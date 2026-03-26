Das Wichtigste in Kürze

Der ETH-Preis konsolidiert sich in einer engen Spanne, wobei kritische Unterstützungen bei 2.073,25 USD, 2.049,63 USD und 2.033,55 USD identifiziert wurden.

Der unmittelbare Widerstand liegt bei ca.2.268 USD.

RSI-Werte nahe 53,11 deuten auf ein neutrales Momentum hin – weder auf eine Kapitulation im überverkauften Bereich noch auf einen überzeugenden bullischen Vorstoß.

Der ETH-Preis wird heute (26. März) bei 2.120 USD gehandelt, was einem Rückgang von 2,4 % gegenüber dem Vortag entspricht. Besorgte Händler fragen sich, ob die Marke von 2.000 USD angesichts des breiteren technischen Schadens, der seit dem Höchststand im Oktober entstanden ist, halten wird.

Dieser eintägige Zuwachs kaschiert einen Drawdown von -57 % gegenüber dem Zyklushöchststand von 4.831 USD. Die entscheidende Frage ist nun, ob das aktuelle Niveau einen Boden darstellt oder lediglich eine Atempause vor einer zweiten Abwärtsbewegung ist. Die kurzfristigen Prognosen gehen weit auseinander: Die Kursziele für das Monatsende liegen je nach Analyst zwischen 2.097 USD und 2.878 USD.

Das makroökonomische Umfeld bleibt kompliziert. Die Einführung des gestakten ETHB-ETFs durch BlackRock sendete ein Signal institutionellen Vertrauens, während die Zinsentscheidungen der Federal Reserve und der bevorstehende Glamsterdam-Hard-Fork in den kommenden Wochen voraussichtlich für Volatilität sorgen werden.

On-Chain-Daten bieten ein vorsichtig konstruktives Gegenargument: Whale-Transaktionen über 1 Mio. USD nehmen zu, die ETH-Bestände an zentralisierten Börsen sinken und 38,2 Mrd. USD an Gesamtwert (TVL) sind über 146 aktive Layer-2-Netzwerke hinweg gesperrt. Ob diese strukturellen Kennzahlen die anhaltend bärische Preisaktion überwinden können, ist der Kernpunkt jeder aktuellen ETH-Analyse.

(QUELLE: TradingView)

Kann sich der ETH-Preis bis April 2026 auf 2.500 USD erholen?

Der ETH-Preis konsolidiert sich in einer engen Spanne, wobei kritische Unterstützungen bei 2.073,25 USD, 2.049,63 USD und 2.033,55 USD identifiziert wurden. Der unmittelbare Widerstand liegt bei ca. 2.268 USD. RSI-Werte nahe 53,11 deuten auf ein neutrales Momentum hin – weder auf eine Kapitulation im überverkauften Bereich noch auf einen überzeugenden bullischen Vorstoß. Allerdings signalisieren 19 von 30 technischen Indikatoren, die von CoinCodex verfolgt werden, derzeit bärische Bedingungen – ein Verhältnis, das historisch gesehen eher kurzzeitigen Erholungen als nachhaltigen Trendwenden vorausging.

Drei Szenarien erscheinen bis zum Monatsende plausibel. Im bullischen Fall hält ETH über der Unterstützung von 2.073 USD, erobert den Widerstand bei 2.268 USD zurück und stößt in Richtung der von Changelly prognostizierten März-Obergrenze von 2.520,45 USD vor. Ein solcher Schritt erfordert sowohl makroökonomischen Rückenwind als auch eine anhaltende Dynamik bei den ETF-Zuflüssen.

$ETH has reclaimed the $2,150 level. There are talks ongoing regarding the US-Iran ceasefire, and Ethereum is reacting to it. When the US-Iran war started, everyone expected ETH to crash, and it didn’t happen. Now people are expecting a pump after the US-Iran ceasefire, and it… pic.twitter.com/EsrFT7xqYf — Ted (@TedPillows) March 25, 2026

Das Basisszenario sieht eine Konsolidierung innerhalb einer Spanne zwischen 2.100 USD und 2.400 USD vor, was dem Changelly-Durchschnitt von 2.308,91 USD und dem CoinCodex-Ziel von 2.359,17 USD für Ende März entspricht. Das bärische Szenario, das nur durch einen entscheidenden Schlusskurs über 2.400 USD entkräftet würde, beinhaltet einen erneuten Test der Zone um 2.033 USD oder darunter, insbesondere wenn sich die makroökonomischen Bedingungen verschlechtern oder die Daten zu den Gas-Einnahmen enttäuschen.

Längerfristige Ausblicke gehen deutlich stärker auseinander (was je nach Zeithorizont entweder beruhigend oder alarmierend ist). Standard Chartered prognostiziert 7.500 USD bis Ende 2026, während das Modell von CoinCodex vergleichsweise bescheidene 2.723,95 USD ausgibt.

Für kurzfristig orientierte Händler verdient das Niveau von 2.073 USD eine genaue Beobachtung; ein dauerhafter Durchbruch nach unten würde den wahrscheinlichkeitsgewichteten Ausblick maßgeblich verändern. Institutionelle Entwicklungen, einschließlich des jüngsten ETH-Stakings von Bitmine in Höhe von 215 Mio. USD, deuten darauf hin, dass professionelles Kapital den Vermögenswert nicht aufgibt, selbst wenn die Stimmung im Einzelhandel bei einem Fear & Greed Index von 10/100 im Bereich „Extreme Fear“ liegt.

LiquidChain visiert Early-Mover-Vorteile an, während Ethereum Schlüsselmarken testet

(QUELLE: LiquidChain)

Die komprimierte Preisspanne von Ethereum und der unsichere kurzfristige Ausblick haben einige Anleger dazu veranlasst, zu prüfen, wo im breiteren Ökosystem noch asymmetrische Aufwärtspotenziale bestehen könnten – insbesondere auf der Infrastrukturebene, wo die Netzwerkaktivität von ETH von seiner Preisentwicklung abweicht. Infrastrukturprojekte in der Frühphase bergen wesentlich höhere Risiken als etablierte Large Caps, weisen jedoch auch ein anderes Renditeprofil auf.

LiquidChain (LIQUID) positioniert sich als Layer-3-Cross-Chain-Infrastrukturlösung mit dem erklärten Alleinstellungsmerkmal, die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Ausführungsumgebung zu verschmelzen. Der Unified Liquidity Layer und die Deploy-Once-Architektur des Projekts sollen es Entwicklern ermöglichen, auf alle drei Ökosysteme zuzugreifen, ohne für jede Chain neu programmieren zu müssen.

Der Preis im Presale liegt derzeit bei 0,01435 USD pro LIQUID-Token, wobei bisher mehr als 623.000 USD eingesammelt wurden. Wie bei allen Presale-Assets stellt die Lücke zwischen dem Konzept und der Mainnet-Bereitstellung ein reales Ausführungsrisiko dar; zudem wurde bisher kein Staking-APY bestätigt.

ENTDECKEN: Nächste Krypto-Explosion 2026