Ethereum Prognose: Warum der Kurs unter 2400 $ strauchelt und Whales den Markt dominieren

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum erlebt momentan einen intensiven Verkaufsdruck, bedingt durch negative Funding-Raten, Liquidationen und Verkäufe großer Marktteilnehmer.

Die Entwicklung bleibt unsicher, solange keine zentralen Widerstände klar überwunden werden.

Zur selben Zeit liefern technische Indikatoren und On-Chain-Daten gemischte Signale, die sowohl Risiken als auch Chancen darstellen.

Es ist wichtig, dass Anleger aufmerksam bleiben und Informationen aus unterschiedlichen Quellen in ihre Analysen einfließen lassen, wenn sie die zukünftige Entwicklung bewerten.

Seit einigen Tagen schwankt Ethereum zwischen etwa 2200 $ und 2350 $, ohne dass es einen klaren Ausbruch aus dieser Range gibt. Der erneute Versuch, die Marke von 2400 $ zu erreichen, war bisher erfolglos, was Kommentaren aus der Trader-Community zufolge hauptsächlich daran liegt, dass große Anleger – die sogenannten Whales – verkaufen und damit jeden Kursanstieg abwürgen. Die Strategie großer Adressen, ETH an Börsen oder Handelsplattformen zu transferieren und dort zu verkaufen, übt einen erheblichen Aufwärtsdruck auf den Markt aus und verhindert, dass Käufer die Kontrolle übernehmen.

$ETH is still hovering around the $2,350 level. A few large whales are selling, which is stopping Ethereum from any bounce back. Until ETH breaks above the $2,400 level, any recovery chances are low. pic.twitter.com/WzHTDhxLTS — Ted (@TedPillows) February 3, 2026

Technische Analysen betrachten die Bereiche um 2200 $ als bedeutende Unterstützungslevels. Sollte der Kurs darunter fallen, könnten Unterstützungen in etwa 2050 $ relevant werden, bevor ein Bruch der psychologisch wichtigen Marke von 2000 $ droht. Erhebliche Widerstände liegen im Bereich von 2400 $ bis 2600 $, die überwunden werden müssen, bevor sich ernsthafte bullische Strukturen bilden können.

Whales und der Einfluss von großen Adressen

Die Aktivitäten großer ETH-Wallets in letzter Zeit sind ein Zeichen dafür, dass sie sich in einer Verkaufsphase befinden: Sie transferieren erhebliche Mengen ihrer ETH-Bestände zu Handelsplattformen und Börsen. Man sieht solche Bewegungen oft als Vorbereitung für Sell-Orders, und kleinere Marktteilnehmer könnten sie als Signal für fallende Preise deuten. Diese Bewegungen verstärken die kurzfristig negative Stimmung, besonders wenn man sie mit einer hohen Derivatetransaktionsdichte kombiniert.

Andererseits deuten einige Hinweise darauf hin, dass bestimmte Adressen selektiv akkumulieren, was möglicherweise auf eine Bodenbildung hindeutet. Die gegensätzlichen Muster, die Verkäufe großer Adressen gleichzeitig mit den Akkumulationsaktivitäten einzelner Marktteilnehmer, verdeutlichen die Komplexität der marktinternen Kräfte und die unterschiedlichen Strategien der verschiedenen Anlegergruppen.

Funding-Rates als Indikator für die Stimmung

Ein wesentlicher Aspekt der aktuellen Marktstimmung sind die sogenannten Funding-Rates der Perpetual-Futures-Märkte. Anhand dieser Kennzahlen kann man erkennen, wie man Long- und Short-Positionen finanziert. Wenn die Funding-Rate negativ ist, bedeutet dies, dass Short-Trader Long-Trader entlohnen, um ihre Positionen zu halten. ETH-Funding-Raten sind seit mehreren Tagen im positiven Bereich und bleiben deutlich negativ, was zur Folge hat, dass die Marktteilnehmerstruktur überwiegend bearish ist.

ETHEREUM MAY PUMP LIKE BEFORE. ETH funding rates have been negative for 5 consecutive days. The last time this happened, in April,

ETH rallied from ~$1,800 to ~$4,950. Now ETH is back near ~$2,200 after a heavy correction. Will history repeat again? pic.twitter.com/gNIhQdNVwS — Money Ape (@TheMoneyApe) February 3, 2026

Eine solche stark negative Rate ist ein Zeichen dafür, dass eine Short-Positionierung dominiert, die zusätzliche Verkäufe auslösen kann, wenn sie mit fallenden Kursen und Liquidationen verknüpft ist. Eine Phase mit stark negativen Funding-Raten könnte historisch gesehen sowohl Marktüberhitzungen als auch Kontraindikatoren für eine mögliche Bodenbildung signalisieren. Die gegensätzlichen Interpretationen erschweren es, die aktuelle Lage besonders zu bewerten.

Ein weiterer Faktor, der den Ethereum-Kurs beeinflusst, sind die Liquidationen von gehebelten Positionen. In den Phasen schneller Kursbewegungen können gehebelte Long-Positionen abrupt geschlossen werden, was zusätzliche Verkaufswellen verursacht. Die ETH-Markt liquidations in Milliardenhöhe der letzten Tage betrafen hauptsächlich hoch gehebelte Long-Positionen. Diese Ereignisse erhöhten den Abwärtsdruck und sorgten für temporäre Volatilitätsanstiege.

Auf der anderen Seite können Liquidationswellen auch kontraproduktiv sein, indem sie kurzfristige Überverkäufe verursachen und somit potentiellen Bodenbildungssignalen den Weg ebnen. Die Wechselwirkung zwischen der technischen Preisbewegung und der psychologischen Marktstimmung macht ETH besonders anfällig für kurzfristige Schwankungen.

Psychologie der Märkte und Verhalten der Trader

Momentan dominieren Vorsicht und Unsicherheit die Stimmung der Anleger. In Trader-Communities wird oft zu geduldigen und risikoarmen Strategien geraten, während spekulative Positionen besser vermieden werden. Diese Abwehrhaltung zeigt sich in den negativen Funding-Raten und der geringen Bereitschaft, größere Long-Positionen zu platzieren, solange der Kurs nicht eindeutig über kritische Widerstände hinausgeht.

Die Marktstimmung kann solche Extremwerte der Marktstimmung historisch betrachtet sowohl als Vorboten einer bevorstehenden Trendumkehr als auch als Bestätigung für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung deuten. Wichtig ist, wie die Marktteilnehmer auf makroökonomische Daten reagieren und ob externe Ereignisse, wie regulatorische Ankündigungen oder technologische Fortschritte im Ethereum-Ökosystem, eine neue Dynamik schaffen.

Bewegungen der Liquidität und das Interesse von Institutionen

Die aktuellen Preisdruckfaktoren sind hauptsächlich die kurzfristigen Verkäufe, doch einige Indikatoren deuten darauf hin, dass das institutionelle Interesse an ETH langfristig erhalten bleibt. In den frühen Phasen, als ein großer Whale etwa 50 Mio. $ in ETH investierte, erlebte der Kurs eine markante Rallye über 3800 $ mit bedeutenden Kapitalzuflüssen. Die Geschichte legt nahe, dass größere Kapitalströme weiterhin eine wichtige Rolle für den Kursverlauf spielen können, auch wenn kurzfristige Marktmechanismen gerade das Sagen haben.

Eine Konsolidierung in engen Spannen ist den technischen Analysten seit Wochen nicht entgangen. Muster wie diese, häufig mit einem Rückgang des Handelsvolumens einhergehend, können auf eine größere Bewegung hindeuten, die beginnt, sobald ein bedeutender Katalysator sie auslöst. Die Unterstützungsniveaus um 2200 $ und darunter sind derzeit entscheidend; ein Anstieg über 2400 $ oder mehr würde hingegen als erstes bullisches Signal gelten. Ohne einen klaren Durchbruch bleibt die Gefahr, dass die Supports erneut getestet werden, bestehen.

#ETH 4h chart setup, plan is simple. Eth reacted at the level of 2224$ closed above and gave us a move to the upside thus i have this idea. Play with patience and dont expose yourself too much in this market. pic.twitter.com/bAg2f3ZhVL — MrZapax (@MrZapax) February 3, 2026

Selbst gleitende Durchschnitte und Volatilitätskennzahlen belegen, dass der Markt sich in einem Bereich bewegt, der früher als „entscheidend“ für Trendwechsel angesehen wurde. Diese technischen Werkzeuge helfen Tradern, Risiken zu bewerten und mögliche Einstiegs- oder Ausstiegszonen zu identifizieren, doch sie sind kein Ersatz für fundamentale Analysen oder makroökonomische Einschätzungen.

On-Chain-Metriken und Analysewerkzeuge sind von größerer Tiefe

Zusätzlich liefern On-Chain-Metriken wie die Anzahl der netzwerkinterne Transaktionen, die Adressaktivität und die Nutzungsraten von DeFi-Protokollen weitere Erkenntnisse über das Verhalten der Marktteilnehmer. Diese Daten können aufzeigen, ob das Netzwerk weiterhin genutzt wird oder ob liquides Kapital hauptsächlich in Derivate und kurzfristige Spekulation fließt. Solche Erkenntnisse sind nützlich, um strukturelle Veränderungen im Markt zu identifizieren, noch bevor sie sich in den Preisen niederschlagen.

Betrachtet man zum Beispiel interne Analyse-Tools, die das Wallet-Halten und das Transaktionsvolumen messen, erkennt man ein differenziertes Bild: Während einige Segmente des Netzwerks weiterhin aktiv sind, verlieren andere Teile in dieser aktuellen Phase der Volatilität ihre Aktivität. Solche Divergenzen sind wertvolle Hinweise, um langfristige Trends zu begreifen.

Interne Einblicke und ergänzende Untersuchungen

Mit unseren kontinuierlichen Daten-Streams, die Kennzahlen zu Liquidationen, Futures-Marktdaten und On-Chain-Aktivitäten regelmäßig aktualisieren, ist es möglich, Marktbewegungen besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Unser Archiv enthält weiterführende Analysen und historische Daten, die Leser, die eine tiefere Auseinandersetzung mit diesen Tools suchen, finden können; sie bieten zusätzliche Kontextualisierungen und helfen dabei, komplexere Muster zu entschlüsseln.

Was können Ethereum Trader daraus mitnehmen?

Ethereum befindet sich derzeit an einem entscheidenden Punkt: Ohne einen nachhaltigen Ausbruch über die kritischen Widerstände wird die Marktdynamik weiterhin von Verkaufsdruck und Derivaten bestimmt. Zur selben Zeit deuten technische und fundamentale Indikatoren möglicherweise eine Bärenermüdung oder Bodenbildungsprozesse an. Ob diese Kräfte ausreichen, um eine Trendwende einzuleiten, hängt von externen Einflüssen, der Marktpsychologie und dem Verhalten großer Akteure ab.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.