Worldcoin Prognose: Wie das Krypto-Projekt für die KI-Ära seine Identität verteidigt

Das Wichtigste in Kürze

Das Netzwerk nutzt hochpräzise Augenscans zur Erstellung einer fälschungssicheren digitalen Identität für jeden registrierten Nutzer.

Die Kryptowährung WLD fungiert als Gas-Token auf der eigenen Blockchain und dient gleichzeitig zur Belohnung der Netzwerkteilnehmer.

Eine drastische Verknappung der täglichen Token-Ausschüttung im Juli 2026 könnte den massiven Verkaufsdruck der vergangenen Monate spürbar lindern.

Technologie und Funktion des World-Netzwerks

Das Fundament des Projekts bildet die Identitätsprüfung mittels eines biometrischen Scanners namens Orb. Dieses kugelförmige Gerät erfasst das einzigartige Irismuster einer Person, um daraus einen verschlüsselten Code zu generieren.

Dieser sogenannte World-ID-Code beweist die Echtheit des Nutzers im Internet, ohne sensible persönliche Daten wie Namen oder Geburtsdaten preiszugeben.

Auf diese Weise löst das Netzwerk das wachsende Problem von Deepfakes und automatisierten Bots in einer digitalisierten Gesellschaft, indem es einen verlässlichen Echtheitsnachweis für das Web 3 liefert.

In diesem technologischen Ökosystem übernimmt der Token WLD eine fundamentale Doppelrolle. Einerseits dient er als nützlicher Vermögenswert innerhalb der eigens entwickelten World-Chain-Blockchain, die als Layer-2-Lösung auf Optimismus aufbaut.

Nutzer verwenden den Token für Transaktionen, zur Bezahlung von Netzwerkgebühren und zur Interaktion mit dezentralen Anwendungen. Andererseits fungiert er als Governance-Token, der Inhabern ein Mitspracherecht bei der künftigen Entwicklung des Protokolls einräumt.

Durch den kontinuierlichen Übergang zu einer gemeinschaftlich verwalteten Infrastruktur soll sichergestellt werden, dass keine zentrale Instanz die Kontrolle behält.

Trotz dieses klaren Nutzens litt der WLD-Token unter einer enormen Inflation durch die stetige Freigabe neuer Einheiten, was das Angebot verwässerte. Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Kursanalyse und die Wende durch Emissionskürzung

Ein Blick auf den aktuellen Tageschart vom 26. Mai 2026 zeigt jedoch eine drastische Veränderung der Marktstruktur. Nach einem brutalen Abverkauf bis auf ein Allzeittief von 0,21 US-Dollar in der Mitte des Monats verzeichnet der WLD-Token nun eine dynamische Erholung.

Am heutigen Tag kletterte der Kurs um satte 12,50 Prozent nach oben und notiert aktuell bei 0,37 USD.

Diese Aufwärtsbewegung spiegelt sich auch im Relative-Strength-Index wider, der mit einem Wert von 77,19 im überkauften Bereich liegt und das starke zinsbullische Momentum untermauert.

Technisch gesehen nähert sich der Preis einer wichtigen horizontalen Hürde bei 0,45 US-Dollar, die in der Vergangenheit als Unterstützung diente und nun als Widerstand fungiert.

Ein erfolgreicher Ausbruch über diese Marke könnte den Weg in Richtung der nächsten Barriere bei 0,80 US-Dollar ebnen. Fundamental wird diese Erholung von einem bedeutenden Ereignis am 24. Juli 2026 gestützt.

An diesem Tag sinkt die tägliche Emissionsrate des Tokens um 43 Prozent von bisher 5,1 Millionen auf 2,9 Millionen Einheiten.

Diese drastische Reduktion des täglichen Verkaufsdrucks im Wert von mehreren Hunderttausend US-Dollar könnte das Angebot auf den Handelsplattformen dauerhaft verknappen.

Sollte die weltweite Nachfrage nach der digitalen Identität stabil bleiben oder steigen, könnte dieser angebotsseitige Schock der technischen Erholung ein stabiles, fundamentales Fundament für langfristiges Wachstum verleihen.

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Fazit und Einordnung

Worldcoin steht an einer entscheidenden Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und dezentraler Identitätsschutz-Infrastruktur. Das Projekt löst ein reales Problem der modernen Gesellschaft, das mit fortschreitender Digitalisierung an Brisanz gewinnt.

Gelingt es, die regulatorischen Hürden beim Datenschutz zu überwinden, könnte sich das Netzwerk als globaler Standard etablieren. Finanziell bietet die bevorstehende Emissionskürzung im Juli 2026 eine historische Chance für eine langfristige Preiserholung des WLD-Tokens.

Trotz bestehender Risiken überwiegt meiner Meinung nach der innovative Charakter dieses einzigartigen Krypto-Projekts. Trotzdem sind Investitionen selbstverständlich mit hohen Risiken verbunden!

Kryptowährungen sind i.d.R. nicht anonym, sondern pseudonym. Durch die Hinterlegung deines Ausweises kann dein Börsen-Anbieter deinen gesamten Geldfluss nachverfolgen. Wenn du das nicht möchtest, kannst du hier mehr über die besten Börsen ohne KYC lernen!