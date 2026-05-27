Ethereum unter Druck: Tom Lee setzt auf Russell-1000-Katalysator

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum konsolidiert derzeit in einer Korrekturspanne, wobei sich 2.000 US-Dollar als das entscheidende Unterstützungsniveau herauskristallisiert haben, das Analysten wie Lee genau beobachten.

Lee bezeichnete diese Zone als potenziellen Punkt für erzwungene Liquidationen – eher ein „gesundes Ausbluten“ als ein struktureller Zusammenbruch.

Diese Einordnung ist wichtig: Sie impliziert, dass die aktuelle Schwäche im Framework von Fundstrat eher als Konsolidierung denn als Distribution gewertet wird.

Ethereum steht aktuell unter Verkaufsdruck, da sich das Interesse institutioneller Anleger zunehmend auf Aktien-Proxys statt auf den direkten Asset-Kauf verlagert. Tom Lee von Fundstrat hat darauf hingewiesen, dass Bitmine Immersion Technologies (BMNR), das faktisch als börsennotiertes Ethereum-Treasury-Vehikel fungiert, auf der vorläufigen Liste für den FTSE Russell Index steht. Laut Lee könnte die Aktie aufgrund ihrer Marktkapitalisierung von 10,15 Milliarden US-Dollar zum Handelsschluss am Freitag für die Aufnahme in den Russell 1000 qualifiziert sein.

Die Mindestschwelle für den Russell 1000 liegt bei 5,7 Milliarden US-Dollar, womit Bitmine diese Hürde deutlich überspringt. Lee merkte auf X an, dass viele aktive Fondsmanager ihre Käufe auf Titel im Russell 1000 beschränken. Zudem absorbieren passive Fonds und ETFs in der Regel bis zu 25 % der Marktkapitalisierung einer neu aufgenommenen Aktie.

Die Neuzusammensetzung der Indizes tritt nach Marktschluss am 26. Juni in Kraft. Ob diese institutionelle Pipeline tatsächlich in eine signifikante Nachfrage nach ETH mündet oder lediglich eine Aktie stützt, die im bisherigen Jahresverlauf bereits über 30 % an Wert verloren hat, bleibt abzuwarten. Diese Nachrichten über Bitmine trafen ein, während Ethereum mit einem minimalen Plus von 0,1 % seitwärts tendiert, nachdem die zweitgrößte Kryptowährung die wichtige Unterstützung bei 2.100 US-Dollar nach einem kurzen Einbruch zurückerobern konnte.

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Kann sich der Ethereum-Kurs am Key-Support erholen, während der Tom-Lee-Katalysator naht?

$ETH has now dropped below the $2,100 level.



Spot demand continues to weaken, and whales are selling.



It seems like Ethereum could make a new low way before Bitcoin. pic.twitter.com/3pVLx8S0yc — Ted (@TedPillows) May 26, 2026

Ethereum konsolidiert derzeit in einer Korrekturspanne, wobei sich 2.000 US-Dollar als das entscheidende Unterstützungsniveau herauskristallisiert haben, das Analysten wie Lee genau beobachten. Lee bezeichnete diese Zone als potenziellen Punkt für erzwungene Liquidationen – eher ein „gesundes Ausbluten“ als ein struktureller Zusammenbruch. Diese Einordnung ist wichtig: Sie impliziert, dass die aktuelle Schwäche im Framework von Fundstrat eher als Konsolidierung denn als Distribution gewertet wird.

Die Situation um BMNR verleiht dem Setup eine ungewöhnliche reflexive Dimension. ETH stagniert nahe der 2.200-Dollar-Marke, wobei die Korrelation mit anderen Altcoins zusätzlichen Gegenwind erzeugt. Bitmine hält Berichten zufolge eine Position, die etwa 4,37 % des gesamten ETH-Angebots entspricht. Daten von Yahoo Finance, die in Analystenkommentaren zitiert wurden, deuten darauf hin, dass das Unternehmen auf unrealisierten Verlusten von rund 8 Milliarden US-Dollar sitzt – ein Wert, der unterstreicht, wie eng die Performance der BMNR-Aktie an die Kursentwicklung von Ethereum gekoppelt ist.

Drei Szenarien erscheinen von hier aus plausibel:

Bull-Case: ETH verteidigt die 2.100-Dollar-Marke, die Aufnahme von BMNR in den Russell 1000 löst passive Zuflüsse aus und das Sentiment rund um das Ethereum-Treasury-Narrativ verbessert sich. Lees kurzfristiges Kursziel von 7.000 bis 9.000 US-Dollar bliebe damit aktuell.

Base-Case: ETH bewegt sich bis Juni in einer Range zwischen 2.100 und 2.300 US-Dollar, wobei die Index-Rekonstitution zwar ein moderater Katalysator für die Bitmine-Aktie ist, den ETH-Preis selbst aber nicht dramatisch beeinflusst.

Bear-Case: Wie in separaten Analysen skizziert, besteht eine reale Chance auf einen Rückfall in Richtung 1.500 US-Dollar, sollten sich die makroökonomischen Bedingungen verschlechtern und der Support bei 2.000 US-Dollar fallen. Langfristig hat Lee jedoch Ziele von 12.000 bis 22.000 US-Dollar und darüber hinaus im Visier, basierend auf einem Superzyklus der Tokenisierung – diese Ziele beziehen sich jedoch auf einen mehrjährigen Horizont.

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LiquidChain Presale setzt auf Infrastruktur-Nachfrage

Obwohl Tom Lee weiterhin extrem bullish bleibt, erinnert die Korrekturphase von ETH daran, dass das Halten von Spot-Positionen während volatiler Phasen belastend sein kann. Historisch gesehen lagen asymmetrische Chancen im Krypto-Sektor oft bei frühen Wetten auf die Infrastruktur. Diese Dynamik zieht derzeit Kapital in Richtung neuer Layer-Infrastrukturprojekte.

LiquidChain ($LIQUID) ist ein Projekt, das in diesem Kontext Aufmerksamkeit erregt. Als Layer-3-Infrastruktur für Cross-Chain-Liquidität konzipiert, vereint die Architektur von LiquidChain die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Ausführungsumgebung. Dieses „Deploy-Once, Access-All“-Design zielt auf das Problem der Fragmentierung ab, mit dem Entwickler über verschiedene Ökosysteme hinweg konfrontiert sind.

Der Presale-Preis liegt aktuell bei 0,01463 US-Dollar pro $LIQUID, wobei bereits über 807.000 US-Dollar gesammelt wurden. Zu den Kernmerkmalen gehören ein Unified Liquidity Layer, Single-Step Execution und eine verifizierbare Abwicklung. Frühere Berichte haben die Positionierung des Projekts innerhalb des breiteren Tokenisierungs-Narrativs bereits detailliert beleuchtet.