Positionen schrittweise zu erweitern. Ein wesentlicher Bestandteil erfolgreicher Investmentstrategien ist es, antizyklisch zu handeln. Aber man braucht Geduld und die Fähigkeit, kurzfristige Verluste zu ertragen.

Die Analyse, wie die Marktstimmung, die technische Struktur und die On-Chain-Daten zusammenwirken, erfolgt regelmäßig auf coinspeaker.de. In Übergangsphasen ist es besonders hilfreich, alles im Blick zu haben, um emotionale Entscheidungen zu vermeiden.

Das Makro Umfeld und seine Relevanz für Ethereum

Das makroökonomische Umfeld ist neben der reinen Charttechnik ebenfalls von großer Bedeutung. Ein großer Teil des Kapitals wurde in den letzten Monaten in traditionelle sichere Häfen wie Edelmetalle investiert. Durch diese Rotation wurde die Liquidität des Kryptomarkts verringert.

Ethereum könnte davon profitieren, wenn dieser Trend nachlässt. In der Geschichte hat Krypto tendenziell die Verzögerungen gegenüber anderen Risiko Assets aufgeholt. Das sogenannte Closing the Gap Szenario wird von einigen Marktbeobachtern als ein mögliches mittelfristiges Szenario beschrieben.

Es ist entscheidend zu unterstreichen, dass solche Fortschritte nicht linear sind. Kurze Erholungsphasen sind oft von weiteren Rücksetzern begleitet. Es ist genau dieses Umfeld, das die Unsicherheit erzeugt, welche wir momentan im Markt beobachten.

Bullrun Schwankungsanfälligkeit oder strukturelle Schwäche

Die letzten schnellen Aufwärtsbewegungen von Ethereum haben bei vielen Investoren Erinnerungen an vergangene Bullruns geweckt. In Aufwärtsphasen erleben große Coins oft heftige Schwankungen, bevor sie ihren Trend fortsetzen. Zur selben Zeit können ähnliche Bewegungen auch die Vorboten einer weiteren Abwärtsdynamik sein.

Der Unterschied ist der Kontext. Solange Ethereum die wichtigen Unterstützungslevels hält und wir kein signifikantes Volumenminus sehen, bleibt das bullische Szenario bestehen. Ein deutlicher Bruch dieser Zonen würde das Bild hingegen stark verschlechtern.

Deshalb ist es für Trader und Investoren eine Herausforderung. Es ist wichtiger, Risiken zu steuern und Szenarien zu erstellen, als den exakten Tiefpunkt zu treffen.

Ethereum bleibt unabhängig von kurzfristigen Preisschwankungen fundamental stark positioniert. Als die führende Smart Contract Plattform ist es das Fundament für große Teile des dezentralen Finanzsystems. Die langfristige These wird durch Layer-2-Lösungen, das Interesse von Institutionen und technologische Fortschritte gestärkt.

An dieser strukturellen Rolle ändern sich kurzfristige Kursbewegungen nichts. Langfristig orientierte Anleger sollten weniger auf den perfekten Einstiegszeitpunkt achten, sondern vielmehr auf die Überzeugung, dass sich die Entwicklung langfristig positiv gestalten wird.

Weitere Hintergrundanalysen zu Ethereum, Marktzyklen und technischen Schlüsselzonen sind regelmäßig auf coinspeaker.de verfügbar, wo kurzfristige Marktbewegungen immer in einen größeren Kontext eingeordnet werden.