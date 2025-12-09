Ethereum Prognose: BlackRocks neuer Staking-Fonds trifft auf ETF-Outflows

Das Wichtigste in Kürze

BlackRock führt mit dem iShares Staked Ethereum Trust sein erstes US-Finanzprodukt ein, das institutionellen Anlegern Staking-Erträge und ETH-Exposure zugleich bietet.

Trotz des neuen Fonds verzeichneten Ethereum-ETFs im Dezember erhebliche Outflows von über 200 Millionen US-Dollar, angeführt von BlackRock selbst.

Parallel dazu notiert der Kurs der führenden Smart-Contract-Plattform bei rund 3.130 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,3 Prozent in 24 Stunden sowie einem Anstieg von 3,75 Prozent in 7 Tagen entspricht.

BlackRock reicht bei der SEC einen Antrag für den ersten Ether-Staking-Fonds ein

BlackRock treibt seinen Expansionskurs in Richtung digitale Assets weiter voran und hat mit dem iShares Staked Ethereum Trust nun erstmals ein Produkt in den USA vorgestellt, das institutionellen Anlegern direkten Zugang zu Staking-Erträgen bietet.

Der Trust soll auf dem bestehenden11-Milliarden-USD-Ethereum-Fonds des Unternehmens aufbauen und BlackRocks Antwort auf die wachsende Nachfrage nach renditebringende Krypto-Anlagen sein.

Laut dem am 5. Dezember veröffentlichten Prospekt soll der Trust sowohl die Preisentwicklung von Ether abbilden als auch Erträge aus dem Staking eines Teils der Bestände generieren.

Diese Staking-Rewards sollen den Nettoinventarwert erhöhen, während BlackRock regulatorische und operationelle Risiken weiterhin als relevante Faktoren bezeichnet.

Sicherheit und Drittanbieter: So setzt BlackRock seinen neuen Staking-ETF um

Um Gefahren zu minimieren und institutionelle Standards zu erfüllen, setzt BlackRock auf eine mehrschichtige Verwahr- und Administrationsstruktur:

Coinbase Custody Trust Company dient als primärer ETH-Custodian, BNY Mellon übernimmt die Cash-Verwahrung und Administration, während Anchorage Digital Bank als zusätzlicher regulierter Verwahrer fungiert.

Unterstützt wird das Setup durch BlackRock Fund Advisors als Trustee und iShares Delaware Trust Sponsor LLC als Sponsor des Produkts. Die Struktur soll robuste Aufsicht, Redundanz und ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten.

Der Trust wird keine eigenen Validatoren betreiben, sondern auf ausgewählte Drittanbieter zurückgreifen, deren Performance und Zuverlässigkeit fortlaufend bewertet wird.

Geplant ist eine kontinuierliche Ausgabe von Anteilen sowie eine Notierung an der NASDAQ unter dem Ticker „ETHB“.

Mit seinem Schritt positioniert sich BlackRock strategisch im entstehenden Markt institutionell konformer Staking-Produkte und ermöglicht so die zunehmende Verschiebung hin zu yield-basierten Digital-Asset-Investments.

Fonds-Nachfrage verpufft: Über 200 Millionen USD Outflows im Dezember

Doch während BlackRock sein Produktportfolio ehrgeizig erweitert, zeigen Daten von Farside Investors, dass Ethereum-ETFs in der letzten Handelswoche wieder vermehrt Kapitalabflüsse verzeichneten.

Ende November waren die Mittelflüsse noch positiv, angeführt von BlackRocks ETHA-ETF, der innerhalb einer Woche satte 220 Millionen US-Dollar einsammelte. Im Dezember hingegen hat sich der Trend wieder umgekehrt:

Seit Monatsanfang kam es an vier von sechs Handelstagen zu Kapitalabflüsse über 200 Millionen US-Dollar, wobei auch hier BlackRock die Mittelabflüsse mit rund 150 Millionen USD anführte.

Obwohl die abflachende Dynamik sinkendes Anlegerinteresse andeutet, dürfen wir nicht vergessen, wie schnelllebig der Markt ist. Sollte es bei Bitcoin und Ether zu Preisanstiegen kommen, denke ich, dass auch die in den USA gelisteten Krypto-Fonds schnell nachziehen werden.

Der Ethereum-Kurs im Überblick

Während Ethereum-ETFs in der vergangenen Woche verstärkt Kapitalabflüsse verzeichneten und BlackRock gleichzeitig mit dem ersten Ethereum-Staking-Fonds an den Start geht, ist der ETH-Kurs stark von kurzfristiger Volatilität gekennzeichnet.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der Kurs der führenden Smart-Contract-Plattform bei rund 3.130 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,3 Prozent in 24 Stunden und einem Anstieg von 3,75 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Damit befindet sich der ETH-Kurs nicht nur über den zentralen Widerständen bei 2.850 und 3.000 US-Dollar, sondern zugleich auch über dem 21-Tage-EMA bei 2,980 USD (türkis).

Sollte Bitcoin in den nächsten Tagen Kurs-Momentum aufweisen, könnte auch Ethereum von dieser Dynamik profitieren und in Richtung 3.400 USD marschieren. Demgegenüber steigt die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Korrekturen, wenn ETH unter den 2.850-USD-Widerstand fällt.

