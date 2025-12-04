[LIVE] Ethereum: Kursupdates, ETH-Fonds, und aktuelle News im Live-Ticker!

Das Wichtigste in Kürze

Nach Nettoabflüssen von über 1,5 Milliarden US-Dollar im November zeigen die Ethereum-ETFs zuletzt wieder leichte, aber uneinheitliche Zuflüsse.

Parallel dazu ist der ETH-Kurs in wenigen Tagen um über 15 Prozent gestiegen und notiert wieder oberhalb wichtiger technischer Marken.

Hohe Liquidierungen und potenzielle Rücksetzer im Bereich um 3.130 US-Dollar verdeutlichen jedoch, dass die Erholung weiterhin fragil bleibt.

Ethereum-ETFs verzeichnen leichte Mittelzuflüsse: Trendwende voraus?

Während die in den USA gelisteten Ethereum-ETFs vor allem seit Mitte 2025 für massive Kapitalzuflüsse verantwortlich waren und zeitweise nicht nur die Bitcoin-ETF-Inflows übertrafen, sondern auch die massive „Aufholrallye“ von Ethereum maßgeblich stützten, ist die Nachfrage in den letzten Wochen stark geschwankt.

Im November kam es zu enormen und beinahe konsequenten Nettokapitalabflüssen über 1,5 Milliarden USD, wobei der ETHA-ETF von BlackRock wie üblich die Liste anführte.

Gleichzeitig brach der Ethereum-Kurs im selben Zeitraum um 31 Prozent ein, was die Panik vieler Anleger nur noch verstärkte. Doch mit dem jüngsten Marktaufleben haben sich auch die Mittelflüsse in Krypto-ETFs umgekehrt:

Während Bitcoin in den letzten 10 Tagen an lediglich drei Tagen Kapitalabflüsse verzeichnete, sieht das Bild bei Ethereum sehr ähnlich aus. In den letzten 10 Handelstagen kam es an 4 Handelstagen zu Outflows über 490 Millionen USD, während die restlichen 6 Tage knapp 508 Mio. USD einsammeln konnten.

Damit zeigt sich ein durchwachsenes Muster: Obwohl die Krypto-ETFs im Vergleich zu vergangenen Hype-Phasen klar unterdurchschnittlich performen, flacht der massive Verkaufsdruck der letzten Wochen allmählich ab. Lies hier unsere Ethereum-Prognose!

Der Ethereum-Kurs steigt über 3.200 USD: Trendumkehr voraus?

Während Bitcoin seit Wochenstart solides Kurswachstum über 10,8 Prozent erzielen konnte, notiert auch Ethereum gerade auf dem höchsten Stand seit drei Wochen. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels kostet ein Ether knapp 3.180 USD, was einem Anstieg von 16,8 Prozent im selben Zeitraum entspricht.

Damit befindet sich der ETH-Kurs wieder oberhalb der wichtigen 2.850-USD-Marke (orange) sowie dem 21-Tage-EMA bei 2.990 USD (türkis), was einer kurzfristigen Trendstruktur aus höheren Hochs und höheren Tiefs entspricht und erst einmal ein positives Lebenszeichen ist.

Ein Blick auf Coinglass dämpft die Stimmung jedoch: Der Liquidations Heatmap von Coinglass zufolge könnte es bei 3,130 US-Dollar erneut zu vermehrter Volatilität kommen, da hier knapp 70 Millionen US-Dollar liquidiert werden.

Im Interesse zentraler Akteure ist es also gut möglich, dass Ethereum noch einmal kurz auf jenes Niveau fällt, ehe sich die Erholungsrallye dieser Woche weiter fortsetzt.

Unterdessen zeigen Daten von Coinglass, dass es am Kryptomarkt seit Wochenstart zu marktweiten Liquidierungen weit über eine Milliarden US-Dollar kam, wobei anfangs Long-Positionen mit 850 Millionen USD dominierten.

Seit Dienstag sind aber auch die Short-Liquidierungen auf über 650 Millionen USD gestiegen. Erfahre hier du, wie du Ethereum kaufen kannst!

