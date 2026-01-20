Ethereum Prognose: Droht ein Bruch der 3.000-USD-Marke?

Das Wichtigste in Kürze

Der Ethereum-Kurs verlor zuletzt an Momentum und zeigt auf dem 4-Stunden-Chart eine bärische Marktstruktur.

Gleichzeitig droht ein Bruch der Unterstützung um 3.050 US-Dollar, was weitere Abverkaufe auf das untere Band des Seitwärtskanals begünstigt.

Demgegenüber erreichen die im Netzwerk gestakten Ether neue Höchststände, was kurzfristigen Verkaufsdruck reduziert und die Marktstabilität nachhaltig stärkt.

Ethereum-Kurs: Das Potenzial einer Korrektur unter 3.000 US-Dollar steigt!

Genau wie Bitcoin ist auch der Ethereum-Kurs zum Wochenauftakt stark eingebrochen und notiert zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels bei rund 3.125 US-Dollar, was einem Rückgang von 2,49 Prozent in 24 Stunden entspricht.

Ein Blick auf den 4H-Chart offenbart kurzfristig ein ernüchterndes Bild: Während Ethereum in der zweiten Dezemberwoche noch auf 3.400 US-Dollar stieg, konnte der Kurs jenes Niveau (trotz positiver Marktdynamik) in der letzten Handelswoche nicht übertreffen.

Damit bleibt die kurzfristige Marktstruktur eher bärisch als bullisch. Bestätigt wird dieses Bild durch den jüngsten Bruch des 21-Tage-EMA bei rund 3.170 US-Dollar (weiß), der zuvor als dynamische Unterstützung fungierte.

Sollte sich der Verkaufsdruck im Gesamtmarkt in den kommenden Tagen fortsetzen, dürfte auch Ethereum weiter unter Druck geraten. Zentral bleibt dabei allerdings die Unterstützungszone um 3.050 US-Dollar:

Ein Bruch darunter begünstigt Abverkäufe in Richtung des unteren Trendkanals (orange), wohingegen ein positiver Marktimpuls Kursziele um 3.200 US-Dollar in den Fokus rückt. So kannst du Ethereum mit PayPal kaufen!

Die im ETH-Netzwerk gesperrten Coins erreichen neue Höchststände!

Ein neuer Bericht der Blockchain-Analysefirma Santiment offenbart neue Rekordwerte im Ethereum-Ökosystem:

Jene Daten zeigen, dass die Ether-Menge im offiziellen Proof-of-Stake-Einzahlungsvertrag in den letzten 12 Monaten um satte 38 Prozent auf 77,85 Millionen Coins gestiegen ist, was einem Marktwert von über 256 Milliarden USD entspricht und 46,59 Prozent des gesamten Umlaufangebots ausmacht.

📊 The official Ethereum Proof-of-Stake deposit contract (formerly the "Beacon Chain" wallet) now holds 77.85M $ETH worth just over $256B, rising by 38.4% coins held in the past year. 💸 Its purpose is to hold ETH that has been staked by validators to secure the Ethereum… pic.twitter.com/FNf43AmSOb — Santiment (@santimentfeed) January 17, 2026

Diese Entwicklung unterstreicht das langfristige Vertrauen von institutionellen und privaten Akteuren in Ethereum. Parallel dazu hat auch die insgesamt aktiv gestakte Menge an Ether ein neues Allzeithoch erreicht.

Laut Daten von Validatorqueue sind derzeit rund 35,97 Millionen ETH im Staking eingesetzt, was knapp 30 Prozent des liquiden Angebots oder 118 Milliarden US-Dollar entspricht.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die wachsende institutionelle Beteiligung. So begann etwa BitMine Immersion Technologies kürzlich damit, Coins im Wert von 219 Millionen US-Dollar direkt in den Proof-of-Stake-Vertrag einzubringen.

Dieser Schritt verdeutlicht, dass Ethereum-Staking zunehmend als strategisches Instrument zur langfristigen Kapitalallokation genutzt wird. Auch Validator-Daten bestätigen den positiven Trend und zeichnen ein klares Bild:

Das Ethereum-Validator-Netzwerk umfasst inzwischen rund 976.500 aktive Validatoren. Zusätzlich warten etwa 2,57 Millionen ETH in der Entry-Queue auf ihre Aktivierung.

Gleichzeitig liegt die Exit-Queue mit lediglich 32 Validatoren auf einem historischen Tiefstand, was ein deutlicher Hinweis auf die geringe Abwanderungsbereitschaft bestehender Staker ist.

Warum Staking-Rekordwerte der Stabilität von Ethereum zugutekommen könnten

Da im Staking gebundene Ether (anders als bei normalen Einzeladressen) nicht kurzfristig an Börsen transferiert werden können, markiert die aktuelle Staking-Entwicklung einen potenziell wichtigen Wendepunkt für den Markt:

Kommt es bei Ethereum zu einem stärkeren Kursanstieg, sind Staker nicht in der Lage, ihre Positionen sofort aufzulösen und Gewinne zu realisieren. Abhebungen unterliegen festen, protokollseitig definierten Auszahlungsfristen, wodurch Verkaufsdruck strukturell begrenzt bleibt.

Vor diesem Hintergrund relativiert sich auch die häufig geäußerte Sorge, die Größe der Proof-of-Stake-Vertragsadresse stelle ein akutes Liquiditätsrisiko dar.

Selbst bei deutlichen Kursrückgängen wäre ein massenhafter Abzug der gestakten ETH nur schrittweise möglich, was die Stabilität des Marktes zusätzlich unterstützt.

Lies hier unsere Ethereum Prognose für 2026!